Общество

ДождьДождьСбербанк отказался обслуживать карты с истекшим сроком действия

Сбербанк перестал принимать карты с истекшим сроком действия несмотря на рекомендацию Центробанка. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Из-за этого клиенты могут расплатиться картами через раз.
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с чего всё началось

Сбербанк затруднил многим россиянам оплату картами

Сбербанк до сих пор не принимает карты с истекшим сроком действия в обслуживаемых им торговых точках, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух банков.
Ведомостивчера в 08:51

Подробнее о событии

Сбербанк объяснил проблемы владельцев просроченных карт

News.ruвчера в 14:18

В Сбербанке объяснили сложности с принятием просроченных карт

Коммерсантъвчера в 13:13

Сбербанк подготовил около 1 млн устройств для приема карт с истекшим сроком

ТАССвчера в 12:04

Сбербанк объяснил трудности с приемом просроченных карт

РБКвчера в 12:24

«Ведомости»: Сбербанк отказался обслуживать карты с истекшим сроком действия

Эхо Москвывчера в 12:32

Сбербанк объяснил возможные сложности с приемом истекших карт

Forbesвчера в 12:51

Сбербанк затруднил многим россиянам оплату картами

Ведомостивчера в 08:51
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 00:14, Ашберн

Белорусские банки переходят на онлайн-обслуживание: карту можно заказать по интернету, а доставить на дом - почтой

КП - Беларусьвчера в 13:29
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 00:14, Ашберн
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
3,2K
Общество

СМИ сообщили о возможном переносе ЕГЭ и начала учебного года

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что экзамены планируется проводить с 8 июня, но не исключил переноса этой даты.
Государственные Вести 06 мая в 03:22
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Общество

Собянин продлил режим ограничений до 31 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении режима ограничений в городе до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 14:36
5,8K
Общество

Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
Газета.Ru вчера в 14:38
1K
Общество

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию

В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии.
Газета.Ru вчера в 14:14
1,1K
Происшествия

В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова

РИА Новости вчера в 03:03
2,4K
Общество

Выплаты на детей от 3 до 7 лет произведут в июле

В рамках антикризисных мер Госсобрание Якутии приняло закон, инициированный Главой республики Айсеном Николаевым, о выплате ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет включительно.
Якутия Daily вчера в 21:47
Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 06 мая в 11:42
2,5K
Армия и оружие

Госдеп США одобрил продажу Египту более 40 вертолетов Apache

Вашингтон собирается продать Египту более 40 военных вертолетов. Сумма контракта - 2,3 миллиарда долларов.
Российская газета вчера в 20:55
Футбол

Николич заменит Семина на посту главного тренера «Локомотива»

Сербский тренер Марко Николич прибудет в Москву 15 мая. В конце месяца он подпишет контракт со столичным "Локомотивом".
Вести.Ru вчера в 07:35
Общество

Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается»

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться».
Аргументы недели вчера в 00:43
1,8K
Политика

Как США пересматривают роль СССР в победе над нацистской Германией

RT на русском 00:00
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Армия и оружие

В Минобороны сообщили сроки принятия «Циркона» на вооружение

РИА Новости вчера в 22:04
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Общество

Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью Пятому каналу рассказал о часто забываемом способе распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 17:24
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Шоу-бизнес

Танец Дмитрия Нагиева с «пухляшом» из Little Big взорвал Сеть

Дмитрий Нагиев с актером Дмитрием Красиловым, который известен широкой публике под прозвищем «Пухляш», исполнили танец, который буквально взорвал сеть.
Uznayvse.ru вчера в 12:15
8
Общество

СМИ узнали о переходе судов на обычный график работы после 11 мая

Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса.
РБК вчера в 20:44
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Происшествия

В Москве задержан банкир Олег Власов

В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия вчера в 13:18
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Здоровье

ЕСПЧ обязал Россию обеспечить лечение шестимесячной девочке со СМА

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию обеспечить лечение шестимесячной девочке Аде Кешишянц со спинальной мышечной атрофией.
Медиазона вчера в 12:16
3
Общество

В РАН рассказали об обработке продуктов для профилактики коронавируса

Все продукты, приобретённые в супермаркетах и на рынках, рекомендуется обрабатывать дезинфицирующими средствами с высоким процентом спирта для профилактики коронавируса, сообщила ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего отделом Института медико-биологических проблем РАН Светлана Поддубко.
RT на русском вчера в 22:52
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Армия и оружие

Российским военным запретили рассказывать о службе в СМИ и интернете

Газета.Ru вчера в 03:58
843
Общество

С 12 мая власти Москвы вводят в городе масочный режим

Посетить магазин или совершить поездку в общественном транспорте граждане смогут только в респираторе или маске, а также в перчатках.
Эхо Москвы вчера в 22:08
Хоккей

Ларионов возглавит молодежную сборную России по хоккею

ГЛАС.RU вчера в 17:09
Культура

На канале Сыендука состоялась премьера анимационного шоу «Я это уже видел»

Москва, 7 мая 2020, 19:19 — REGNUM На YouTube-канале видеоблогера Сыендука состоялась премьера анимационного скетч-шоу «Я это уже видел».
REGNUM вчера в 12:19
Шоу-бизнес

Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить детей

Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей.
Дни24 вчера в 01:58
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Политика

Оппозиция Венесуэлы пригласила американскую ЧВК для свержения Мадуро

Венесуэльская оппозиция в октябре 2019 года подписала с американской ЧВК Silvercorp контракт на вторжение в страну, свержение президента Николаса Мадуро и введение в его должность лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Lenta.ru вчера в 22:59
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Здоровье

Отделение ульяновской больницы перевели на режим обсервации

ИА Красная Весна вчера в 13:56
4
Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС 06 мая в 15:31
4,8K
Происшествия

В Бурятии за сутки коронавирус выявлен у 30 человек

Улан-Удэ, 8 мая 2020, 05:45 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили ещё 30 человек с коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:45
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
8,6K
Авто

«ГАЗ» снял с производства старые «ГАЗоны»

Как позже объяснили в ГАЗ, среднетоннажные ГАЗ-3309 и Садко ГАЗ-3308 заменили моделями «ГАЗон» Next и «Садко» Next.
Газета DAILY вчера в 15:25
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