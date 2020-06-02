Экономика
ТАСССбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
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В Приамурье клиенты Почты России стали в два раза чаще пользоваться банковскими картами
Телепорт01 июня в 20:18
Стирая границы. Сбербанк отменяет комиссию на ряд внутренних переводов
Аргументы и Факты02 июня в 02:00
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Происшествия
На чиновников нижегородского минспорта завели уголовное дело
Уголовное дело заведено по ст. 286 УК РФ (превышение должностными полномочиями).
Правда ПФО 07:47
Финансы
В ЦБ сообщили о снижении международных резервов России
В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 29 мая снизились на $1,4 млрд (-0,2%) — до $563,9 млрд.
RT на русском 09:43
Кино
Сериал «Чернобыль» получил больше всего номинаций на премию BAFTA
На втором месте по числу номинаций на премию BAFTA располагается сериал «Корона», а затем комедийный проект «Дрянь».
iReactor 07:11
Политика
Роман Головченко возглавил новый кабинет министров Беларуси
46-летний Роман Головченко, который ранее возглавлял Госкомвоенпром Беларуси, назначен новым премьер-министром РБ.
Российская газета 05:21
Общество
Попова призвала выработать алгоритм реагирования на новые пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что очень важно объединить опыт переживания пандемии для выстраивания алгоритма на следующий подобный случай, который может произойти в той или иной форме.
RT на русском 08:48
Общество
Собянин пообещал уничтожить данные системы цифровых пропусков
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев в конце мая обещал, что ведомство также уничтожит данные, которые были получены при работе приложения ведомства для выдачи цифровых пропусков.
РБК 02:03
Политика
ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции
Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции.
Вести.Ru 09:42
Общество
В Оренбуржье отменили решение об изъятии детей у многодетной семьи
Российская газета 07:49
Энергетика
Нефтяники в июне существенно перенаправят экспорт на внутренний рынок
Российские нефтяные компании в июне существенно перенаправят экспортные объемы нефти на внутреннюю переработку, план производства бензинов в этом месяце составит более 3,1 млн тонн, сообщает Минэнерго по итогам совещания по топливному рынку.
ТАСС 09:19
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
РИА Новости 02 июня в 16:30
Общество
Финляндии удалось достичь нулевого уровня заражений коронавирусом
Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии (THL) сообщил о том, что в Финляндии за последние сутки не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
Pravda.Ru 06:39
Общество
Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка
Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
Газета.Ru 07:15
Футбол
Клубам АПЛ разрешили проводить пять замен в матче
АПЛ дала добро на проведение пяти замен в каждой игре вместо привычных трех до конца текущего сезона, говорится в сообщении лиги.
ProstoProSport 09:32
Единоборства
Напарник Фёдора Емельяненко оценил стиль боя Нурмагомедова
Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков, который входит в команду знаменитого бойца MMA Фёдора Емельяненко, охарактеризовал стиль ведения боя действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Чемпионат 02:00
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета 02 июня в 21:30
Армия и оружие
Ядерную доктрину Путина назвали сигналом Вашингтону
Военные аналитики издания Associated Press назвали изданный президентом Владимиром Путиным указ о российской политике ядерного сдерживания «ясным сигналом Соединённым Штатам».
News.ru вчера в 09:01
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
Футбол
Оставшиеся матчи Лиги чемпионов могут пройти в России
У России есть возможность провести оставшиеся матчи Лиги чемпионов в Москве, сообщает издание Bild.
Ридус 05:06
Происшествия
Начало разлива топлива в Норильске попало на видео
29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в разлитое топливо въехал автомобиль, начался пожар.
Взгляд.ру вчера в 14:29
Общество
В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей Юга России
Будущее России. Национальные проекты вчера в 09:34
Общество
Справороссы внесли законопроект о выплате почти 1,4 трлн рублей работающим пенсионерам
Документ признает утратившей силу статью 26.1 закона "О страховых пенсиях", согласно которой работающим пенсионерам сумма страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней выплачиваются в размере, исчисленном без учета индексации.
ТАСС 09:32
Общество
В Москву придет 30-градусная жара
Московский Комсомолец 06:35
Политика
Минобороны приступило к переброске в Забайкалье полевого госпиталя
RT на русском 07:52
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Политика
Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России
Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.
РБК 06:16
Общество
Паломники рассказали, зачем пошли в Великорецкий крестный ход
Несмотря на все предупреждения и призывы не ходить в этом году в Крестный ход сотни паломников пришли к Трифонову монастырю.
ГТРК Вятка 04:13
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Авто
Volkswagen назвал российские цены на Arteon
Volkswagen объявил о старте российских продаж дорестайлинговой модели Arteon.
Вести.Ru 08:28