Общество
ДождьСбербанк отказался обслуживать карты с истекшим сроком действия
Сбербанк перестал принимать карты с истекшим сроком действия несмотря на рекомендацию Центробанка. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Из-за этого клиенты могут расплатиться картами через раз.
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с чего всё началось
Сбербанк до сих пор не принимает карты с истекшим сроком действия в обслуживаемых им торговых точках, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух банков.Ведомостивчера в 08:51
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Общество
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
Общество
СМИ сообщили о возможном переносе ЕГЭ и начала учебного года
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что экзамены планируется проводить с 8 июня, но не исключил переноса этой даты.
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Общество
Собянин продлил режим ограничений до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении режима ограничений в городе до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 14:36
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
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Общество
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии.
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Происшествия
В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова
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РИА Новости 06 мая в 11:42
Армия и оружие
Госдеп США одобрил продажу Египту более 40 вертолетов Apache
Вашингтон собирается продать Египту более 40 военных вертолетов. Сумма контракта - 2,3 миллиарда долларов.
Российская газета вчера в 20:55
Футбол
Николич заменит Семина на посту главного тренера «Локомотива»
Сербский тренер Марко Николич прибудет в Москву 15 мая. В конце месяца он подпишет контракт со столичным "Локомотивом".
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Общество
Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается»
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться».
Аргументы недели вчера в 00:43
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Как США пересматривают роль СССР в победе над нацистской Германией
RT на русском 00:00
Армия и оружие
В Минобороны сообщили сроки принятия «Циркона» на вооружение
РИА Новости вчера в 22:04
Общество
Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью Пятому каналу рассказал о часто забываемом способе распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 17:24
Шоу-бизнес
Танец Дмитрия Нагиева с «пухляшом» из Little Big взорвал Сеть
Дмитрий Нагиев с актером Дмитрием Красиловым, который известен широкой публике под прозвищем «Пухляш», исполнили танец, который буквально взорвал сеть.
Uznayvse.ru вчера в 12:15
Общество
СМИ узнали о переходе судов на обычный график работы после 11 мая
Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса.
РБК вчера в 20:44
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия вчера в 13:18
Здоровье
ЕСПЧ обязал Россию обеспечить лечение шестимесячной девочке со СМА
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию обеспечить лечение шестимесячной девочке Аде Кешишянц со спинальной мышечной атрофией.
Медиазона вчера в 12:16
Общество
В РАН рассказали об обработке продуктов для профилактики коронавируса
Все продукты, приобретённые в супермаркетах и на рынках, рекомендуется обрабатывать дезинфицирующими средствами с высоким процентом спирта для профилактики коронавируса, сообщила ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего отделом Института медико-биологических проблем РАН Светлана Поддубко.
RT на русском вчера в 22:52
Армия и оружие
Российским военным запретили рассказывать о службе в СМИ и интернете
Газета.Ru вчера в 03:58
Общество
С 12 мая власти Москвы вводят в городе масочный режим
Посетить магазин или совершить поездку в общественном транспорте граждане смогут только в респираторе или маске, а также в перчатках.
Эхо Москвы вчера в 22:08
Хоккей
Ларионов возглавит молодежную сборную России по хоккею
ГЛАС.RU вчера в 17:09
Культура
На канале Сыендука состоялась премьера анимационного шоу «Я это уже видел»
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REGNUM вчера в 12:19
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить детей
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей.
Дни24 вчера в 01:58
Политика
Оппозиция Венесуэлы пригласила американскую ЧВК для свержения Мадуро
Венесуэльская оппозиция в октябре 2019 года подписала с американской ЧВК Silvercorp контракт на вторжение в страну, свержение президента Николаса Мадуро и введение в его должность лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Lenta.ru вчера в 22:59
Здоровье
Отделение ульяновской больницы перевели на режим обсервации
ИА Красная Весна вчера в 13:56
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС 06 мая в 15:31
Происшествия
В Бурятии за сутки коронавирус выявлен у 30 человек
Улан-Удэ, 8 мая 2020, 05:45 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили ещё 30 человек с коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:45
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Авто
«ГАЗ» снял с производства старые «ГАЗоны»
Как позже объяснили в ГАЗ, среднетоннажные ГАЗ-3309 и Садко ГАЗ-3308 заменили моделями «ГАЗон» Next и «Садко» Next.
Газета DAILY вчера в 15:25