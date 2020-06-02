Экономика
ТАСССбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
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Стирая границы. Сбербанк отменяет комиссию на ряд внутренних переводов
Аргументы и Факты02 июня в 02:00
В Приамурье клиенты Почты России стали в два раза чаще пользоваться банковскими картами
Телепорт01 июня в 20:18
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Политика
Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс 04:24
Происшествия
Из-за несвоевременного информирования о ЧП в Норильске завели дело
Российская газета 05:07
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Напарник Фёдора Емельяненко оценил стиль боя Нурмагомедова
Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков, который входит в команду знаменитого бойца MMA Фёдора Емельяненко, охарактеризовал стиль ведения боя действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Чемпионат 02:00
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Общество
В Москве заработают три тысячи летних кафе
Монтаж веранд начался на текущей неделе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики Владимира Ефимова.
Lenta.ru 04:49
Энергетика
Совет директоров «Газпрома» одобрил сделку с 9,99% «НОВАТЭКа»
Совет директоров "Газпрома" согласовал покупку российской дочерней компанией у кипрской дочерней компании холдинга 9,99% "НОВАТЭКа".
Интерфакс 03:30
Происшествия
Погибший из-за действий полицейского Флойд был заражен коронавирусом
Афроамериканец Джордж Флойд, скончавшийся в Миннеаполисе в результате действий полицейского, был инфицирован коронавирусом нового типа, следует из распространенного в среду подробного отчета о вскрытии тела, подписанного судмедэкспертом округа Хеннепин (штат Миннесота).
РИА Новости 02:03
Политика
Имидж США «рушится на глазах», пишет польское СМИ
Из-за беспорядков имидж США "рушится на глазах", пишет одно из крупнейших польских изданий Rzeczpospolita.
РИА Новости вчера в 23:06
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Происшествия
В Оренбуржье после изъятия детей из семьи возбудили дело
Следователи Оренбургской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ по факту изъятия четырех детей из многодетной семьи.
Российская газета 02:45
Автоспорт
В «Мерседесе» не исключили вариант с подписанием Феттеля
Metaratings вчера в 15:40
Шоу-бизнес
Евгений Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина и Путина
Piter.tv 02 июня в 07:47
Шоу-бизнес
Певица Анастасия отказалась от дома в 10 млн, который подарил Юлиан
Юлиан пояснил, что никакой дом она не отдавала.
Московский Комсомолец 04:28
Общество
Южнокорейские прокуроры запросили ордер на арест руководителя Samsung
Правоохранители Южной Кореи запросили ордер на арест фактического руководителя Samsung Group и вице-президента Samsung Electronics Ли Чжэ Ена.
Право.ру 03:53
Политика
РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
Биатлон
Тарасов назвал саботажем действия правления СБР в адрес Драчёва
Олимпийский чемпион, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Тарасов поддержал главу организации Владимира Драчёва.
RT на русском вчера в 13:27
Культура
Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню РФ
Piter.tv 03:57
Здоровье
В Пермском крае выявили еще 72 новых случая коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявили еще 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе один - посмертно, сообщает сегодня оперативный штаб.
ВЕТТА вчера в 03:47
Политика
Рада отправила в отставку вице-премьера по вопросам евроинтеграции
Верховная Рада Украины уволила Вадима Пристайко с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Аргументы и Факты 05:00
Здоровье
Койки готовят для нижегородцев с бессимптомным коронавирусом
Койки для пациентов с бессимптомной и легкой формой коронавируса готовят в Нижегородской области.
Newsroom24 02:00
Общество
Политик забыла выключить камеру и показала голую грудь
Политик из Мексики, 66-летняя сенатор Марта Люсия Мичер Камарена (Martha Lucía Mícher Camarena) случайно показала голую грудь во время государственной онлайн-встречи.
Lenta.ru 03:04
Происшествия
Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье
"Военно-транспортный вертолет Ми-38 из-за технических проблем аварийно сел на трассу в районе Гжели", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс 04:28
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Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию
Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
Sostav.ru вчера в 05:25
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
Путешествия
Гендиректор санатория рассказал, как туристам попасть на отдых в Сочи
Глава управления безопасности Елена Лысенко рассказала в среду, что Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают смягчение требования к санаторно-курортным учреждениям о том, что все туристы должны предоставлять справки об отсутствии коронавируса и отсутствии контактов с заболевшими.
Интерфакс вчера в 11:00
Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily вчера в 13:44
Происшествия
В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников
В городе Учжоу на юге Китая около 20 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на группу школьников.
Российская газета 00:09
Гаджеты
Apple заблокировала украденные во время протестов в США iPhone
Компания Apple блокирует смартфоны, похищенные мародерами во время беспорядков в США.
Lenta.ru 02:22
Происшествия
Колонна протестующих в Вашингтоне достигла Белого дома
РИА Новости 00:40
Технологии
«ВКонтакте» запустила аналог TikTok
«Клипы» поддерживают «AR-механики» — управление с помощью различных жестов, позволяющих включить запись или добавить эффект на видео во время съемки.
Коммерсантъ 02:00