В декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится.

С чего всё началось Сбербанк поменял логотип Группа Сбербанк отказалась от слова "банк" в новом логотипе — теперь экосистема будет работать под названием "Сбер", выяснило РИА Новости. Корреспондент агентства на минувшей неделе обратил внимание, что со стены головного офиса на Вавилова, 19, сняли эмблему банка. РИА Новости 07:35