Экономика
ТАСССбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
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С 14 мая в России отменят комиссию за межрегиональные переводы внутри банка
Комсомольская правда31 мая в 19:18
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Появилось видео посадки Ка-27 на палубу новейшего корвета «Гремящий»
Корабельные вертолеты Ка-27 совершают облеты «Гремящего» и выполняют посадки на него в различных погодных условиях, а также в светлое и темное время суток.
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Завод «Роскосмоса» решил выпускать лифты, говорящие голосом Гагарина
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Пять автомобилей столкнулись в среду днем в центре Москвы, на пересечении Малой Дмитровки с Садовым кольцом - пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
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Вести.Ru вчера в 11:12
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Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
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В Ростове экс-полицейскую осудят за фальсификацию уголовных дел
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Брянские блогеры решили подзаработать, снимая скандальные ролики с участием 33-летнего инвалида Валентина.
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