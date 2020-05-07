Общество

ForbesForbesСбербанк отказался обслуживать карты с истекшим сроком действия

Сбербанк не принимает к оплате карты с истекшим сроком действия в обслуживаемых им торговых точках, несмотря на рекомендацию ЦБ продлить действие таких карт до 1 июля.
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с чего всё началось

Сбербанк затруднил многим россиянам оплату картами

Сбербанк до сих пор не принимает карты с истекшим сроком действия в обслуживаемых им торговых точках, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух банков.
Ведомости08:51

Подробнее о событии

«Ведомости»: Сбербанк отказался обслуживать карты с истекшим сроком действия вопреки просьбе ЦБ

Медиазона09:48

«Ведомости»: Сбербанк отказался обслуживать карты с истекшим сроком действия вопреки просьбе ЦБ

БИЗНЕС Online10:02

Сбербанк «заморозил» карты с истекшим сроком действия

Sibnet Новости09:50

Сбербанк отказался обслуживать карты с истекшим сроком действия

Forbes10:02

Банк России дал рекомендации нижегородцам

ННТВ08:57

Сбербанк затруднил многим россиянам оплату картами

Ведомости08:51

ВТБ продолжит обслуживать карты с истекшим сроком действия до 1 июля

ГТРК Волгоград-ТРВвчера в 06:00
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Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 10:57, Ашберн
Происшествия

Суд продлил арест фигурантам дела «Нового величия»

Люблинский суд Москвы в четверг продлил меру пресечения фигурантам дела экстремистского движения "Новое величие" до 17 августа.
ТАСС 09:55
6
Армия и оружие

Сын Микояна рассказал о краже американцами идеи советского космолета

Московский Комсомолец 07:17
Фигурное катание

Тутберидзе отреагировала на переход Трусовой к Плющенко

В группе Тутберидзе Трусова тренировалась с 2016 года. В 2018 и 2019 годах она взяла золото на чемпионатах юниоров.
Суть событий вчера в 13:57
7
Общество

Масочный и перчаточный режим вводится в Москве

"На объектах торговли и в общественном транспорте Москвы и такси вводится масочный и перчаточный режим", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 09:23
7
Происшествия

Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства

1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
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Кино

Создатель «Черного зеркала» не собирается работать над шестым сезоном

Интересно, что ранее, по завершении пятого сезона, Брукер дал понять, что он намерен и дальше развивать «Черное зеркало», рассматривая для этого разные форматы, включая спин-оффы и новые интерактивные эпизоды вслед за «Брандашмыгом».
Popcornnews.ru 06:20
Общество

Организаторы проекта «Имена героев» извинились за фотографию Гитлера

REGNUM 10:04
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Шоу-бизнес

Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались

Модель Кара Делевинь и актриса Эшли Бенсон ("Милые обманщицы") разошлись после двух лет отношений.
ИА InterMedia 04:52
2
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
8,4K
Авто

ГАЗ снял с производства старые «ГАЗоны»

Складские запасы старых «ГАЗонов», если верить слухам, уже иссякли.
Автоновости дня вчера в 01:06
11
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
1,7K
Экономика

ЦБ предупредил об активизации «раздолжнителей» из-за коронавируса

ЦБ ожидает всплеска предложений и от «раздолжнителей», то есть компаний, предлагающих гражданам за некоторую плату решить проблемы с кредиторами.
РБК 09:18
10
Общество

В США на пособие по безработице подали более трех миллионов заявок

По данным ведомства на 2 мая, число поданных заявок на пособие по безработице составило 3,169 млн, пишет в четверг, 7 мая, «Интерфакс».
ГЛАС.RU 09:40
9
Происшествия

В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика

РИА Новости 10:50
3
Происшествия

В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку

Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщают экстренные службы.
РИА Новости 10:36
62
Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
4,5K
Армия и оружие

Россия получила от Индии заявку на новую партию вертолетов Ка-31

РИА Новости 08:46
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава рассталась с Константином Мякиньковым

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассталась с танцором Константином Мякиньковым, с которым они встречались около шести лет.
ИА InterMedia вчера в 10:42
19
Происшествия

МВД сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции»

Главное управление МВД России по Москве сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского.
Ведомости 03:38
378
Общество

Режим самоизоляции в Москве сохранится после 12 мая

Режим самоизоляции после снятия части ограничений с 12 мая не ослабнет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Интерфакс вчера в 09:38
4
Происшествия

Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ вчера в 18:58
778
Игры

Все игры презентации Inside Xbox оптимизируют для Xbox Series X

NewInform 05:04
7
Политика

Путин поручил форсировать развитие внутреннего туризма

Президент России Владимир Путин потребовал форсировать развитие внутреннего туризма.
ТАСС 09:30
281
Политика

В Госдуме прокомментировали моделирование в США взрыва над Москвой

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал смоделированный в США взрыв термоядерной бомбы над Москвой агрессией и призвал впредь не шутить подобным образом с Россией.
РИА Новости 07:51
2,4K
Общество

Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом

Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
145
Происшествия

Во Владикавказе задержаны 40 протестующих-рецидивистов

Около 40 рецидивистов, участвовавших в несанкционированной акции протеста против режима самоизоляции во Владикавказе, задержаны полицией.
Известия 07:41
69
Космос

Найдена ближайшая к Земле чёрная дыра

Найдена ближайшая к Земле чёрная дыра. Она располагается на расстоянии около тысячи световых лет от нашей планеты.
Ferra вчера в 14:09
5
Путешествия

Разработан план поэтапного открытия Сочи для туристов

Губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву подготовили предложения поэтапного открытия курортного сезона в Сочи.
Русская Планета 10:25
Общество

Грузия с 1 июля планирует начать принимать иностранных туристов

Грузия с 1 июля будет готова к приему иностранных туристов, заявил премьер-министр Георгий Гахария.
Газета.Ru 07:37
44
Политика

Немецкая партия ХДС выступила за тесное сотрудничество ФРГ и России

Некоторое время назад глава германо-российской группы в бундестаге, депутат от объединения "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд отметил необходимость снять санкции, направленные в отношении Российской Федерации.
ПолитРоссия 09:05
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