Банк России из-за коронавируса предоставил банкам льготный режим соблюдения показателя краткосрочной ликвидности, чтобы у них было больше возможностей кредитовать экономику: с 1 апреля этого года по 31 марта 2021 г. увеличен совокупный максимальный лимит по БКЛ с 1,5 трлн до 5 трлн руб. и снижена плата за право пользования с 0,5 до 0,15% от величины лимита.

с чего всё началось

ЦБ на прошлой неделе сообщил, что один из системно значимых банков открыл безотзывную кредитную линию с максимально возможным лимитом 500 миллиардов рублей.

Сбербанк открыл в ЦБ безотзывную кредитную линию на 500 млрд рублей

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