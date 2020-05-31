Экономика
ТАСССбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
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С 14 мая в России отменят комиссию за межрегиональные переводы внутри банка
Комсомольская правда31 мая в 19:18
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 17:47, Ашберн
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Политика
Кремль исключил угрозы здоровью граждан на голосовании по поправкам
Президент России Владимир Путин назначил днем проведения голосования 1 июля, эту дату предложила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
РБК 08:19
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения.
RT на русском 08:20
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 15:12
Политика
Саммит по вакцинам от коронавируса пройдет без Путина
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил Путина принять участие в саммите.
URA.Ru 09:44
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия 12:20
Общество
Смертность в Петербурге выросла на треть в мае
Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния.
Интерфакс 17:04
Экономика
Глава Wildberries попросила Путина о поддержке проекта технопарков
Глава онлайн-ритейлера Wildberries попросила президента России Владимира Путина о поддержке развития сети технопарков для производителей лёгкой промышленности, которую Wildberries планирует запустить по всей стране.
Rambler News Service 08:46
Общество
В Москве умерли 64 пациента с коронавирусом
Еще 64 пациента, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.
ТАСС 16:13
Энергетика
«Газпром» назвал виновника срыва в освоении участков газа на Камчатке
Подконтрольный государству «Газпром» предупредил вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Дальний Восток, о возможном сдвиге сроков освоения нескольких газоносных участков на Камчатке, поскольку другая госкомпания, «Росгеология», не успела в заданные сроки провести сейсморазведку.
РБК 11:19
Общество
МЧС впервые проверит системы оповещения с сиренами по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 02:34
Технологии
Новый браузер Microsoft Edge начал устанавливаться автоматически
Компания Microsoft приступила к рассылке на компьютеры с Windows 10 новой версии браузера Edge, основанной на технологиях Google.
Вести.Ru 14:45
Происшествия
Демонстранты в Лондоне подрались с полицией возле резиденции премьера
Были арестованы не менее двух человек по подозрению в атаках на представителя экстренных служб и в подстрекательстве к беспорядкам возле Даунинг-стрит, 10.
Российская газета 15:42
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
За мойку автомобиля в неположенном месте предполагается штраф на сумму 1-2 тысячи рублей.
RuNews24.ru 01 июня в 16:08
Экономика
Костин считает, что раздача денег не принесет средств в экономику
Раздача гражданам денег в кризисный период ничего не принесет российской экономике, для ее роста прежде всего необходимо стимулировать занятость, считает глава ВТБ Андрей Костин.
ТАСС 12:43
Наука
В Мексике обнаружено самое большое и древнее сооружение майя
В Мексике археологи обнаружили самое большое и самое раннее из ныне из известных сооружений древней цивилизации майя.
Профиль 13:47
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Игры
Hangar 13 сравнила ремейк Mafia с ремейком Resident Evil 2
Разработчики ремейка первой Mafia из Hangar 13 сравнили свой проект с ремейком Resident Evil 2. Ничего конкретно нового из интервью с журналом OPM представители студии не сообщили — игра создаётся на новом движке со множеством графических наворотов вроде отражений на объектах, водных эффектов и детализированных персонажей.
Игромания.ру 10:04
Кино
Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки
Российская газета вчера в 04:58
Общество
В России появятся новые автомобильные номера
Согласно новым правилам, номера на госзнаках теперь могут начинаться с цифр от 1 до 9. До этого в начале кода использовались только цифры 1 и 7.
Газета.Ru вчера в 12:17
Авто
Audi в России начала продажи нового универсала Audi A6 Avant
Российские дилеры Audi начали прием заказов на новый универсал Audi A6 Avant, а также на новые модификации седана Audi A6 45 TDI quattro и лифтбека Audi A7 Sportback 45 TDI quattro.
Автоновости дня 05:29
Шоу-бизнес
Бывший муж Полины Гагариной назвал отечественную эстраду убогой
Некоторые даже сравнили стихотворения с глотком свежего воздуха. Муж Гагариной также высказался о российской эстраде, назвав ее убогой.
Shraibikus News 16:16
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv вчера в 05:28
Шоу-бизнес
Пригожин призывает скинуться на лечение Заворотнюк
Продюсер готов возглавить фонд помощи людям творческих профессий После жалоб на бедственное положение артистов в период карантина Иосиф Пригожин заявил о готовности возглавить фонд или ассоциацию помощи людям творческих профессий.
WomanHit.ru 06:03
Футбол
«Бешикташ» отклонил первое предложение ЦСКА по Ларину
«Бешикташ» отклонил предложение московского ЦСКА в размере одного миллиона евро по нападающему сборной Канады Кайлу Ларину, сообщает Niewsblad.
LiveSport.ru 02:28