Общество

ForbesForbesСбербанк отказался обслуживать карты с истекшим сроком действия

Сбербанк не принимает к оплате карты с истекшим сроком действия в обслуживаемых им торговых точках, несмотря на рекомендацию ЦБ продлить действие таких карт до 1 июля.
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с чего всё началось

Сбербанк затруднил многим россиянам оплату картами

Сбербанк до сих пор не принимает карты с истекшим сроком действия в обслуживаемых им торговых точках, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух банков.
Ведомости08:51

Подробнее о событии

«Сбербанк» не будет обслуживать карты с истёкшим сроком действия

News.ru11:05

Банк России дал рекомендации нижегородцам

ННТВ08:57

«Ведомости»: Сбербанк отказался обслуживать карты с истекшим сроком действия вопреки просьбе ЦБ

БИЗНЕС Online10:02

Сбербанк «заморозил» карты с истекшим сроком действия

Sibnet Новости09:50

«Ведомости»: Сбербанк отказался обслуживать карты с истекшим сроком действия вопреки просьбе ЦБ

Медиазона09:48

Сбербанк отказался обслуживать карты с истекшим сроком действия

Forbes10:02

Сбербанк затруднил многим россиянам оплату картами

Ведомости08:51
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Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 11:19, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть

Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
Российская газета 06:10
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Происшествия

В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку

Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщают экстренные службы.
РИА Новости 10:36
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Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
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Экономика

После снятия ограничений товары и услуги подорожают

По мнению эксперта, после карантина цены на некоторый период могут повыситься спонтанно.
Московская перспектива 08:10
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Фигурное катание

Фигуристка Трусова перешла от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова ушла из команды Этери Тутберидзе и будет работать с Евгением Плющенко.
Bobsoccer вчера в 09:28
8
Происшествия

В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика

Басманный суд Москвы заключил под стражу Джамбула Джанашию — еще одного предполагаемого участника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 10:50
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Армия и оружие

Опубликованы фото кораблей НАТО в Баренцевом море

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
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Общество

Судно для достройки «Северного потока-2» направилось в Германию

Lenta.ru 11:06
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Игры

Все игры презентации Inside Xbox оптимизируют для Xbox Series X

NewInform 05:04
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Космос

В РКЦ «Прогресс» заявили о готовности создать многоразовую ракету

Известия 02:10
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Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса".
РИА Новости 10:59
7
Общество

Главный архитектор Москвы рассказал о судьбе крупных торговых центров

Вечерняя Москва вчера в 08:31
222
Общество

Попова назвала Путину три этапа снятия ограничений из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса, в три этапа.
РБК вчера в 09:20
2,5K
Общество

Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая

С 12 мая в столице возобновляется работа всех строительных и промышленных предприятий.
Информационный центр Правительства Москвы 09:57
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Политика

Первый канал отреагировал на лишение аккредитации в Белоруссии

Министерство иностранных дел Белоруссии в среду лишило аккредитации съемочную группу Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Интерфакс вчера в 16:26
4,6K
Общество

В Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая

В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.
Говорит Москва 05:29
2,3K
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
1,7K
Происшествия

Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства

1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
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Происшествия

Во Владикавказе задержаны 40 протестующих-рецидивистов

Около 40 рецидивистов, участвовавших в несанкционированной акции протеста против режима самоизоляции во Владикавказе, задержаны полицией.
Известия 07:41
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Здоровье

Коронавирус проник в еще один район Нижегородской области

Коронавирус проник в еще один район Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Открытый Нижний 07:46
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Общество

Организаторы проекта «Имена героев» извинились за фотографию Гитлера

Челябинск, 7 мая 2020, 17:04 — REGNUM В Челябинске представители торгово-развлекательного комплекса «Космос» извинились за фотографию Адольфа Гитлера, которая была опубликована вместе с историей о якобы воевавшем ветеране Великой Отечественной войны.
REGNUM 10:04
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Энергетика

Saudi Aramco повысила цены на свою нефть

Для США увеличение цены составит $1,5. Для европейских рынков — на $3,7. Для стран Азии цена будет выше на $1,4. Ранее, в апреле, саудовская компания увеличила скидку на свою нефть более, чем в четыре раза.
ИА Красная Весна 11:07
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Экономика

В России растут продажи недорогих продуктов

Торговые сети в новых условиях увеличили продажи недорогих продуктов – за первые 15 дней апреля на 20%, цитирует исследование издание "Известия".
Вести.Ru 03:06
15
Общество

В апреле из-за коронавируса в Россию было вывезено 15 тысяч россиян

Mossovetinfo.ru – В связи с пандемией коронавируса, в течение апреля в Россию из-за рубежа было вывезено 15 тысяч российских граждан, сообщила в эфире в Instagram официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Моссовет 11:11
Политика

Свою версию Второй мировой войны изложил Пентагон

Цензуры.Нет 03:36
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Общество

Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

Обновлено в 19:39 Крупнейший акционер и глава совета директоров группы "Аллтек" Дмитрий Босов покончил с собой в своем доме в подмосковном поселке Усово, сообщает РБК со ссылкой на знакомых миллиардера.
BFM.ru вчера в 11:49
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Киберспорт

Авторы Disintegration объявили дату релиза шутера

Дату релиза авторы показали в сюжетном трейлере. В Steam и Microsoft Store уже открылась возможность оформить предварительный заказ шутера.
CyberSport.ru 11:11
Общество

Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 04:52
1,4K
Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
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