Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RU«Сбербанк» опубликовал рейтинг восстановившихся секторов экономики

Экономическая активность в России постепенно восстанавливается после снятия режима самоизоляции и послабления ограничительных мер. Большинство отечественных предприятий уже вернулись к нормальному режиму работы. Стремительно растут темпы производства и объемы выручки.
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Сбербанк составил топ-10 восстановленных секторов экономики России

News.ru07:47

«Сбербанк» опубликовал рейтинг восстановившихся секторов экономики

ГЛАС.RU07:46

В конце июня рост деловой активности показали сферы страхования, производства одежды и бумаги

Долг.рф03:16

Сбербанк назвал 10 заработавших в полную силу секторов экономики

РБК06:54
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Политика

В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17

Москва, 3 июля 2020, 08:41 — REGNUM Вышедшая к конце мая в Малайзии книга о трагедии малайзийского Boeing MH17, который потерпел крушение в небе над Донбассом в июле 2014 года, говорит о том, что «малайзийцы стремятся сами сформировать мнение» о случившейся катастрофе.
REGNUM 01:41
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Общество

В Омской области сохранили ограничения по коронавирусу до 21 июля

Сегодня, 3 июля, на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса принято решение продлить режим повышенной готовности до 21 июля и не заявлять о новых послаблениях до следующего заседания.
Омскрегион 07:09
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Политика

Памфилова оценила результаты голосования по Конституции в Ненецком АО

Москва, 3 июля 2020, 05:06 — REGNUM Результаты голосования жителей Ненецкого автономного округа по поправкам к Конституции России подтверждают, что волеизъявление проходило максимально открыто, заявила 2 июля журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.
REGNUM вчера в 22:06
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Происшествия

СК возбудил дело после повреждения газопровода в Самарской области

РИА Новости 06:27
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Здоровье

Врач сообщил о полезных свойствах крапивы

В крапиве содержатся такие полезные вещества, как фолиевая кислота, витамины С и В9, аминокислоты.
Вечерний Волгоград вчера в 07:21
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
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Политика

Путин подписал указ о поправках к Конституции

Поправки к Конституции РФ, одобренные общероссийским голосованием, вступят в силу 4 июля.
Коммерсантъ 08:30
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Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

Live24 02:47
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Религия

Бывший «духовник Поклонской» снова не явился на церковный суд

Екатеринбург, 3 июля 2020, 11:46 — REGNUM Схиигумен Сергий (Романов) в очередной раз не явился в Екатеринбург на заседание церковного суда.
REGNUM 04:46
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Общество

Рособрнадзор: ЕГЭ 3 июля прошел без серьезных нарушений

Первые Единые государственные экзамены (ЕГЭ) по информатике, географии и литературе прошли без серьезных нарушений, сообщила в пятницу пресс-служба Рособрнадзора.
Будущее России. Национальные проекты 08:11
Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
1,1K
Политика

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон".
Газета.Ru 02:53
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Хоккей

ЦСКА стал чемпионом России по хоккею

Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
РБК 06:52
Политика

Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
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Политика

Песков: Кремль опроверг превышение радиационного фона на севере Европы

Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал сообщения о превышении радиационного фона на севере Европы.
Народные новости 05:32
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Шоу-бизнес

Тарзан устроил шоу на росписи с Королевой в ЗАГСе

Шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, опубликовал архивное видео со свадьбы с певицей Наташей Королевой.
Слово и Дело 04:28
Политика

Талибы настаивают на отсутствии сговора с Россией в Афганистане

Коммерсантъ 08:42
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля. Что выбирают россияне

Всего по итогам голосования в Конституцию внесут более 200 поправок.
Каскад 01 июля в 04:16
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Шоу-бизнес

Экс-солистка «Демо» Саша Зверева раскрыла пол четвертого ребенка

Оказалось, что Саша Зверева родила сына. Малыш стал четвертым ребенком для звезды и первым для ее супруга Дэна.
Летидор 03:27
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Общество

В Петербурге отмечается «ожидаемый» рост заболеваемости коронавирусом

Башкетова уточнила, что пока регион продолжает выходить из ограничений и небольшой рост заболеваемости COVID-19 не повлияет на это.
FlashNord 07:48
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Происшествия

Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом

Известия вчера в 09:16
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Происшествия

Дочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы

По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.
RT на русском вчера в 13:54
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Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости 05:13
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Происшествия

Появилось видео поездки Насти Тропицель, снятое за два часа до смерти

Московский Комсомолец 07:42
10
Общество

Минобороны РФ: привитых от COVID-19 добровольцев осматривают ежедневно

Как сообщало ИА REGNUM, добровольцы, испытывающие вакцину от COVID-19, изолированы в стационаре в московском госпитале имени Бурденко.
REGNUM 01:24
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Общество

Вандалы осквернили статую Русалочки в Копенгагене

В Копенгагене неизвестные изрисовали черной краской знаменитую статую Русалочки из сказки Ганса Христиана Андерсена, пишет датская газета Berlingske.
Российская газета 07:43
Экономика

Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже

Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже в четверг, 2 июля, говорится в сообщении компании.
ТАСС вчера в 04:14
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада

Сергей Шнуров написал текст и музыку для новой песни группировки «Ленинград». Песня получила название «Фотосессия».
CT news 05:52
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Экономика

Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам

Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.
REGNUM вчера в 10:07
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Общество

В Гидрометцентре РФ предупредили о жаре в ближайшие дни

Пятого июля, осадки уменьшатся, а жара усилится, сообщается на сайте https://russian.rt.com (Нурлат, 3 июля, «Нурлат-информ»).Как сообщила начальник Чулпановской метеостанции Нурлатского района Наталья Клочкова, сегодня ночью в Татарстане, в том числе и в Нурлатском районе ожидается 14-19 градусов, а днем 27-32 градуса тепла.
Нурлат-информ 04:39
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