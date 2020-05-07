Общество
ForbesСбербанк отказался обслуживать карты с истекшим сроком действия
Сбербанк не принимает к оплате карты с истекшим сроком действия в обслуживаемых им торговых точках, несмотря на рекомендацию ЦБ продлить действие таких карт до 1 июля.
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Сбербанк до сих пор не принимает карты с истекшим сроком действия в обслуживаемых им торговых точках, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух банков.Ведомости08:51
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Происшествия
Суд продлил арест фигурантам дела «Нового величия»
Люблинский суд Москвы в четверг продлил меру пресечения фигурантам дела экстремистского движения "Новое величие" до 17 августа.
ТАСС 09:55
Армия и оружие
Сын Микояна рассказал о краже американцами идеи советского космолета
Московский Комсомолец 07:17
Фигурное катание
Тутберидзе отреагировала на переход Трусовой к Плющенко
В группе Тутберидзе Трусова тренировалась с 2016 года. В 2018 и 2019 годах она взяла золото на чемпионатах юниоров.
Суть событий вчера в 13:57
Общество
Масочный и перчаточный режим вводится в Москве
"На объектах торговли и в общественном транспорте Москвы и такси вводится масочный и перчаточный режим", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 09:23
Происшествия
Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства
1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
Кино
Создатель «Черного зеркала» не собирается работать над шестым сезоном
Интересно, что ранее, по завершении пятого сезона, Брукер дал понять, что он намерен и дальше развивать «Черное зеркало», рассматривая для этого разные форматы, включая спин-оффы и новые интерактивные эпизоды вслед за «Брандашмыгом».
Popcornnews.ru 06:20
Шоу-бизнес
Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались
Модель Кара Делевинь и актриса Эшли Бенсон ("Милые обманщицы") разошлись после двух лет отношений.
ИА InterMedia 04:52
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Авто
ГАЗ снял с производства старые «ГАЗоны»
Складские запасы старых «ГАЗонов», если верить слухам, уже иссякли.
Автоновости дня вчера в 01:06
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Экономика
ЦБ предупредил об активизации «раздолжнителей» из-за коронавируса
ЦБ ожидает всплеска предложений и от «раздолжнителей», то есть компаний, предлагающих гражданам за некоторую плату решить проблемы с кредиторами.
РБК 09:18
Общество
В США на пособие по безработице подали более трех миллионов заявок
По данным ведомства на 2 мая, число поданных заявок на пособие по безработице составило 3,169 млн, пишет в четверг, 7 мая, «Интерфакс».
ГЛАС.RU 09:40
Происшествия
В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика
РИА Новости 10:50
Происшествия
В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку
Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщают экстренные службы.
РИА Новости 10:36
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассталась с Константином Мякиньковым
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассталась с танцором Константином Мякиньковым, с которым они встречались около шести лет.
ИА InterMedia вчера в 10:42
Происшествия
МВД сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции»
Главное управление МВД России по Москве сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского.
Ведомости 03:38
Общество
Режим самоизоляции в Москве сохранится после 12 мая
Режим самоизоляции после снятия части ограничений с 12 мая не ослабнет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Интерфакс вчера в 09:38
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ вчера в 18:58
Политика
Путин поручил форсировать развитие внутреннего туризма
Президент России Владимир Путин потребовал форсировать развитие внутреннего туризма.
ТАСС 09:30
Политика
В Госдуме прокомментировали моделирование в США взрыва над Москвой
Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал смоделированный в США взрыв термоядерной бомбы над Москвой агрессией и призвал впредь не шутить подобным образом с Россией.
РИА Новости 07:51
Общество
Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом
Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
Происшествия
Во Владикавказе задержаны 40 протестующих-рецидивистов
Около 40 рецидивистов, участвовавших в несанкционированной акции протеста против режима самоизоляции во Владикавказе, задержаны полицией.
Известия 07:41
Космос
Найдена ближайшая к Земле чёрная дыра
Найдена ближайшая к Земле чёрная дыра. Она располагается на расстоянии около тысячи световых лет от нашей планеты.
Ferra вчера в 14:09
Путешествия
Разработан план поэтапного открытия Сочи для туристов
Губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву подготовили предложения поэтапного открытия курортного сезона в Сочи.
Русская Планета 10:25
Общество
Грузия с 1 июля планирует начать принимать иностранных туристов
Грузия с 1 июля будет готова к приему иностранных туристов, заявил премьер-министр Георгий Гахария.
Газета.Ru 07:37
Политика
Немецкая партия ХДС выступила за тесное сотрудничество ФРГ и России
Некоторое время назад глава германо-российской группы в бундестаге, депутат от объединения "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд отметил необходимость снять санкции, направленные в отношении Российской Федерации.
ПолитРоссия 09:05