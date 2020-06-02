Экономика
ТАСССбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
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В Приамурье клиенты Почты России стали в два раза чаще пользоваться банковскими картами
Телепорт01 июня в 20:18
Стирая границы. Сбербанк отменяет комиссию на ряд внутренних переводов
Аргументы и Фактывчера в 02:00
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Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
Общество
В институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:06
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Общество
Кафе решили не штрафовать за нарушение требований Роспотребнадзора
В секретариате заявили, что присутствовавшие на совещании представители бизнеса «выразили полное понимание данного подхода».
РБК 03:15
Происшествия
В Югре учитель школы подозревается в педофилии
Ханты-Мансийск, 3 июня 2020, 08:26 — REGNUM В Нижневартовске учитель одной из школ задержан по подозрению в педофилии.
REGNUM 01:26
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
RT на русском 03:17
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия вчера в 15:21
Игры
Презентацию Cyberpunk 2077 отложили до 25 июня
CD Projekt RED решила отложить презентацию Cyberpunk 2077 с 11 до 25 июня.
Игромания.ру вчера в 14:34
Общество
В России выявлено 8536 новых случаев коронавируса
Всего на сегодняшний день в России выявлено 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах.
Эхо Москвы 03:35
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
В РФ — 8 536 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России было выявлено 8 536 заразившихся коронавирусом, общее число подтвержденных случаев в стране выросло до 432 277.
НТВ 03:35
Происшествия
Пропавшего в Красноярске шестилетнего мальчика нашли мертвым
В Красноярске нашли тело шестилетнего мальчика, пропавшего накануне вечером в Ленинском районе города.
Известия 02:21
Финансы
Рубль растет к доллару и незначительно снижается к евро в начале дня
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск среды снижается на 25 копеек, до 68,48 рубля, курс евро — растёт на 2 копейки, до 76,72 рубля.
ПРАЙМ 03:10
Общество
Амурских ветеранов попросили вернуть выплаты к Дню Победы
Пенсионный фонд России (ПФР) в Амурской области потребовал у ветеранов боевых действий на острове Даманский вернуть выплаты, полученные к 75-летию Дня Победы.
URA.Ru 03:03
Здоровье
Рекорд побит: в Свердловской области 357 новых случаев коронавируса
В Свердловской области за сутки зафиксировано 357 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб.
Европейско-Азиатские новости 03:37
Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,6-1,2%
Рынок акций РФ открылся во вторник дальнейшим ростом цен blue chips на фоне общемирового подъема благодаря постепенному снятию карантинных ограничений из-за COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1,2% во главе с бумагами "Аэрофлота" и нефтяников.
Интерфакс вчера в 03:30
Общество
Во Владимирской области выявлено 62 новых носителя коронавируса
Владимир, 2 июня 2020, 11:52 — REGNUM Во Владимирской области 2 июня подтверждено 62 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 04:52
Политика
Поставки воды с Украины в Крым могут обсуждать только враги — Климкин
Киев, 3 июня 2020, 10:32 — REGNUM Обсуждать возможность поставок воды с Украины в Крым могут только враги Украины и коллаборационисты, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин 1 июня в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 03:32
Экономика
Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
Тяжба по решению суда в Гааге о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов может занять несколько лет, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минюста, уполномоченный от России в ЕСПЧ Михаил Гальперин.
РИА Новости вчера в 20:04
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Политика
Пограничники в Крыму задержали пьяного украинского военного
В Крыму за нарушение государственной границы России задержали украинского военного, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе ФСБ.
Ruposters.ru вчера в 06:36
Политика
Власти США расследуют, угрожает ли импорт ванадия нацбезопасности
Федеральное правительство США приступило к рассмотрению вопроса о том, угрожает ли закупка за рубежом ванадия в нынешних объемах национальной безопасности, в том числе в свете промышленной политики России и КНР.
ТАСС 01:15
Общество
Пять тысяч россиян умерли от коронавируса
По данным на 2 июня, в стране коронавирус официально обнаружили ещё у 8863 жителей. Таким образом, вирусом заболели уже 423 741 россиян.
Гудвилл.онлайн вчера в 04:12
Гаджеты
Составлен рейтинг наиболее мощных бюджетных Android-смартфонов
Составлен рейтинг наиболее мощных бюджетных Android-смартфонов. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com 02:55
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
RT на русском 03:34
Шоу-бизнес
Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах
Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
Общество
Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
Общество
Еще 94 человека заболели коронавирусом в Саратовской области
На 3 июня в Саратовской области у 3 363 человек подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 03:30