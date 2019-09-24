Авто

Retail & LoyaltyRetail & LoyaltyСбербанк начнет продавать автомобили

Сбербанк планирует запустить продажу новых и поддержанных автомобилей через новый маркетплейс.
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с чего всё началось

Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей

Сбербанк планирует запустить маркетплейс по продаже автомобилей, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров о создании сервиса. Банк ведет переговоры с крупнейшими игроками рынка, предлагая им присоединиться к проекту, говорит один из собеседников.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Сбербанк разработает сервис для продажи автомобилей

AutoNews04:16

Сбербанк готовит запуск сервиса по продаже автомобилей

Автостат04:36

РБК: Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей

Коммерсантъвчера в 18:52

«Сбербанк» запустит сервис по продаже автомобилей

Автоновости дня01:25

Сбербанк запустит маркетплейс для автомобилей

Ведомостивчера в 18:51

Сбербанк решил заняться «автобизнесом»

URA.Ruвчера в 17:41

Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей

РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:29, Вашингтон
Происшествия

В Кирове пресекли массовое убийство в школе

В Кирове учащийся одной из школ готовил массовое убийство сверстников.
Российская газета 05:57
Политика

Верховный суд Британии признал решение Джонсона незаконным

Верховный суд Великобритании признал незаконной приостановку работы парламента страны, инициированную премьером Борисом Джонсоном.
Российская газета 07:13
Политика

Трамп посмеялся над шведской активисткой, обвинившей мировых лидеров в «краже ее детства»

Шведская активистка со слезами на глазах обвинила лидеров стран в пустословии, алчности и краже ее детства.
Коммерсантъ 05:23
Транспорт

В 2021 году может начаться строительство нового моста через Волгу

Строительство нового автомобильного моста Саратов-Энгельс может начаться в 2021 году.
The Saratov Room 06:31
Политика

Европейский суд снял санкции с Януковича

Пресс-секретарь сына экс-президента Украины Виктора Януковича Юрий Кирасир сообщил, что Европейский суд принял решение об отмене санкций в отношении политика.
Московский Комсомолец 06:18
Армия и оружие

Эстония обвинила российский Су-34 в нарушении воздушной границы

Delfi уточняет, что российские самолеты регулярно нарушают воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло, где проходит разделение государственной границы и таллинского района полетной информации, в котором воздушное движение обслуживает Россия.
РБК 07:20
Происшествия

Следователи закрыли дело об убийстве Михаила Круга

Online47.ru вчера в 05:27
Политика

У Курта Волкера есть план «возвращения» Крыма Украине

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что киевские власти могут вернуть Донбасс и Крым в случае дальнейшей интеграции с Европой и НАТО.
Русская Планета 00:09
Футбол

The Telegraph сообщила об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022

Как сообщает газета The Telegraph, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции против российского спорта, команда Станислава Черчесова может быть не допущена к чемпионату мира — 2022.
RT на русском 05:42
Экономика

Цена Ethereum упала ниже $200. Что будет дальше

Во вторник, 24 сентября, среднерыночный курс Ethereum упал до отметки в $197. Стоимость криптовалюты опустилась на 6,3% за прошедшие сутки.
РБК 05:05
Политика

В Госдуме предложили перенести штаб-квартиру ООН из США

Соединенные Штаты Америки уже не в первый раз нарушают обязательства страны, где находится штаб-квартира ООН, заявил «Известиям» депутат Госдумы Антон Морозов.
Известия 05:54
Общество

1 октября бюджетникам повысят зарплату

В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
Российская газета вчера в 20:16
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая решила вернуться в Россию из Испании

Народные новости вчера в 23:26
Общество

Меган Маркл сняла дорогое кольцо во время поездки в Африку

Герцогиня Сассекская Меган сняла подаренное принцем Гарри дорогое кольцо на время тура по Африке.
Lenta.ru 07:19
Политика

Песков пояснил слова о расстреле без суда в США за брошенный стаканчик

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам свое высказывание о том, что в США за брошенный в полицейских стаканчик человеку выстрелили бы в голову, передает корреспондент РБК.
РБК 07:08
Энергетика

«Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа

Еврокомиссия настаивает на бронировании "Газпромом" транзита примерно на 10 лет в объеме в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год, а также на доступности еще 30 миллиардов кубических метров для бронирования другим компаниям или "Газпрому" для краткосрочных контрактов.
Российская газета 21 сентября в 01:37
Культура

Сергей Лазарев разрыдался на съемках передачи «Секрет на миллион»

iReactor вчера в 13:56
Происшествия

Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, один человек погиб

В Хабаровском крае тигр напал на охотников, в результате инцидента погиб один человек, животное застрелили.
Газета.Ru 02:48
Транспорт

По Крымскому мосту поехал первый поезд

По железнодорожной части Крымского моста отправили тестовый дизельный поезд, передает RNS.
Газета.Ru 06:58
Общество

Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру

Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости вчера в 08:23
Происшествия

Экс-мэр Новокуйбышевска скончался после попытки самоубийства

Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин, покинувший пост, накануне, 23 сентября, пытался покончить с собой.
Газета.Ru 04:50
Общество

Центры «Точка роста» открылись в трех школах Чебоксарского района

Тăван Ен 04:37
Здоровье

Девочку из США с «маской Бэтмена» вылечат в России

Газета.Ru 01:17
Экономика

Москвичи взяли больше всего кредитов в РФ с начала года

Ранее ИА REGNUM сообщало, что москвичи оформили больше всего кредитных карт с начала года.
REGNUM 04:34
Гаджеты

Xiaomi представила доступный смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Как и сообщалось ранее, в Mi 9 Pro 5G расширили возможности NFC модуля, и теперь через него можно не только оплачивать покупки или проезд в транспорте, но также использовать смартфон вместо ключа для автомобиля.
Astera 05:17
Происшествия

Бывший начальник полиции Армении найден мертвым

В Армении найден мертвым бывший начальник полиции генерал-полковник Айк Арутюнян.
РБК 02:47
Гаджеты

40 смартфонов Xiaomi обзаведутся MIUI 11

Фирма уже опубликовала список смартфонов в 40 именований, на которых будет установлен MIUI 11.
Дни24 05:26
Авто

В России отзывают более 4,5 тысячи автомобилей Mercedes-Benz Sprinter

Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz сообщил об отзыве на российском рынке свыше 4,6 тысяч коммерческих машин Sprinter.
Rusargument 06:20
Кино

Джаред Падалеки сыграет главную роль в ремейке сериала «Крутой Уокер»

Джаред Падалеки, известный по сериалу «Сверхъестественное», сыграет главную роль в ремейке сериала «Крутой Уокер».
Афиша Daily 06:32
Происшествия

В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении 43 млн рублей

В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении денег из кассы на сумму более 43 млн рублей.
REGNUM 06:09
Как работают Яндекс.Новости?
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