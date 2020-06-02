Экономика
ТАСССбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
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В Приамурье клиенты Почты России стали в два раза чаще пользоваться банковскими картами
Телепорт01 июня в 20:18
Стирая границы. Сбербанк отменяет комиссию на ряд внутренних переводов
Аргументы и Фактывчера в 02:00
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 19:17, Ашберн
Экономика
На Украине взвинтили цены на фрукты и ягоды
Цены на фрукты и ягоды на Украине по состоянию на начало июня достигли исторического максимума, несмотря на падение уровня доходов населения вследствие кризиса, вызванного пандемией.
ФАН 16:50
Общество
Экс-президент США оценил способы борьбы с расизмом
Насилие не поможет участникам протестов решить проблему расовой дискриминации в Соединенных Штатах, заявил бывший президент США Джимми Картер 3 июня в эфире телекомпании CNN.
ИА Красная Весна 19:13
Политика
Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию
192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
Общество
Солодов предложил принципиально изменить северные надбавки
Солодов предложил поменять сам принцип формирования доплат.
Кам 24 08:40
Экономика
Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента
Российские производители пива и солода допустили, что вступление техрегламента о безопасности алкоголя в силу в текущей редакции может привести к снижению качества пива, которое производится в странах ЕАЭС, говорится в письме участников рынка к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
РИА Новости 19:07
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом
В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru вчера в 08:00
Армия и оружие
Сирия получила еще одну партию российских МиГ-29
Сирийская армия получила из России очередную, вторую по счету партию усовершенствованных истребителей МиГ-29.
Российская газета 16:58
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Происшествия
Посольство США в Афинах забросали коктейлями Молотова
Российская газета 15:31
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 15:12
Авто
В РФ введут штраф за брошенные автомобили
В соответствии со статьей 16.10 проекта нового КоАП, владельцам разукомплектованных и/или брошенных машин придется заплатить штраф в размере от 1 до 3 тыс. рублей, если их транспортные средства нарушают установленные требования благоустройства территории.
Новые автомобили 01 июня в 02:39
Общество
Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
Правящая коалиция Германии согласовала программу стимулирования экономики, которая, как рассчитывают политики, поможет восстановлению от вызванного пандемией кризиса, заявил сопредседатель входящей в коалицию Социал-демократической партии Норберт Вальтер-Борянс.
РИА Новости 17:13
Шоу-бизнес
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым
43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета 12:10
Футбол
«Айнтрахт» обыграл «Вердер» в матче Бундеслиги
В матче 24-го тура немецкой Бундеслиги франкфуртский «Айнтрахт» одержал выездную победу над бременским «Вердером».
RT на русском 16:50
Экономика
The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»
«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК вчера в 08:50
Здоровье
Смертность от коронавируса и обычного гриппа сравнил Онищенко
Экс главный санитарный врач Российской Федерации Геннадий Онищенко на совещании НСН сравнил смертность от коронавируса COVID-19 и обычного гриппа в России.
Evo-rus.com 15:31
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Здоровье
Минздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилых
У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично. В частности, у таких пациентов возможен бред и снижение артериального давления.
BFM.ru 08:47
Здоровье
18 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области
2 июня в Амурской области подтверждено 18 новых случаев коронавируса: восемь - в Благовещенске, пять - в Свободном, два - в Райчихинске, по одному - в Белогорске, Благовещенском и Михайловском районах.
Телепорт вчера в 02:32
Общество
В Швеции появилась вакансия, на которой работать практически не нужно
Авторы проекта намерены оплачивать его работу в течение 120 лет. Заявки поступили уже с территории Соединенных Штатов, Филиппин и Тайваня.
Evo-rus.com 14:48
Общество
Смертность в Петербурге выросла на треть в мае
Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния.
Интерфакс 17:04
Происшествия
Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск
Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 04:56
Общество
Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма
Напомним, ранее власти Кубани первоначально планировали открыть пляжи при санаториях и пансионатах с медлицензией для отдыхающих 1 июня.
Российская газета 08:25
Технологии
Пользователей WhatsApp предупреждают о новой схеме мошенничества
Пользователи WhatsApp были предупреждены о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получить доступ к учетным записям.
Evo-rus.com вчера в 14:22
Происшествия
В Петербурге освободили двух экс-полицейских, осужденных за пытки
Двое фигурантов дела были освобождены, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Экс-полицейским вменялось два эпизода.
Российская газета 13:11
Гаджеты
В Сеть попали изображения нового дизайна магазина Xbox для консолей
Некоторые пользователи Сети предположили, что речь идёт о новом дизайне Xbox для Windows, однако обновлённое приложение позволяет находить и устанавливать игры только для Xbox.
3DNews 18:23
Происшествия
В Чечне одиннадцать человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
Ураганный ветер и дожди обрушились в среду вечером на Чеченскую республику.
Российская газета 19:02
Космос
SpaceX запустит следующую серию спутников Starlink в четверг утром
AstroNews.ru 14:28
Здоровье
Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20