Экономика
ТАСССбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
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Стирая границы. Сбербанк отменяет комиссию на ряд внутренних переводов
Аргументы и Фактывчера в 02:00
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Происшествия
В Красноярске обнаружили тело ребенка
В районе острова Татышева в Красноярске найдено тело ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление МВД.
Газета.Ru 01:44
Здоровье
Врач израильской клиники счел бессмысленным ношение масок на улице
Ношение маски на улице не причиняет вреда здоровью, однако бессмысленно и дискомфортно.
Lenta.ru вчера в 21:09
Происшествия
СК начал проверку по факту гибели уральца при задержании
Следственное управление СК РФ по Свердловской области проводит доследственную проверку по факту гибели местного жителя при задержании росгвардейцами.
Известия вчера в 08:33
Происшествия
На протестах в США арестовали вооруженного винтовкой человека
Во время протестов в американском Шарлотте (штат Северная Каролина) полицейские арестовали тяжело вооруженного человека.
Lenta.ru 01:49
Культура
Лоза раскритиковал Киркорова за шутку про аппендицит
Музыкант Юрий Лоза ответил на шутку Филиппа Киркорова, который предложил композитору изобразить в программе "Жить здорово!" с Еленой Малышевой аппендицит.
Piter.tv 00:30
Здоровье
Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса
Житель Москвы вышел из комы спустя несколько и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
Кино
Алексей Воробьев снялся в сериале «Космические войска» от Netflix
NewInform 01 июня в 06:46
Политика
Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Технологии
Голосовой ассистент «Алиса» научился рисовать картины
«Алиса» знает всегда, какую картину нужно предложить пользователю.
RuNews24.ru 01:41
Общество
В кораблях Маска нашли заимствование у России
"Русские же с самого начала делали ставку на раздельные старты космических грузовиков и пилотируемых кораблей", - говорится в публикации.
Газета.Ru вчера в 21:31
Общество
Россиян предупредили о содержании токсинов в овощах и фруктах
В Роскачестве проверили овощи и фрукты на наличие токсинов, которые могут попасть в человеческий организм.
Газета.Ru 01:35
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
Дом Гитлера в Австрии станет полицейским участком
Родной дом, в котором появился на свет главарь Третьего рейха Адольф Гитлер, получит нейтральный статус и будет перестроен в полицейский участок.
iReactor вчера в 11:03
Политика
В МИД прокомментировали идею вести переговоры по Донбассу без России
Предложение вице-премьера Украины Алексея Резникова вести переговоры по Донбассу без России не имеет никаких перспектив, это очередная имитация активности со стороны Киева вместо того, чтобы серьезно заняться выполнением минских соглашений, сказал РИА Новости источник в МИД РФ.
РИА Новости вчера в 03:24
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета вчера в 21:30
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости 01 июня в 15:50
Экономика
Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Увеличение доли текущих счетов в пассивах в 2020 году управляющий директор НКР Станислав Волков объясняет тем, что значительная доля средств просто остается на карточных счетах зарплатных клиентов и не идет в срочные вклады.
РБК 01:00
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк планируют разделить общие активы
В начале года аналитики оценили стоимость актива в 90 – 96 млрд руб. Сбербанк, в свою очередь, планирует получить полный контроль над активом "Яндекс.Деньги", где it-компании принадлежат 25% акций.
Adindex.ru вчера в 10:58
Технологии
Пользователей WhatsApp предупреждают о новой схеме мошенничества
Как пишет Forbes, для входа в аккаунт на новом устройстве пользователи WhatsApp должны ввести специальный код, который приходит по SMS.
ToDay News Ufa вчера в 06:54
Интернет
В Facebook появилась возможность скрывать старые публикации
В социальной сети Facebook появилась возможность скрывать старые публикации. Об этом сообщается на сайте компании.
РЕН ТВ 01:48
Политика
Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма
Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
Известия вчера в 21:38
Путешествия
Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса
Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс вчера в 08:49
Политика
Пушков заявил, что США начали «сыпаться» из-за пандемии коронавируса
США начинают сыпаться из-за пандемии коронавируса, и это заметно по Сирии и Афганистану, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
NewInform вчера в 11:26
Армия и оружие
Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания
"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 12:12
Общество
Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля
«Зрители очень соскучились по кино, и кинотеатры начнут открываться с середины июля», – заявил он.
Ведомости вчера в 06:22
Армия и оружие
Военные помогут с восстановлением железной дороги под Мурманском
RT на русском 01:25
Общество
На Украине исчезновение 2700 вагонов зерна списали на мышей
Чиновник сообщил, что почти 2700 вагонов зерна, которые должны бы находиться на хранении в Госрезерве, съели мыши.
Аргументы недели вчера в 07:54
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом
В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru вчера в 08:00