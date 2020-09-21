Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе
В декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится.В источнике
С чего всё началось
Сбербанк поменял логотип
Группа Сбербанк отказалась от слова "банк" в новом логотипе — теперь экосистема будет работать под названием "Сбер", выяснило РИА Новости. Корреспондент агентства на минувшей неделе обратил внимание, что со стены головного офиса на Вавилова, 19, сняли эмблему банка.
РИА Новости07:35
Подробнее о событии