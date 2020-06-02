Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.

Экономика На Украине взвинтили цены на фрукты и ягоды Цены на фрукты и ягоды на Украине по состоянию на начало июня достигли исторического максимума, несмотря на падение уровня доходов населения вследствие кризиса, вызванного пандемией. 1

Общество Экс-президент США оценил способы борьбы с расизмом Насилие не поможет участникам протестов решить проблему расовой дискриминации в Соединенных Штатах, заявил бывший президент США Джимми Картер 3 июня в эфире телекомпании CNN.

Экономика Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента Российские производители пива и солода допустили, что вступление техрегламента о безопасности алкоголя в силу в текущей редакции может привести к снижению качества пива, которое производится в странах ЕАЭС, говорится в письме участников рынка к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Общество МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения. 563

Происшествия Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий. 12

Авто В РФ введут штраф за брошенные автомобили В соответствии со статьей 16.10 проекта нового КоАП, владельцам разукомплектованных и/или брошенных машин придется заплатить штраф в размере от 1 до 3 тыс. рублей, если их транспортные средства нарушают установленные требования благоустройства территории. 467

Общество Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики Правящая коалиция Германии согласовала программу стимулирования экономики, которая, как рассчитывают политики, поможет восстановлению от вызванного пандемией кризиса, заявил сопредседатель входящей в коалицию Социал-демократической партии Норберт Вальтер-Борянс.

Шоу-бизнес Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым 43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым. 42

Футбол «Айнтрахт» обыграл «Вердер» в матче Бундеслиги В матче 24-го тура немецкой Бундеслиги франкфуртский «Айнтрахт» одержал выездную победу над бременским «Вердером».

Экономика The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса» «Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу. 269

Здоровье Смертность от коронавируса и обычного гриппа сравнил Онищенко Экс главный санитарный врач Российской Федерации Геннадий Онищенко на совещании НСН сравнил смертность от коронавируса COVID-19 и обычного гриппа в России. 54

Общество Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 2,9K

Здоровье 18 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области 2 июня в Амурской области подтверждено 18 новых случаев коронавируса: восемь - в Благовещенске, пять - в Свободном, два - в Райчихинске, по одному - в Белогорске, Благовещенском и Михайловском районах. 72

Общество Смертность в Петербурге выросла на треть в мае Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния. 79

Происшествия Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы. 80

Общество Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма Напомним, ранее власти Кубани первоначально планировали открыть пляжи при санаториях и пансионатах с медлицензией для отдыхающих 1 июня. 506

Технологии Пользователей WhatsApp предупреждают о новой схеме мошенничества Пользователи WhatsApp были предупреждены о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получить доступ к учетным записям. 30

Происшествия В Петербурге освободили двух экс-полицейских, осужденных за пытки Двое фигурантов дела были освобождены, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Экс-полицейским вменялось два эпизода.

Гаджеты В Сеть попали изображения нового дизайна магазина Xbox для консолей Некоторые пользователи Сети предположили, что речь идёт о новом дизайне Xbox для Windows, однако обновлённое приложение позволяет находить и устанавливать игры только для Xbox.