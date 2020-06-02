Экономика

ТАССТАСССбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
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В Приамурье клиенты Почты России стали в два раза чаще пользоваться банковскими картами

Телепорт01 июня в 20:18

Сбербанк отменил комиссию за переводы

АБНвчера в 08:41

Стирая границы. Сбербанк отменяет комиссию на ряд внутренних переводов

Аргументы и Фактывчера в 02:00

Сбербанк переходит на систему переводов по подписке

Pravda.Ru01:11

Сбербанк меняет правила переводов. Что важно знать

AmurMedia.ru01 июня в 20:00

Сбербанк сделал переводы внутри банка бесплатными

Комсомольская правда01 июня в 18:00

Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

ТАСС01 июня в 17:00
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе

News.ru вчера в 23:04
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Происшествия

В Екатеринбурге погиб вооружённый мужчина после штурма его квартиры

REGNUM 01 июня в 07:26
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Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
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Общество

Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи

В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Вести.Ru 07:47
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Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
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Общество

Путин объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске

Коммерсантъ 09:26
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Энергетика

Цена нефти Brent впервые с 6 марта превысила 40 долларов

Цена на нефть марки Brent превысила 40 долларов за баррель. В последний раз стоимость этого сорта достигала таких показателей 6 марта.
Областная газета 01:16
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
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Происшествия

В Нижневартовске учитель физкультуры несколько лет насиловал школьниц

"В настоящее время следователями проверяются еще несколько эпизодов преступной деятельности подозреваемого, а также факты сокрытия преступлений руководством школы, которому сведения о непристойном поведении учителя ранее сообщали ученицы", - отметили в Следкоме.
Газета.Ru 06:03
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Политика

США начали расследование импорта ванадия из России и Китая

В пресс-службе Министерства торговли США сообщили, что Федеральное правительство США приступило к рассмотрению вопроса о том, угрожает ли закупка за рубежом ванадия в нынешних объемах национальной безопасности страны.
Моя Москва.онлайн 03:46
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Футбол

Поддержавшие Джорджа Флойда футболисты из Бундеслиги не будут наказаны

Во время последних матчей первенства сразу несколько игроков выступили с поддержкой американца Джорджа Флойда, погибшего в Миннеаполисе в результате действий полицейских.
Чемпионат 10:04
Происшествия

При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент

Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
BFM.ru 03:35
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
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Происшествия

Власти Оренбургской области забрали из семьи четверых детей. ФАН-ТВ

У многодетной семьи из поселка Тюльпанный в Домбаровском районе Оренбургской области 25 мая забрали четверых из пяти детей.
ФАН 06:18
Здоровье

Россельхознадзор назвал симптомы коронавируса у домашних животных

Ранее в России у кошки подтвердился коронавирус.
Город342 07:09
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Общество

В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей

Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
RuNews24.ru вчера в 23:50
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Армия и оружие

В России определили условия применения ядерного оружия

Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru вчера в 11:54
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Политика

Норвежский социолог предрек распад США в 2020 году

Социолог из Норвегии Йохан Галтунг много лет назад предсказал распад Соединенных Штатов в 2020 году.
Политическая Экспертиза 06:18
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Общество

Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности

Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
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Общество

Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
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Политика

Борисов: Росрезерв показал неэффективность в период коронавируса

Росрезерв показал свою неэффективность в период коронавируса, сказал вице-премьер Юрий Борисов на совещании у президента по легкой промышленности.
Коммерсантъ 09:22
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Космос

Немецкая газета нашла заимствования у России в кораблях Маска

РБК вчера в 22:02
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Здоровье

На Украине смертность от COVID-19 выросла до трех процентов

Показатель смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине по состоянию на 3 июня составляет 3%, сообщила в среду пресс-служба Центра общественного здоровья минздрава страны.
РИА Новости 08:53
Общество

COVID-19: за сутки в России заболели 8 536 человек

За минувшие сутки коронавирусом в России заразились почти 8,54 тысячи человек, 178 пациентов с COVID-19 умерли, более 8,9 тысячи выписаны из больниц.
Вести.Ru 03:59
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Общество

Гагаринский суд вернул Керимову иски к трем СМИ

Гагаринский суд Москвы отказался принять три иска сенатора Сулеймана Керимова к СМИ в связи с их неподсудностью, сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.
Интерфакс 08:32
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Игры

Frostpunk: трейлер нового DLC и несколько деталей

Городской портал Новый Нижний 08:00
Общество

Стали известны сроки открытия театров и кинотеатров

Театры и концертные залы откроются в последнюю очередь. Это случится не раньше осени, пояснил Чернышенко.
ТИА вчера в 09:19
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Здоровье

В Пензенской области с 1 июля к эвакуации больных подключат санавиацию

Пенза, 3 июня 2020, 16:25 — REGNUM В Пензенской области транспортировку больных в федеральные центры с 1 июля начнут с использованием санитарной авиации.
REGNUM 09:25
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Sony уронила цены на PlayStation 4 и аксессуары в России

В рамках акции снижены цены на множество игр, игровые приставки PlayStation 4, аксессуары и подписку PlayStation Plus.
iXBT.com 08:25
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Как работают Яндекс.Новости?
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