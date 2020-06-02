Экономика

ТАССТАСССбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
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Эксперт: Сбербанк всеми силами пытается сохранить свои доходы

Pravda.Ru10:06

Сбербанк сделал переводы внутри банка бесплатными

Комсомольская правда01 июня в 18:00

Стирая границы. Сбербанк отменяет комиссию на ряд внутренних переводов

Аргументы и Фактывчера в 02:00

В Приамурье клиенты Почты России стали в два раза чаще пользоваться банковскими картами

Телепорт01 июня в 20:18

Сбербанк меняет правила переводов. Что важно знать

AmurMedia.ru01 июня в 20:00

Сбербанк отменил комиссию за переводы

АБНвчера в 08:41

Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

ТАСС01 июня в 17:00
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 16:55, Ашберн
Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
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Общество

Суд вернул сенатору Керимову иски к Forbes и «Ведомостям»

Гагаринский суд Москвы вернул иски о защите чести, достоинства и деловой репутации от члена Совета Федерации Сулеймана Керимова к газетам "Версия", "Ведомости" и журналу Forbes.
ТАСС 08:56
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Общество

Радиостанция «Серебряный дождь» оказалась на грани закрытия

У «Серебряного дождя» кончились деньги, чтобы продолжать вещание, заявил основатель радиостанции Дмитрий Савицкий в прямом эфире.
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Армия и оружие

Армия Хафтара попала в засаду у Триполи

Lenta.ru 05:45
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Происшествия

СК опубликовал видео с разливом топлива в Норильске

Газета.Ru 16:16
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Политика

Персонально ваш: Елизавета Осетинская

Елизавета Осетинская, основатель проектов The Bell и "Русские норм !", в эфире радио "Эхо Москвы".
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В России введут штраф за брошенные автомобили

За мойку автомобиля в неположенном месте предполагается штраф на сумму 1-2 тысячи рублей.
RuNews24.ru 01 июня в 16:08
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Экономика

«Аэрофлот» получает субсидии государства на особых условиях

Как выяснилось, для авиакомпаний установлены разные правила получения субсидий. Группа «Аэрофлот» получает их на особых условиях.
Ведомости 12:52
Политика

Франция выступила против возвращения России в G7

Франция не видит причин для возвращения формата G8 с участием России.
Газета.Ru 13:10
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Политика

Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию

192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
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Армия и оружие

Сирия получила вторую партию истребителей МиГ-29 из России

"Сирийская Арабская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России в рамках военно-технического сотрудничества между нашими странами", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
РИА Новости 16:34
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Происшествия

В Северной Осетии из-за ливневых дождей в двух районах введен режим ЧС

REGNUM 16:15
Происшествия

Россиянка умерла после пластической операции в частной клинике

Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти россиянки после пластической операции в частной клинике.
Lenta.ru 15:54
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Гаджеты

Представлен недорогой 5G-смартфон Honor Play 4

Компания Honor сегодня представила модель Play 4, которую создали на базе процессора Dimensity 800 от компании MediaTek.
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Здоровье

Мурашко назвал показания к госпитализации больных коронавирусом

"Если находясь на амбулаторном лечении на третьи сутки все-таки сохраняется высокая температура и появляются симптомы утяжеления заболевания, то обязательно медицинские работники должны принять решение о госпитализации", - сказал Мурашко в интервью Первому каналу.
Аргументы недели 15:06
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Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
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Авто

Представлен обновлённый Hyundai Santa Fe

Речь идет не только о визуальном рестайлинге, но и о переходе на новую платформу Речь идет о платформе Hyundai третьего поколения, которая дебютировала на Hyundai Sonata.
MotorPage.Ru 09:02
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Политика

Белый дом: Трамп может использовать военных для подавления восстаний

Президент США Дональд Трамп при необходимости использует военных для подавления восстаний, пишет ТАСС со ссылкой на секретаря Белого дома Кейли Макинэни.
Газета.Ru 15:32
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Политика

США готовят новые санкции против «Северного потока-2»

Отмечается, что данный законопроект может быть включен в американский закон о национальной обороне и согласно ему, санкции будут направлены против компаний, страхующих и предоставляющих портовые услуги российским судам, задействованным в завершении проекта.
Вести.Ru 15:39
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Политика

В Турции заявили о совместных с Россией испытаниях вакцин от COVID-19

Министр здравоохранения России Мурашко в ходе переговоров отметил, что в стране также разрабатывают вакцину, в ходе доклинических испытаний уже достигнуты положительные результаты.
Известия 14:56
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Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 15:12
2
Здоровье

За сутки коронавирус выявили у 347 нижегородцев

За последние сутки в Нижегородской области подтверждено 347 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19).
Бизнес News. Время зарабатывать 03:57
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Игры

Sega анонсировала миниатюрную консоль Game Gear Micro

Консоль с миниатюрным корпусом Game Gear Micro выпустила японская компания Sega в честь 60-летия.
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Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

РИА Новости вчера в 11:20
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Авто

Продажи первых Volkswagen Caddy узбекской сборки начнутся уже в июле

Чтобы ускорить процесс производства автомобилей, в Узбекистан поставили партию Volkswagen Caddy.
Sputnik Узбекистан 04:10
Политика

Посол РФ: Вашингтон не остановит строительство «Северного потока-2»

Американские санкции не смогут остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток - 2». Такое мнение высказал посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.
Комсомольская правда 12:58
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Экономика

Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке

При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру вчера в 08:41
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Экономика

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
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Шоу-бизнес

Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид

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Футбол

«Айнтрахт» разгромил «Вердер» на выезде

«Айнтрахт» одержал выездную победу над «Вердером» в матче 29-го тура чемпионата Германии.
Sport24.ru 16:26
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