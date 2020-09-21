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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Сбербанк откажется от слова «банк» в логотипе

Весной 2019 года Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер». 19 сентября 2020 года с головного офиса банка в Москве на Вавилова, 19 сняли эмблему. Сбербанк планирует рассказать о трансформации компании 24 сентября на «Сбер Конф».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Сбербанк поменял логотип

Группа Сбербанк отказалась от слова "банк" в новом логотипе — теперь экосистема будет работать под названием "Сбер", выяснило РИА Новости. Корреспондент агентства на минувшей неделе обратил внимание, что со стены головного офиса на Вавилова, 19, сняли эмблему банка.
РИА Новости07:35
Подробнее о событии
Lenta.ru

Показан новый логотип Сбербанка

Lenta.ru08:54
РБК

СМИ показали новый логотип Сбербанка

РБК08:23
ПРАЙМ

Группа Сбербанк отказалась от слова «банк» в новом логотипе

ПРАЙМ06:53
Фонтанка.Ру

Сбербанк может сократить название до «народного» Сбер. Новый логотип уже зарегистрирован

Фонтанка.Ру09:12
РИА Новости

Сбербанк поменял логотип

РИА Новости07:35
URA.Ru

В соцсетях оценили новый логотип Сбербанка. «Может, лучше деньги раздаст?»

URA.Ru09:18
ТАСС

Источник: Сбербанк на следующей неделе представит новый логотип

ТАСС18 сентября в 12:42

Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака

Адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича (Тесака) на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны.
Lenta.ru07:58
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального

Доследственная проверка «в связи с госпитализацией» основателя ФБК Алексея Навального продолжается, по делу уже опрошены около 200 человек, заявили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
РБК08:53
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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