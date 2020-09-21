Сбербанк разработал новый логотип, из которого исчезло слово "банк", сообщает РИА Новости. Вместо нынешнего логотипа - зеленого круга с "галочками" - новым символом станет сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием "Сбер" зеленого цвета.

С чего всё началось Сбербанк поменял логотип Группа Сбербанк отказалась от слова "банк" в новом логотипе — теперь экосистема будет работать под названием "Сбер", выяснило РИА Новости. Корреспондент агентства на минувшей неделе обратил внимание, что со стены головного офиса на Вавилова, 19, сняли эмблему банка. РИА Новости 07:35