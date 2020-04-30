Как и другие банки, Сбербанк начал массовую реструктуризацию кредитов как физлиц, так и юрлиц после объявления нерабочих дней из-за пандемии.

Здоровье ВОЗ: Наличие антител не гарантирует защиту от коронавируса Наличие антител к коронавирусу не гарантирует, что человек не сможет заразиться снова, сообщила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. 5

Общество Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток». 533

Происшествия У оператора ОТВ, снимавшего пасхальную службу, подтвердили коронавирус Митрополия, несмотря на предписание Роспотребнадзора, провела массовую пасхальную службу, после которой заболели несколько священнослужителей, в том числе митрополит Челябинский и Миасский Григорий. 2

Энергетика Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25% По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель. 39

Политика Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. 2,1K

Политика Путин одобрил идею поддержки волонтеров в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин согласился с идеей распространить на волонтеров некоторые программы поддержки, которые предусмотрены для борющихся с коронавирусом медиков.

Политика Путин объявил о продлении режима нерабочих дней Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая. 56

Происшествия Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД. 193

Происшествия Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком. 272

Общество Открытие главного храма ВС перенесли Открытие главного храма Вооруженных сил РФ решили перенести с 6 мая на более позднюю дату — в связи с ситуацией с коронавирусом. 3

Общество В Ленобласти два населенных пункта закрыли на карантин Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 14:40 — REGNUM Власти Ленинградской области закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции два населенных пункта — поселок Первомайское Выборгского района и город Пикалево Бокситогорского района. 6

Общество ВОЗ назвала возможные сроки ослабления ограничений в России «Надеемся, можем добиться контроля над эпидемией, который позволит перейти в фазу постепенного ослабления ограничивающих мер», — добавила представитель ВОЗ в РФ. 161

Космос Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ». 162

Футбол Моуринью сообщил, что Кейн восстановился от травмы Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Харри Кейна и его нескольких партнеров по команде.

Экономика Срок сдачи 3-НДФЛ продлен на три месяца Для индивидуальных предпринимателей, которые заняты в наиболее пострадавших от COVID-19 отраслях и внесены на 01.03.2020 в реестр субъектов МСП, срок уплаты НДФЛ за 2019 год, исчисленный с доходов от предпринимательской деятельности, продлен на три месяца — до 15 октября 2020 года.

Спорт Футболист «Луча» раскритиковал главу Приморья за слова о спортсменах Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин ответил на слова губернатора Приморья Олега Кожемяко, ранее объяснившего отказ финансировать профессиональный спорт отсутствием в клубах местных воспитанников.