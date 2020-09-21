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ТАСС
ТАСС

Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе

В декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Сбербанк поменял логотип

Группа Сбербанк отказалась от слова "банк" в новом логотипе — теперь экосистема будет работать под названием "Сбер", выяснило РИА Новости. Корреспондент агентства на минувшей неделе обратил внимание, что со стены головного офиса на Вавилова, 19, сняли эмблему банка.
РИА Новости07:35
Подробнее о событии
URA.Ru

В соцсетях высмеяли новый логотип Сбербанка. «Спербанк»

URA.Ru09:18
Коммерсантъ

Сбербанк откажется от слова «банк» в логотипе

Коммерсантъ08:49
РБК

СМИ показали новый логотип Сбербанка

РБК08:23
ТАСС

Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе

ТАСС11:45
Вести.Ru

Сбербанк отказывается от слова «банк» в новом логотипе

Вести.Ru07:48
Телеканал 360°

СМИ узнали подробности ребрендинга Сбербанка

Телеканал 360°07:45
РИА Новости

Сбербанк поменял логотип

РИА Новости07:35

Россиянам рассказали о способах экономии на транспортном налоге

Например, в Оренбургской области владелец автомобиля будет освобожден от налога, если двигатель его ТС слабее 100 л.с. В Свердловской и Калининградской областях для такой категории авто применяется ставка в размере 2,5 рубля за 1 "лошадь".
Россиянам рассказали о способах экономии на транспортном налоге
Piter.tv09:12
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Украинская делегация попыталась угостить российскую шоколадом

Как рассказал вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников, представители Киева принесли конфеты, чтобы угостить всех участников переговоров.
РИА Новости11:50

Биржи Европы закрылись падением на 3-4,5%

Основные фондовые индексы Европы закрыли торги понедельника падением в пределах 4,5% на опасениях второй волны распространения коронавируса, акции крупнейших банков подешевели на 5-9% на фоне сообщений СМИ по поводу отмывания денег, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ11:57
1

Лавров назвал санкции США за сотрудничество с Ираном нелегальными

Будет неудивительным, если Вашингтон начнет угрожать санкциями всем, кто сотрудничает с Ираном, но возможные новые рестрикции будут незаконными и нелегальными, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости12:20

Минцифры предложило запретить скрывать имя интернет-страниц или сайтов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предлагает запретить использовать в России протоколы шифрования, которые позволяют скрыть имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта.
РБК11:17
9

Главы МИД стран ЕС отказались признать Лукашенко лидером Белоруссии

Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза заявили об отказе признать президента Республики Беларусь Александра Лукашенко легитимным главой государства и выступили за проведение новых выборов в стране.
Наша версия11:59
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Рекордная партия кокаина в посольстве РФ в Аргентине могла готовиться для депутатов Госдумы

«Со слов Ковальчука, часть кокаина предназначалась для депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации Федерального собрания РФ», - приводятся в докладе показания Казанцева.
Русская Планета09:24
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В Сочи вновь пройдет выставка «Королевские гонки»

С 24 по 27 сентября в дни Гран При России на Сочи Автодроме будет представлен арт-проект «Королевские гонки» – выставка картин к 70-летнему юбилею Формулы 1. К этому событию 70 художников из России, Белоруссии и Болгарии написали картины, отразив историю спорта.
F1news.ru11:07