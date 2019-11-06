Экономика

АБНАБНСбербанк оштрафовали за неподключение к Системе быстрых платежей

Банк России выдал предписание и оштрафовал Сбербанк, который вовремя не подключился к Системе быстрых платежей.
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ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей

РИА Новостивчера в 05:04

ЦБ выписал Сбербанку штраф за неподключение к системе быстрых платежей

RT на русскомвчера в 03:41

ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей

Ведомостивчера в 04:20

ЦБ назначил штраф Сбербанку за неподключение к Системе быстрых платежей

Российская газетавчера в 04:06

ЦБ оштрафовал Сбербанк за задержку подключения к системе быстрых платежей

РБКвчера в 03:56

ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей

Известиявчера в 04:31

ЦБ назначил Сбербанку штраф за неподключение к Системе быстрых платежей

ТАССвчера в 03:22
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Происшествия

Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли рассказала о планах уехать из США

Американская актриса Анджелина Джоли намерена переехать за границу, как только ее дети достигнут совершеннолетия.
Телеканал 360° вчера в 20:10
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Армия и оружие

Российские подлодки защитят от ядерного удара

Уникальные бронированные укрытия с системами подачи воды, электроэнергии и пара, которые способны защитить подлодки не только от бомб и ракет, но и от ядерного удара, получат российские субмарины.
Газета.Ru вчера в 17:36
Авто

Начались продажи обновленного внедорожника Nissan Terra

Компания Nissan объявила старт продаж обновленного рамного внедорожника Terra.
Новые автомобили 05 ноября в 21:57
Футбол

«Локомотив» сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Московский "Локомотив" смог сохранить шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, несмотря на поражение в матче с туринским "Ювентусом".
Газета.Ru вчера в 22:39
Наука

Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55
Происшествия

В Таиланде утонул турист из России

Турист из России утонул во время купания в море возле одного из курортных островов Таиланда — Пхукет.
REGNUM 01:11
Происшествия

СК назвал версию покушения на адвоката в Кемерово

Представитель регионального главка СК ранее говорила, что пострадавший — соучредитель коллегии адвокатов Сергей Учитель.
РБК 00:15
Происшествия

Росавиация может ограничить деятельность Azur Air

Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС вчера в 09:50
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Энергетика

Цены на нефть снижаются на данных о росте запасов нефти в США

Цены на нефть сегодня снижаются на данных о росте запасов нефти в США.
Neftegaz.ru вчера в 03:21
Футбол

«Побольше бы нам таких руководителей!» Какой след оставила в российском футболе Ольга Смородская?

Смородская возглавляла «Локомотив» шесть лет и еще почти две недели сверху (29 июля 2010 — 10 августа 2016).
Матч ТВ 01:00
Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

Как сообщало ИА REGNUM, по данным американского издания Foreign Policy, вооруженные силы США готовятся к «эпохе великодержавного соперничества», но слабо подготовлены к противостоянию с Россией и Китаем.
REGNUM 01:09
Технологии

Microsoft в Windows 10 тестирует новые кнопки поиска

В сборке Windows 10 Insider Preview Build 19018 добавили новую систему поиска, через которую очень быстро можно получить информацию о погоде, фильмах, новостях и истории дня.
Astera вчера в 15:52
Футбол

Тренер «Валенсии» рассказал о травме Черышева

Главный тренер испанской «Валенсии» Альберт Селадес рассказал о повреждении российского полузащитника команды Дениса Черышева, которое он получил в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с французским «Лиллем» (4:1).
RT на русском вчера в 02:01
Армия и оружие

Американский F-16 случайно обронил ракету на Японию

Военный американский истребитель F-16 выронил учебную ракету во время полета над Японией.
Lenta.ru 01:29
Происшествия

В Югре восемь детей отравились угарным газом

В Ханты-Мансийске десять человек, среди которых восемь детей, отравились угарным газом.
РБК 00:29
Экономика

Эксперты рассказали об изменении цены на отели в Турции

Ранее первый вице-президент АТОР Владимир Канторович рассказал «Известиям», что налог, которым с 2020 года обложат гостиницы в Турции, не приведет к значительному оттоку российских туристов.
Известия 00:10
Общество

Электрический пикап Tesla представят 21 ноября

Глава бренда сообщил в своём Твиттере, что электрический внедорожник будет представлен в Лос-Анджелесе 21 ноября.
За рулем Кубань вчера в 23:07
Технологии

Росатом запускает масштабный проект по созданию квантового компьютера

Госкорпорация "Росатом" запустила масштабный проект по созданию отечественного квантового компьютера и библиотеки квантовых алгоритмов.
ТАСС Наука вчера в 17:01
Политика

Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского

Драка депутата Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Андрея Геруса с бывшим парламентарием, лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко попала на видео.
РИА Новости вчера в 20:09
Происшествия

В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

РИА Новости вчера в 05:57
Наука

Открыт неизвестный предок человека, живший 11 миллионов лет назад

Ugpressa.ru вчера в 23:38
Политика

Комиссия Госдумы даст оценку выступлению депутата Рашкина

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по этике по факту скандального выступления депутата от КПРФ Валерия Рашкина, сообщает Regnum.
РИАМО вчера в 03:22
Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru вчера в 07:26
Политика

Будапешт заявил об огромных потерях Европы из-за санкций против России

Санкции против России обернулись огромными потерями для стран Центральной Европы, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью японскому общественному телевидению.
Взгляд.ру 00:29
Общество

Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан

Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Политика

В МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 23 государствами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Известия вчера в 20:23
Авто

Названы 10 самых популярных автомобилей у москвичей

РИАМО 05 ноября в 09:06
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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