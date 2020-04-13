Банк России из-за коронавируса предоставил банкам льготный режим соблюдения показателя краткосрочной ликвидности, чтобы у них было больше возможностей кредитовать экономику: с 1 апреля этого года по 31 марта 2021 г. увеличен совокупный максимальный лимит по БКЛ с 1,5 трлн до 5 трлн руб. и снижена плата за право пользования с 0,5 до 0,15% от величины лимита.

с чего всё началось

Именно поэтому, как полагает Ульянова, ЦБ в конце марта увеличил максимальный совокупный лимит по БКЛ до 5 трлн руб. Вполне вероятно, согласен Беликов, что в ближайшей перспективе за БКЛ обратится большинство, если не все системно значимые банки, с учетом снижения стоимости БКЛ они могут себе это позволить и это не приведет к выраженным негативным последствиям вроде отрицательной маржи.

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