Экономика

ТАССТАСССбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
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Эксперт: Сбербанк всеми силами пытается сохранить свои доходы

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Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

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AmurMedia.ru01 июня в 20:00

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Комсомольская правда01 июня в 18:00

Сбербанк отменил комиссию за переводы

АБН02 июня в 08:41
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В Москве приступили к монтажу летних кафе, однако сроки их открытия пока не определены, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комплекса экономической политики и общественно-земельных отношений столицы.
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Экономика

Шапошников заявил, что готов к проверке его декларации комиссией МГД

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Где в Тульской области заболели коронавирусом: карта 4 июня

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Названы основные признаки прослушки смартфонов

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