Экономика
ТАСССбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
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В Приамурье клиенты Почты России стали в два раза чаще пользоваться банковскими картами
Телепорт01 июня в 20:18
Стирая границы. Сбербанк отменяет комиссию на ряд внутренних переводов
Аргументы и Факты02 июня в 02:00
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Общество
В Кировской области тысячи верующих вышли на крестный ход
ГТРК Марий Эл вчера в 11:20
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 02 июня в 15:21
Общество
Lego откажется от рекламы наборов с полицейскими из-за протестов в США
Rambler News Service 04:08
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
Общество
Русскоязычная община создает патрули для защиты от мародеров в США
Не дожидаясь помощи от силовиков, сегодня представители русскоязычной общины вышли патрулировать улицы, где они живут и работают, чтобы защитить их от мародеров.
РЕН ТВ 02:13
Общество
Для разных групп населения будет создано несколько вакцин от COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для разных групп населения появится несколько вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 06:40
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Происшествия
В Оренбурге завели дело о халатности после изъятия детей из семьи
Прокуратура Оренбургской области завела уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ), после того как стало известно, что чиновники без постановления суда изъяли детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный, сообщает местное издание 1743.ru.
РБК 00:47
Общество
В МЧС заявили о выборе способа ликвидации ЧП в Норильске
Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия разлива топлива в Норильске.
Газета.Ru 04:02
Политика
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии
Последний состав правительства действует с августа 2018 года под руководством премьер-министра Сергея Румаса, передаёт «Интерфакс».
Говорит Москва вчера в 12:57
Экономика
Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM 05:54
Политика
РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
Экономика
Зарегистрирован первый оператор краудфандинга
Зарегистрирован первый оператор краудфандинга В реестре операторов инвестиционных платформ, который ведет Банк России, появилась первая компания.
Коммерсантъ вчера в 18:20
Шоу-бизнес
«Рабочая сторона»: Асмус показала фото сочных ягодиц
«Рабочая сторона», — написала в подписи к публикации Асмус. Фанаты мгновенно отреагировали на пост знаменитости.
Московский Комсомолец 06:08
Общество
В Самарской области за сутки выявили 63 случая заражения коронавирусом
Самара, 4 июня 2020, 12:39 — REGNUM Еще 63 носителя коронавируса выявили в Самарской области за сутки.
REGNUM 05:39
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Сериал «Бригада» открыл Сергею Безрукову и Екатерине Гусевой дорогу в большое кино.
SM News 05:58
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России улучшается
Президент России Владимир Путин констатировал улучшение ситуации с коронавирусом в РФ.
ТАСС 06:52
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
Как сообщает ToDay News Ufa источник, в Швеции появилась вакансия, на которой можно работать пожизненно и при этом почти ничего не делать.
ToDay News Ufa вчера в 13:43
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр вчера в 07:48
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателям плана правительства России по восстановлению занятости и доходов граждан являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня меньше 5% и обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021 года.
Известия 02 июня в 05:35
Общество
Шапошников заявил, что готов к проверке его декларации комиссией МГД
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что не возражает против проверки непубличной части своей декларации комиссией МГД.
РИА Новости 06:26
Хоккей
«Металлург» обменял Береглазова и Каблукова в «Авангард» на Бека
Магнитогорский "Металлург" и омский "Авангард" совершили обмен, по итогам которого хоккеистом "Магнитки" стал Тэйлор Бек, а в обратном направлении последовали Алексей Береглазов и Илья Каблуков, сообщается на официальном сайте КХЛ.
РИА Новости 06:26
Здоровье
Новая беда. Украинский «Ухань» атаковала еще одна опасная болезнь
В Черновицкой области, являющейся лидером на Украине по числу заболеваний COVID-19, резко возросло число детей, которые болеют коклюшем, вероятно, из-за неудовлетворительной вакцинации.
Украина.ру 03:35
Футбол
Юрий Семин может возглавить киевское «Динамо»
Vprognoze.ru 04:18
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» запустила сервис «Клипы»
«ВКонтакте» запускает новый экспериментальный сервис «Клипы» (12+), сообщили в пресс-службе социальной сети.
Время Н 06:00
Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily вчера в 13:44