Экономика
ТАСССбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
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Стирая границы. Сбербанк отменяет комиссию на ряд внутренних переводов
Аргументы и Фактывчера в 02:00
В Приамурье клиенты Почты России стали в два раза чаще пользоваться банковскими картами
Телепорт01 июня в 20:18
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Армия и оружие
Армия Хафтара попала в засаду у Триполи
Lenta.ru 05:45
Экономика
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
Общество
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске.
Известия 09:16
Политика
Пентагон выступил против использования закона о подавлении восстаний
Глава Пентагона Марк Эспер выступил против использования Закона о восстаниях для подавления беспорядков, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
Газета.Ru 14:28
Происшествия
История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей
Сотрудники полиции и опеки забрали детей 25 мая 2020 года «в связи с риском обрушения потолочных конструкций».
RT на русском вчера в 15:58
Кино
Актеры из «Властелина колец» приняли участие в новом шоу
Известные актеры трилогии Питера Джексона "Властелин колец", созданной по мотивам одноименного романа Дж. Р. Р. Толкина, снова встретились в рамках онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart".
NewInform 01 июня в 02:40
Происшествия
Протестующие в Лондоне попытались прорваться в резиденцию премьера
Говорят, началось с того, что полиция попыталась кого-то выдернуть из толпы и пошло-поехало pic.twitter.com / FDit8miVPV — НТВ (@ ntvru) June 3, 2020 Так протестующие пытаются перелезть через забор резиденции премьер-министра Великобритании.
Взгляд.ру 13:46
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 15:12
Футбол
«Тоттенхэм» подтвердил новый случай заболевания коронавирусом
«Тоттенхэм» сообщил об одном выявленном случае заражения коронавирусом в клубе.
Матч ТВ 12:04
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия вчера в 15:21
Политика
ЦИК заявил о невозможности агитации за и против поправок в Конституцию
Закон о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не предусматривает агитацию за или против, заявила РБК член Центризбиркома Майя Гришина.
Ведомости вчера в 13:44
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия 12:20
Общество
Новые автомобильные номера появятся в России
Регионы получили доступ к новым числовым сочетаниям. ГИБДД начнёт выдавать новые номерные знаки, где автомобилям заменят кодовую часть.
Новое Время 31 вчера в 09:07
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily 13:44
Общество
Смертность в Петербурге выросла на треть в мае
Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния.
Интерфакс 17:04
Армия и оружие
Применение бетонобойной штурмовой бомбы показали на видео
В Сети появилось видео, демонстрирующее сброс истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Российская газета вчера в 06:08
Происшествия
Россиянка умерла после пластической операции в частной клинике
Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти россиянки после пластической операции в частной клинике.
Lenta.ru 15:54
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид
Evo-rus.com 15:16
Технологии
В Сеть попали изображения нового дизайна магазина Xbox для консолей
Некоторые пользователи Сети предположили, что речь идёт о новом дизайне Xbox для Windows, однако обновлённое приложение позволяет находить и устанавливать игры только для Xbox.
3DNews 18:23
Экономика
Отрасль не оценила определения алкогольной продукции из техрегламента ЕАЭС
Отрасль не оценила определения алкогольной продукции из техрегламента ЕАЭС Российские пивовары просят правительство перенести срок вступления в силу техрегламента ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции» из-за необходимости доработки ряда определений.
Коммерсантъ 18:20
Происшествия
Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка
Ленинский район, Крым, 3 июня 2020, 14:09 — REGNUM Ранее судимому жителю крымского посёлка Ленино предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.
REGNUM 07:09
Футбол
Малафеев объяснил тюремные сроки Мамаева и Кокорина
Экс-заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев полагает, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были осуждены за участие в драках в центре Москвы в качестве профилактической меры.
ProstoProSport 13:17
Футбол
Болельщиков с повышенной температурой тела не допустят на матчи РПЛ
По информации источника, в документе утверждается, что каждому зрителю, который придет на стадион, перед входом будут измерять температуру.
Газета.Ru 17:18
Происшествия
Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
Русскоязычная община Бруклина начала формировать патрули для защиты от действий провокаторов и мародеров, скрывающихся под видом протестующих из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы Исаак Болтянский.
РИА Новости 16:43
Политика
Лукашенко отправил правительство в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства.
Коммерсантъ 12:12
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Киберспорт
Epic Games вновь перенесла запуск третьего сезона Fortnite
Третий сезон Fortnite начнется 17 июня — Epic Games перенесла релиз в третий раз.
CyberSport.ru 17:44
Здоровье
Смертность от коронавируса и обычного гриппа сравнил Онищенко
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на пресс-конференции НСН сравнил смертность от COVID-19 и гриппа в стране.
Live24 07:47