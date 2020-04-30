Финансы
Российская газетаПрибыль Сбербанка из-за вируса упала почти вдвое
Как и другие банки, Сбербанк начал массовую реструктуризацию кредитов как физлиц, так и юрлиц после объявления нерабочих дней из-за пандемии.
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Комментарии
Здоровье
ВОЗ: Наличие антител не гарантирует защиту от коронавируса
Наличие антител к коронавирусу не гарантирует, что человек не сможет заразиться снова, сообщила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
РЕН ТВ 06:42
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из России
Россиянам со вторым гражданством или имеющим вид на жительство за границей, позволят уехать из страны.
Общественная служба новостей 00:44
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
Происшествия
У оператора ОТВ, снимавшего пасхальную службу, подтвердили коронавирус
Митрополия, несмотря на предписание Роспотребнадзора, провела массовую пасхальную службу, после которой заболели несколько священнослужителей, в том числе митрополит Челябинский и Миасский Григорий.
Znak.com 07:55
Экономика
Moody’s назвало уязвимые к кризису из-за вируса российские компании
Согласно прогнозам аналитиков, наиболее уязвимыми к новому кризису окажутся компании транспортного сектора.
РБК 05:48
Энергетика
Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%
По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
RT на русском вчера в 09:34
Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Политика
Путин одобрил идею поддержки волонтеров в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин согласился с идеей распространить на волонтеров некоторые программы поддержки, которые предусмотрены для борющихся с коронавирусом медиков.
РЕН ТВ 07:42
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 28 апреля в 13:29
Происшествия
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
Общество
Открытие главного храма ВС перенесли
Открытие главного храма Вооруженных сил РФ решили перенести с 6 мая на более позднюю дату — в связи с ситуацией с коронавирусом.
НТВ 05:37
Политика
В правительстве Якутии произошли кадровые изменения
30 апреля в правительстве Якутии произошли кадровые изменения.
Аргументы и Факты - Якутия 01:53
Шоу-бизнес
Певица Лолита развелась с пятым мужем
РИА Новости 07:56
Энергетика
В Белоруссии заявили о покупке первой партии нефти у Saudi Aramco
Минск, 29 апреля 2020, 15:33 — REGNUM Белоруссия закупила первую партию нефти у саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, заявил 29 апреля пресс-секретарь республиканского «Белнефтехима» Александр Тищенко.
REGNUM вчера в 08:33
Общество
В Ленобласти два населенных пункта закрыли на карантин
Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 14:40 — REGNUM Власти Ленинградской области закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции два населенных пункта — поселок Первомайское Выборгского района и город Пикалево Бокситогорского района.
REGNUM 07:40
Общество
ВОЗ назвала возможные сроки ослабления ограничений в России
«Надеемся, можем добиться контроля над эпидемией, который позволит перейти в фазу постепенного ослабления ограничивающих мер», — добавила представитель ВОЗ в РФ.
МедиаПоток 03:15
Общество
Глава Кубани продлил режим самоизоляции до 12 мая
Режим самоизоляции на Кубани продлевается до 12 мая, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:41
Общество
Солдаты из Чечни заставили сослуживцев скандировать «служим Ичкерии»
Авторы поста опубликовали видео, на котором показано, как военнослужащие заставляют своих коллег называть их "товарищами чеченцами".
Piter.tv 06:53
Космос
Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля
Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 28 апреля в 01:12
Политика
Китай ответил на угрозы США наказать его за эпидемию коронавируса
Ранее в интервью агентству Рейтер американский лидер Дональд Трамп сказал, что рассматривает различные варианты последствий для Китая из-за пандемии COVID-19.
РИА Новости 06:10
Футбол
Моуринью сообщил, что Кейн восстановился от травмы
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Харри Кейна и его нескольких партнеров по команде.
Спорт-Экспресс 07:48
Экономика
Срок сдачи 3-НДФЛ продлен на три месяца
Для индивидуальных предпринимателей, которые заняты в наиболее пострадавших от COVID-19 отраслях и внесены на 01.03.2020 в реестр субъектов МСП, срок уплаты НДФЛ за 2019 год, исчисленный с доходов от предпринимательской деятельности, продлен на три месяца — до 15 октября 2020 года.
ИА Клерк.Ру 07:44
Спорт
Футболист «Луча» раскритиковал главу Приморья за слова о спортсменах
Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин ответил на слова губернатора Приморья Олега Кожемяко, ранее объяснившего отказ финансировать профессиональный спорт отсутствием в клубах местных воспитанников.
РБК 05:47
Происшествия
В Харькове задержали обнаженную женщину с отрезанной головой девочки
В Харькове на улице полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной головой девочки, пишет пресс-служба полиции города.
Газета.Ru 05:44
Общество
В Росгвардии выявили 339 случаев заражения коронавирусом
В Росгвардии зарегистрировали 339 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 07:54
Кино
Disney решил осовременить мультфильм «Геркулес»
Sibnet Новости 07:04