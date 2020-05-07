Сбербанк до сих пор не принимает карты с истекшим сроком действия в обслуживаемых им торговых точках, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух банков.

с чего всё началось

Сбербанк не принимает к оплате карты с истекшим сроком действия в обслуживаемых им торговых точках, несмотря на рекомендацию ЦБ продлить действие таких карт до 1 июля.

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