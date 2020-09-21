Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Российская газета
Российская газета

Сбербанк откажется от слова «банк» в логотипе

Сбербанк разработал новый логотип, из которого исчезло слово "банк", сообщает РИА Новости. Вместо нынешнего логотипа - зеленого круга с "галочками" - новым символом станет сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием "Сбер" зеленого цвета.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Сбербанк поменял логотип

Группа Сбербанк отказалась от слова "банк" в новом логотипе — теперь экосистема будет работать под названием "Сбер", выяснило РИА Новости. Корреспондент агентства на минувшей неделе обратил внимание, что со стены головного офиса на Вавилова, 19, сняли эмблему банка.
РИА Новости07:35
Подробнее о событии
Lenta.ru

Показан новый логотип Сбербанка

Lenta.ru08:54
Коммерсантъ

Сбербанк откажется от слова «банк» в логотипе

Коммерсантъ08:49
Телеканал 360°

СМИ узнали подробности ребрендинга Сбербанка

Телеканал 360°07:45
URA.Ru

В соцсетях высмеяли новый логотип Сбербанка. «Спербанк»

URA.Ru09:18
Вести.Ru

Сбербанк отказывается от слова «банк» в новом логотипе

Вести.Ru07:48
РБК

СМИ показали новый логотип Сбербанка

РБК08:23
РИА Новости

Сбербанк поменял логотип

РИА Новости07:35

В США назвали необходимое количество бомбардировщиков для войны с РФ

Чтобы успешно прорвать системы противовоздушной обороны (ПВО) Калининграда в случае начала войны с Россией, США понадобится большее количество стратегических бомбардировщиков, чем у них есть сейчас, считает военный аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер, слова которого приводит Defence One.
Газета.Ru05:26
275

В Крыму дорожник и чиновник районной администрации попались на взятке

В отношении задержанных дорожника и чиновников районной администрации возбуждено уголовное дело, в рамках которого дорожнику инкриминировано получение должностным лицом взятки в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ), а главному специалисту райадминистрации - посредничество во взяточничестве в крупном размере (пункт "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ).
Российская газета09:20
1

Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
РИА Новости07:26
707