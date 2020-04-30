Финансы

РБКРБКСбербанк отчитался о падении квартальной прибыли почти на 50%

Чистая прибыль группы Сбербанк с января по март составила составила 120,5 млрд. руб. В прошлом году за тот же период Сбербанк показал прибыль в 226,6 млрд руб. Прибыль на акцию, соответственно, упала на 46,9% — с 10,55 руб. до 5,6 руб. Количество активных клиентов банка вместе с тем увеличилось до 96,3 млн.
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Прибыль Сбербанка по МСФО сократилась в I квартале на 46,8%

Вести.Ru03:48

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за I квартал упала до 120,5 млрд рублей

ТАСС04:16

Сбербанк из-за коронавируса сократил квартальную чистую прибыль по МСФО на 47%

Интерфакс04:07

Коронавирус сократил прибыль Сбербанка

Коммерсантъ04:03

Прибыль Сбербанка из-за вируса упала почти вдвое

Российская газета05:23

Сбербанк отчитался о падении квартальной прибыли почти на 50%

РБК03:18

Чистая прибыль Сбербанка в I квартале сократилась почти вдвое

Rambler News Service03:05
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Комментарии

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