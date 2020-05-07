Общество
ForbesСбербанк отказался обслуживать карты с истекшим сроком действия
Сбербанк не принимает к оплате карты с истекшим сроком действия в обслуживаемых им торговых точках, несмотря на рекомендацию ЦБ продлить действие таких карт до 1 июля.
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Сбербанк до сих пор не принимает карты с истекшим сроком действия в обслуживаемых им торговых точках, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух банков.Ведомости08:51
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Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 11:19, Ашберн
Общество
Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть
Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
Российская газета 06:10
Происшествия
В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку
Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщают экстренные службы.
РИА Новости 10:36
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Экономика
После снятия ограничений товары и услуги подорожают
По мнению эксперта, после карантина цены на некоторый период могут повыситься спонтанно.
Московская перспектива 08:10
Фигурное катание
Фигуристка Трусова перешла от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова ушла из команды Этери Тутберидзе и будет работать с Евгением Плющенко.
Bobsoccer вчера в 09:28
Происшествия
В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы заключил под стражу Джамбула Джанашию — еще одного предполагаемого участника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 10:50
Армия и оружие
Опубликованы фото кораблей НАТО в Баренцевом море
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Политика
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса".
РИА Новости 10:59
Общество
Главный архитектор Москвы рассказал о судьбе крупных торговых центров
Вечерняя Москва вчера в 08:31
Общество
Попова назвала Путину три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса, в три этапа.
РБК вчера в 09:20
Общество
Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая
С 12 мая в столице возобновляется работа всех строительных и промышленных предприятий.
Информационный центр Правительства Москвы 09:57
Политика
Первый канал отреагировал на лишение аккредитации в Белоруссии
Министерство иностранных дел Белоруссии в среду лишило аккредитации съемочную группу Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Интерфакс вчера в 16:26
Общество
В Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая
В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.
Говорит Москва 05:29
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Происшествия
Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства
1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
Происшествия
Во Владикавказе задержаны 40 протестующих-рецидивистов
Около 40 рецидивистов, участвовавших в несанкционированной акции протеста против режима самоизоляции во Владикавказе, задержаны полицией.
Известия 07:41
Здоровье
Коронавирус проник в еще один район Нижегородской области
Коронавирус проник в еще один район Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Открытый Нижний 07:46
Общество
Организаторы проекта «Имена героев» извинились за фотографию Гитлера
Челябинск, 7 мая 2020, 17:04 — REGNUM В Челябинске представители торгово-развлекательного комплекса «Космос» извинились за фотографию Адольфа Гитлера, которая была опубликована вместе с историей о якобы воевавшем ветеране Великой Отечественной войны.
REGNUM 10:04
Энергетика
Saudi Aramco повысила цены на свою нефть
Для США увеличение цены составит $1,5. Для европейских рынков — на $3,7. Для стран Азии цена будет выше на $1,4. Ранее, в апреле, саудовская компания увеличила скидку на свою нефть более, чем в четыре раза.
ИА Красная Весна 11:07
Экономика
В России растут продажи недорогих продуктов
Торговые сети в новых условиях увеличили продажи недорогих продуктов – за первые 15 дней апреля на 20%, цитирует исследование издание "Известия".
Вести.Ru 03:06
Общество
В апреле из-за коронавируса в Россию было вывезено 15 тысяч россиян
Mossovetinfo.ru – В связи с пандемией коронавируса, в течение апреля в Россию из-за рубежа было вывезено 15 тысяч российских граждан, сообщила в эфире в Instagram официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Моссовет 11:11
Политика
Свою версию Второй мировой войны изложил Пентагон
Цензуры.Нет 03:36
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
Обновлено в 19:39 Крупнейший акционер и глава совета директоров группы "Аллтек" Дмитрий Босов покончил с собой в своем доме в подмосковном поселке Усово, сообщает РБК со ссылкой на знакомых миллиардера.
BFM.ru вчера в 11:49
Киберспорт
Авторы Disintegration объявили дату релиза шутера
Дату релиза авторы показали в сюжетном трейлере. В Steam и Microsoft Store уже открылась возможность оформить предварительный заказ шутера.
CyberSport.ru 11:11
Общество
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 04:52
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15