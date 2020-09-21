Forbes 14

Весной 2019 года Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер». 19 сентября 2020 года с головного офиса банка в Москве на Вавилова, 19 сняли эмблему. Сбербанк планирует рассказать о трансформации компании 24 сентября на «Сбер Конф».