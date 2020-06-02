Экономика
ТАСССбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
Читать в источнике
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
В Приамурье клиенты Почты России стали в два раза чаще пользоваться банковскими картами
Телепорт01 июня в 20:18
Стирая границы. Сбербанк отменяет комиссию на ряд внутренних переводов
Аргументы и Факты02 июня в 02:00
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 08:14, Ашберн
Культура
Новый сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня
Piter.tv вчера в 03:49
Политика
В Верховной раде Украины назвали неприемлемыми новые условия МВФ
Киев, 4 июня 2020, 06:12 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает по новой кредитной программе для Украины такие условия, которые не поддержит общество, заявил 3 июня глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM вчера в 23:12
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru вчера в 02:32
Общество
В Саратове бастуют работники троллейбусного депо
На предприятии объявили о создании нового профсоюза «Электротранспортник», так как старый, со слов работников, никакого участия в отстаивании прав рабочих не принимает.
REGNUM 05:39
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве шестилетней девочки в Крыму
Суд в Крыму арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве шестилетней девочки и надругательстве над ней.
RT на русском вчера в 11:38
Общество
Шапошников заявил о готовности к проверке его декларации Мосгордумой
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников в четверг, 4 июня, заявил, что не против проведения проверки непубличной части своей декларации комиссией МГД.
Известия 07:30
Происшествия
Оползень унес в море жилой поселок
Оползень шириной более 600 метров унес в море восемь домов на мысе Кракнесет на севере Норвегии.
РИА Новости 05:22
Общество
В Ростовской области отменили пропускной режим
Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции.
REGNUM 07:08
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России улучшается
Президент России Владимир Путин констатировал улучшение ситуации с коронавирусом в РФ.
ТАСС 07:39
Авто
В JAC рассказали о новом электрокаре JAC iEV7S для России
Китайская компания JAC выведет на российский рынок новый электрический хэтчбек JAC iEV7S в августе 2020 года.
Автоновости дня 05:39
Автоспорт
Руководство «Формулы-1» обсуждает проведение двух гонок в Сочи
Как пишет Auto Motor und Sport, обсуждается проведение двух гонок в Сочи.
News.ru 07:00
Шоу-бизнес
Романа Жукова обвинили в изнасиловании беременной супруги
Звезда 90-х Роман Жуков насиловал свою жену Елену на десятой неделе беременности, после чего у нее случился выкидыш.
Что происходит 06:39
Происшествия
Британская полиция вычислила подозреваемого в похищении Мэдлин Макканн
Уже 13 лет идет расследование таинственного исчезновения трехлетней британской девочки Мэдлин Макканн из квартиры, которую снимала семья во время отдыха на португальском курорте Прая-да-Луш.
Газета.Ru 06:54
Общество
Смертность в Петербурге выросла на треть в мае
В мае 2020 года в Петербурге было зарегистрировано 6 427 смертей, годом ранее - 4 875.
Интерфакс вчера в 17:04
Общество
Губернатор Архангельской области ограничил въезд в Северодвинск
Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский ввел в Северодвинске дополнительные ограничительные меры из-за сложной эпидемиологической обстановки.
Ведомости 08:07
Общество
Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса не будет
Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения.
ТАСС 06:39
Общество
Собянин допустил сохранение масочного режима в Москве до зимы
В мае Собянин уже связывал снятие ограничений, введенных в Москве из-за распространения коронавируса, с появлением вакцины от COVID-19.
Ведомости 01:46
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр вчера в 07:48
Политика
Суд разрешил принудительный привод на допрос Порошенко
Суд в Киеве разрешил Государственному бюро расследований произвести принудительный привод на допрос экс-президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о прослушке его телефонных разговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, сообщает Вести.ua / По информации издания, допрос запланирован на 10 июня на 11:00.
Газета.Ru 07:38
Происшествия
В Воронежской области в больнице выявили очаг коронавируса
Коронавирусная инфекция подтверждена у 13 пациентов и 14 сотрудников психиатрического отделения Бутурлиновской районной больницы в Воронежской области, информирует в четверг облправительство.
РИА Новости 07:42
Финансы
ЦБ повысил курс доллара на 5 июня до 69,02 рубля
Банк России установил на 5 июня 2020 года официальный курс доллара на уровне 69,0151 рубля, что на 67,4 копейки выше предыдущего показателя.
ТАСС 06:34
Шоу-бизнес
Кара Делевинь рассказала о своих сексуальных пристрастиях
Ранее сообщалось, что 7 мая британская модель и актриса Кара Делевинь рассталась со своей девушкой, американской актрисой Эшли Бенсон.
РЕН ТВ вчера в 21:30
Здоровье
На Украине зафиксировано рекордное число случаев коронавируса за сутки
За последние сутки на Украине коронавирус выявили у 588 человек, что стало рекордом за все время исследований, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
Взгляд.ру 02:41
Политика
В МВД анонсировали новый правовой режим для проживания мигрантов
МВД разрабатывает новый правовой режим для долгосрочного проживания мигрантов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 05:24
Политика
Трамп планирует запретить полеты китайских авиакомпаний в США
Администрация американского лидера Трампа планирует с 16 июня запретить четырем крупным китайским пассажирским авиакомпаниям рейсы на территорию США, сообщает Associated Press.
Полит.ру вчера в 12:05
Политика
Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с новым составом правительства, которое возглавил Роман Головченко, потребовал диверсифицировать рынки сбыта.
РИА Новости 06:57
Общество
Температура воздуха в Москве поднимется выше 30 градусов
Выше нормы прогреется воздух к ближайшим выходным, а на будущей неделе в столице ожидается выше 30 градусов тепла.
Российская газета 05:12