Экономика
АБНСбербанк оштрафовали за неподключение к Системе быстрых платежей
Банк России выдал предписание и оштрафовал Сбербанк, который вовремя не подключился к Системе быстрых платежей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦБ назначил штраф Сбербанку за неподключение к Системе быстрых платежей
Российская газетавчера в 04:06
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 02:00, Ашберн
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли рассказала о планах уехать из США
Американская актриса Анджелина Джоли намерена переехать за границу, как только ее дети достигнут совершеннолетия.
Телеканал 360° вчера в 20:10
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Армия и оружие
Российские подлодки защитят от ядерного удара
Уникальные бронированные укрытия с системами подачи воды, электроэнергии и пара, которые способны защитить подлодки не только от бомб и ракет, но и от ядерного удара, получат российские субмарины.
Газета.Ru вчера в 17:36
Авто
Начались продажи обновленного внедорожника Nissan Terra
Компания Nissan объявила старт продаж обновленного рамного внедорожника Terra.
Новые автомобили 05 ноября в 21:57
Футбол
«Локомотив» сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Московский "Локомотив" смог сохранить шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, несмотря на поражение в матче с туринским "Ювентусом".
Газета.Ru вчера в 22:39
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55
Происшествия
В Таиланде утонул турист из России
Турист из России утонул во время купания в море возле одного из курортных островов Таиланда — Пхукет.
REGNUM 01:11
Происшествия
СК назвал версию покушения на адвоката в Кемерово
Представитель регионального главка СК ранее говорила, что пострадавший — соучредитель коллегии адвокатов Сергей Учитель.
РБК 00:15
Происшествия
Росавиация может ограничить деятельность Azur Air
Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС вчера в 09:50
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Энергетика
Цены на нефть снижаются на данных о росте запасов нефти в США
Цены на нефть сегодня снижаются на данных о росте запасов нефти в США.
Neftegaz.ru вчера в 03:21
Футбол
«Побольше бы нам таких руководителей!» Какой след оставила в российском футболе Ольга Смородская?
Смородская возглавляла «Локомотив» шесть лет и еще почти две недели сверху (29 июля 2010 — 10 августа 2016).
Матч ТВ 01:00
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
Как сообщало ИА REGNUM, по данным американского издания Foreign Policy, вооруженные силы США готовятся к «эпохе великодержавного соперничества», но слабо подготовлены к противостоянию с Россией и Китаем.
REGNUM 01:09
Технологии
Microsoft в Windows 10 тестирует новые кнопки поиска
В сборке Windows 10 Insider Preview Build 19018 добавили новую систему поиска, через которую очень быстро можно получить информацию о погоде, фильмах, новостях и истории дня.
Astera вчера в 15:52
Футбол
Тренер «Валенсии» рассказал о травме Черышева
Главный тренер испанской «Валенсии» Альберт Селадес рассказал о повреждении российского полузащитника команды Дениса Черышева, которое он получил в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с французским «Лиллем» (4:1).
RT на русском вчера в 02:01
Армия и оружие
Американский F-16 случайно обронил ракету на Японию
Военный американский истребитель F-16 выронил учебную ракету во время полета над Японией.
Lenta.ru 01:29
Происшествия
В Югре восемь детей отравились угарным газом
В Ханты-Мансийске десять человек, среди которых восемь детей, отравились угарным газом.
РБК 00:29
Экономика
Эксперты рассказали об изменении цены на отели в Турции
Ранее первый вице-президент АТОР Владимир Канторович рассказал «Известиям», что налог, которым с 2020 года обложат гостиницы в Турции, не приведет к значительному оттоку российских туристов.
Известия 00:10
Общество
Электрический пикап Tesla представят 21 ноября
Глава бренда сообщил в своём Твиттере, что электрический внедорожник будет представлен в Лос-Анджелесе 21 ноября.
За рулем Кубань вчера в 23:07
Технологии
Росатом запускает масштабный проект по созданию квантового компьютера
Госкорпорация "Росатом" запустила масштабный проект по созданию отечественного квантового компьютера и библиотеки квантовых алгоритмов.
ТАСС Наука вчера в 17:01
Политика
Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского
Драка депутата Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Андрея Геруса с бывшим парламентарием, лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко попала на видео.
РИА Новости вчера в 20:09
Происшествия
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
РИА Новости вчера в 05:57
Наука
Открыт неизвестный предок человека, живший 11 миллионов лет назад
Ugpressa.ru вчера в 23:38
Политика
Комиссия Госдумы даст оценку выступлению депутата Рашкина
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по этике по факту скандального выступления депутата от КПРФ Валерия Рашкина, сообщает Regnum.
РИАМО вчера в 03:22
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru вчера в 07:26
Политика
Будапешт заявил об огромных потерях Европы из-за санкций против России
Санкции против России обернулись огромными потерями для стран Центральной Европы, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью японскому общественному телевидению.
Взгляд.ру 00:29
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Политика
В МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу
Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 23 государствами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Известия вчера в 20:23
Авто
Названы 10 самых популярных автомобилей у москвичей
РИАМО 05 ноября в 09:06