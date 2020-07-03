Экономическая активность в России постепенно восстанавливается после снятия режима самоизоляции и послабления ограничительных мер. Большинство отечественных предприятий уже вернулись к нормальному режиму работы. Стремительно растут темпы производства и объемы выручки.

Политика В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17 Москва, 3 июля 2020, 08:41 — REGNUM Вышедшая к конце мая в Малайзии книга о трагедии малайзийского Boeing MH17, который потерпел крушение в небе над Донбассом в июле 2014 года, говорит о том, что «малайзийцы стремятся сами сформировать мнение» о случившейся катастрофе. 571

Общество В Омской области сохранили ограничения по коронавирусу до 21 июля Сегодня, 3 июля, на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса принято решение продлить режим повышенной готовности до 21 июля и не заявлять о новых послаблениях до следующего заседания. 9

Политика Памфилова оценила результаты голосования по Конституции в Ненецком АО Москва, 3 июля 2020, 05:06 — REGNUM Результаты голосования жителей Ненецкого автономного округа по поправкам к Конституции России подтверждают, что волеизъявление проходило максимально открыто, заявила 2 июля журналистам глава ЦИК Элла Памфилова. 375

Общество Рособрнадзор: ЕГЭ 3 июля прошел без серьезных нарушений Первые Единые государственные экзамены (ЕГЭ) по информатике, географии и литературе прошли без серьезных нарушений, сообщила в пятницу пресс-служба Рособрнадзора.

Общество Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве. 1,1K

Хоккей ЦСКА стал чемпионом России по хоккею Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Шоу-бизнес Тарзан устроил шоу на росписи с Королевой в ЗАГСе Шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, опубликовал архивное видео со свадьбы с певицей Наташей Королевой.

Общество В Петербурге отмечается «ожидаемый» рост заболеваемости коронавирусом Башкетова уточнила, что пока регион продолжает выходить из ограничений и небольшой рост заболеваемости COVID-19 не повлияет на это. 51

Общество Вандалы осквернили статую Русалочки в Копенгагене В Копенгагене неизвестные изрисовали черной краской знаменитую статую Русалочки из сказки Ганса Христиана Андерсена, пишет датская газета Berlingske.

Экономика Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже в четверг, 2 июля, говорится в сообщении компании.