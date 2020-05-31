Экономика

ТАССТАСССбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
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Эксперт: Сбербанк всеми силами пытается сохранить свои доходы

Pravda.Ru10:06

Сбербанк отменяет «банковский роуминг»

Накануне.Ru08:38

С 14 мая в России отменят комиссию за межрегиональные переводы внутри банка

Комсомольская правда31 мая в 19:18

Важное изменение ждёт клиентов Сбербанка с 14 июня

Deita.ru01 июня в 03:45

«Почему обязаны платить ещё одну дань?»: челябинцев возмутили комиссии Сбербанка в разгар «коронакризиса»

74.ru31 мая в 22:45

Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

ТАСС01 июня в 17:00

Все исходящие - бесплатно

Российская газета31 мая в 12:18
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Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
2,9K
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
2,1K
Политика

Кремль исключил угрозы здоровью граждан на голосовании по поправкам

Президент России Владимир Путин назначил днем проведения голосования 1 июля, эту дату предложила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
РБК 08:19
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Здоровье

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения.
RT на русском 08:20
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Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 15:12
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Политика

Саммит по вакцинам от коронавируса пройдет без Путина

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил Путина принять участие в саммите.
URA.Ru 09:44
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Общество

Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности

Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия 12:20
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Происшествия

Мосгорсуд оставил экс-сенатора Арашукова в СИЗО до конца июля

Интерфакс 15:19
Общество

Смертность в Петербурге выросла на треть в мае

Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния.
Интерфакс 17:04
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Экономика

Глава Wildberries попросила Путина о поддержке проекта технопарков

Глава онлайн-ритейлера Wildberries попросила президента России Владимира Путина о поддержке развития сети технопарков для производителей лёгкой промышленности, которую Wildberries планирует запустить по всей стране.
Rambler News Service 08:46
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Общество

В Москве умерли 64 пациента с коронавирусом

Еще 64 пациента, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.
ТАСС 16:13
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Происшествия

«Норникель» раскрыл обстоятельства утечки топлива в Норильске

Ведомости 13:25
6
Энергетика

«Газпром» назвал виновника срыва в освоении участков газа на Камчатке

Подконтрольный государству «Газпром» предупредил вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Дальний Восток, о возможном сдвиге сроков освоения нескольких газоносных участков на Камчатке, поскольку другая госкомпания, «Росгеология», не успела в заданные сроки провести сейсморазведку.
РБК 11:19
Общество

МЧС впервые проверит системы оповещения с сиренами по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 02:34
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Технологии

Новый браузер Microsoft Edge начал устанавливаться автоматически

Компания Microsoft приступила к рассылке на компьютеры с Windows 10 новой версии браузера Edge, основанной на технологиях Google.
Вести.Ru 14:45
1
Происшествия

Демонстранты в Лондоне подрались с полицией возле резиденции премьера

Были арестованы не менее двух человек по подозрению в атаках на представителя экстренных служб и в подстрекательстве к беспорядкам возле Даунинг-стрит, 10.
Российская газета 15:42
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Авто

В России введут штраф за брошенные автомобили

За мойку автомобиля в неположенном месте предполагается штраф на сумму 1-2 тысячи рублей.
RuNews24.ru 01 июня в 16:08
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Экономика

Костин считает, что раздача денег не принесет средств в экономику

Раздача гражданам денег в кризисный период ничего не принесет российской экономике, для ее роста прежде всего необходимо стимулировать занятость, считает глава ВТБ Андрей Костин.
ТАСС 12:43
1
Наука

В Мексике обнаружено самое большое и древнее сооружение майя

В Мексике археологи обнаружили самое большое и самое раннее из ныне из известных сооружений древней цивилизации майя.
Профиль 13:47
Экономика

Польша начала расследование против «Газпрома»

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
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Игры

Hangar 13 сравнила ремейк Mafia с ремейком Resident Evil 2

Разработчики ремейка первой Mafia из Hangar 13 сравнили свой проект с ремейком Resident Evil 2. Ничего конкретно нового из интервью с журналом OPM представители студии не сообщили — игра создаётся на новом движке со множеством графических наворотов вроде отражений на объектах, водных эффектов и детализированных персонажей.
Игромания.ру 10:04
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Кино

Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки

Российская газета вчера в 04:58
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Общество

В России появятся новые автомобильные номера

Согласно новым правилам, номера на госзнаках теперь могут начинаться с цифр от 1 до 9. До этого в начале кода использовались только цифры 1 и 7.
Газета.Ru вчера в 12:17
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Авто

Audi в России начала продажи нового универсала Audi A6 Avant

Российские дилеры Audi начали прием заказов на новый универсал Audi A6 Avant, а также на новые модификации седана Audi A6 45 TDI quattro и лифтбека Audi A7 Sportback 45 TDI quattro.
Автоновости дня 05:29
2
Шоу-бизнес

Бывший муж Полины Гагариной назвал отечественную эстраду убогой

Некоторые даже сравнили стихотворения с глотком свежего воздуха. Муж Гагариной также высказался о российской эстраде, назвав ее убогой.
Shraibikus News 16:16
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
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Спорт

Русской жене бывшего игрока «Спартака» угрожают из-за отношений с темнокожим

Газета.Ru 17:10
Технологии

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv вчера в 05:28
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Шоу-бизнес

Пригожин призывает скинуться на лечение Заворотнюк

Продюсер готов возглавить фонд помощи людям творческих профессий После жалоб на бедственное положение артистов в период карантина Иосиф Пригожин заявил о готовности возглавить фонд или ассоциацию помощи людям творческих профессий.
WomanHit.ru 06:03
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Футбол

«Бешикташ» отклонил первое предложение ЦСКА по Ларину

«Бешикташ» отклонил предложение московского ЦСКА в размере одного миллиона евро по нападающему сборной Канады Кайлу Ларину, сообщает Niewsblad.
LiveSport.ru 02:28
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