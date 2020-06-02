Экономика

ТАССТАСССбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
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Сбербанк переходит на систему переводов по подписке

Pravda.Ruвчера в 01:11

Сбербанк отменил комиссию за переводы

АБН02 июня в 08:41

Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

ТАСС01 июня в 17:00

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Телепорт01 июня в 20:18

Сбербанк меняет правила переводов. Что важно знать

AmurMedia.ru01 июня в 20:00

Сбербанк сделал переводы внутри банка бесплатными

Комсомольская правда01 июня в 18:00

Стирая границы. Сбербанк отменяет комиссию на ряд внутренних переводов

Аргументы и Факты02 июня в 02:00
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В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 29 мая снизились на $1,4 млрд (-0,2%) — до $563,9 млрд.
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Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии (THL) сообщил о том, что в Финляндии за последние сутки не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
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Клубам АПЛ разрешили проводить пять замен в матче

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Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
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Армия и оружие

Ядерную доктрину Путина назвали сигналом Вашингтону

Военные аналитики издания Associated Press назвали изданный президентом Владимиром Путиным указ о российской политике ядерного сдерживания «ясным сигналом Соединённым Штатам».
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Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
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У России есть возможность провести оставшиеся матчи Лиги чемпионов в Москве, сообщает издание Bild.
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Монсон сравнил американских и российских полицейских

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29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в разлитое топливо въехал автомобиль, начался пожар.
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Документ признает утратившей силу статью 26.1 закона "О страховых пенсиях", согласно которой работающим пенсионерам сумма страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней выплачиваются в размере, исчисленном без учета индексации.
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В Москву придет 30-градусная жара

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Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России

Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.
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Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

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Volkswagen назвал российские цены на Arteon

Volkswagen объявил о старте российских продаж дорестайлинговой модели Arteon.
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