Экономика

ТАССТАСССбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
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Эксперт: Сбербанк всеми силами пытается сохранить свои доходы

Pravda.Ruвчера в 10:06

Сбербанк отменил комиссию за переводы

АБН02 июня в 08:41

Сбербанк сделал переводы внутри банка бесплатными

Комсомольская правда01 июня в 18:00

В Приамурье клиенты Почты России стали в два раза чаще пользоваться банковскими картами

Телепорт01 июня в 20:18

Сбербанк меняет правила переводов. Что важно знать

AmurMedia.ru01 июня в 20:00

Стирая границы. Сбербанк отменяет комиссию на ряд внутренних переводов

Аргументы и Факты02 июня в 02:00

Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

ТАСС01 июня в 17:00
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Общество

В Кировской области тысячи верующих вышли на крестный ход

ГТРК Марий Эл вчера в 11:20
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Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня

В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
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Общество

Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против

Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 02 июня в 15:21
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Общество

Lego откажется от рекламы наборов с полицейскими из-за протестов в США

Rambler News Service 04:08
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
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Общество

Русскоязычная община создает патрули для защиты от мародеров в США

Не дожидаясь помощи от силовиков, сегодня представители русскоязычной общины вышли патрулировать улицы, где они живут и работают, чтобы защитить их от мародеров.
РЕН ТВ 02:13
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Общество

Для разных групп населения будет создано несколько вакцин от COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для разных групп населения появится несколько вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 06:40
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Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
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Происшествия

В Оренбурге завели дело о халатности после изъятия детей из семьи

Прокуратура Оренбургской области завела уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ), после того как стало известно, что чиновники без постановления суда изъяли детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный, сообщает местное издание 1743.ru.
РБК 00:47
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Общество

В МЧС заявили о выборе способа ликвидации ЧП в Норильске

Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия разлива топлива в Норильске.
Газета.Ru 04:02
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Происшествия

В Подмосковье военный вертолет совершил экстренную посадку на трассу

РБК 04:53
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Политика

Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Последний состав правительства действует с августа 2018 года под руководством премьер-министра Сергея Румаса, передаёт «Интерфакс».
Говорит Москва вчера в 12:57
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Экономика

Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM 05:54
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Политика

РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
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Происшествия

Опубликовано видео стычки с участием убитого силовиками екатеринбуржца

REGNUM 00:42
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Экономика

Зарегистрирован первый оператор краудфандинга

Зарегистрирован первый оператор краудфандинга В реестре операторов инвестиционных платформ, который ведет Банк России, появилась первая компания.
Коммерсантъ вчера в 18:20
Шоу-бизнес

«Рабочая сторона»: Асмус показала фото сочных ягодиц

«Рабочая сторона», — написала в подписи к публикации Асмус. Фанаты мгновенно отреагировали на пост знаменитости.
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Общество

В Самарской области за сутки выявили 63 случая заражения коронавирусом

Самара, 4 июня 2020, 12:39 — REGNUM Еще 63 носителя коронавируса выявили в Самарской области за сутки.
REGNUM 05:39
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Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Сериал «Бригада» открыл Сергею Безрукову и Екатерине Гусевой дорогу в большое кино.
SM News 05:58
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Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России улучшается

Президент России Владимир Путин констатировал улучшение ситуации с коронавирусом в РФ.
ТАСС 06:52
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Общество

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

Как сообщает ToDay News Ufa источник, в Швеции появилась вакансия, на которой можно работать пожизненно и при этом почти ничего не делать.
ToDay News Ufa вчера в 13:43
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
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Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр вчера в 07:48
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Экономика

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Целевыми показателям плана правительства России по восстановлению занятости и доходов граждан являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня меньше 5% и обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021 года.
Известия 02 июня в 05:35
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Общество

Шапошников заявил, что готов к проверке его декларации комиссией МГД

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что не возражает против проверки непубличной части своей декларации комиссией МГД.
РИА Новости 06:26
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Хоккей

«Металлург» обменял Береглазова и Каблукова в «Авангард» на Бека

Магнитогорский "Металлург" и омский "Авангард" совершили обмен, по итогам которого хоккеистом "Магнитки" стал Тэйлор Бек, а в обратном направлении последовали Алексей Береглазов и Илья Каблуков, сообщается на официальном сайте КХЛ.
РИА Новости 06:26
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Новая беда. Украинский «Ухань» атаковала еще одна опасная болезнь

В Черновицкой области, являющейся лидером на Украине по числу заболеваний COVID-19, резко возросло число детей, которые болеют коклюшем, вероятно, из-за неудовлетворительной вакцинации.
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Каннский кинофестиваль объявил программу

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