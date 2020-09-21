Сбербанк откажется от слова «банк» в логотипе
Сбербанк разработал новый логотип, из которого исчезло слово "банк", сообщает РИА Новости. Вместо нынешнего логотипа - зеленого круга с "галочками" - новым символом станет сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием "Сбер" зеленого цвета.В источнике
С чего всё началось
Сбербанк поменял логотип
Группа Сбербанк отказалась от слова "банк" в новом логотипе — теперь экосистема будет работать под названием "Сбер", выяснило РИА Новости. Корреспондент агентства на минувшей неделе обратил внимание, что со стены головного офиса на Вавилова, 19, сняли эмблему банка.
РИА Новости07:35
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