Экономика

ТАССТАСССбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
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Эксперт: Сбербанк всеми силами пытается сохранить свои доходы

Pravda.Ru10:06

В Приамурье клиенты Почты России стали в два раза чаще пользоваться банковскими картами

Телепорт01 июня в 20:18

Стирая границы. Сбербанк отменяет комиссию на ряд внутренних переводов

Аргументы и Фактывчера в 02:00

Сбербанк отменил комиссию за переводы

АБНвчера в 08:41

Сбербанк меняет правила переводов. Что важно знать

AmurMedia.ru01 июня в 20:00

Сбербанк сделал переводы внутри банка бесплатными

Комсомольская правда01 июня в 18:00

Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

ТАСС01 июня в 17:00
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Общество

В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения

В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения.
REGNUM 05:03
21
Общество

Путин объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске

Коммерсантъ 09:26
1,4K
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
2K
Экономика

Акционеры «Роснефти» утвердили финальные дивиденды за 2019 год

Акционеры "Роснефти" утвердили финальные дивиденды за 2019 год в размере 18,07 руб. на акцию, сообщила компания.
Finam.Ru 10:00
Политика

Парламент ЛНР лишил украинский язык статуса государственного

Проект закона был внесен в парламент ЛНР главой республики Леонидом Пасечником и обретет силу закона после подписания им. Действующая Конституция ЛНР называет государственными языками русский и украинский языки, при этом первый признается также официальным языком делопроизводства во всех органах власти и местного самоуправления.
РБК 05:59
247
Политика

Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства.
ТАСС 12:13
Общество

Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи

В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Вести.Ru 07:47
332
Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
2,7K
Политика

Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию

Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
Sostav.ru 05:25
21
Общество

В России введут новый крупный штраф для автомобилистов

В России появится новый крупный штраф для владельцев автомобилей.
БИЗНЕС Online 10:55
27
Экономика

Польша начала расследование против «Газпрома»

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
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Здоровье

Минздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилых

У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично. В частности, у таких пациентов возможен бред и снижение артериального давления.
BFM.ru 08:47
441
Футбол

«Бешикташ» отклонил первое предложение ЦСКА по Ларину

«Бешикташ» отклонил предложение московского ЦСКА в размере одного миллиона евро по нападающему сборной Канады Кайлу Ларину, сообщает Niewsblad.
LiveSport.ru 02:28
Общество

В России открылся первый магазин датского конкурента IKEA

В России открылся первый магазин датской мебельной компании и товаров для дома JYSK.
Интерфакс 06:11
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Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
591
Общество

В Швеции появилась «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

Соискатели со всего мира заинтересовались вакансией в Швеции, на которой можно не работать.
ТАСС 08:32
Происшествия

В «Российской венчурной компании» прошли обыски

Москва, 3 июня 2020, 13:43 — REGNUM Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следователи МВД провели обыски в офисе «Российской венчурной компании» и в доме ее гендиректора Александра Повалко.
REGNUM 06:43
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Армия и оружие

В России определили условия применения ядерного оружия

Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru вчера в 11:54
1,9K
Происшествия

При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент

BFM.ru 03:35
264
Общество

В Калининградской области отменили платную обсервацию

В Калининградской области отменили платную обсервацию.
Клопс 10:39
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Политика

Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.
Известия 11:08
27
Экономика

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
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Кино

Режиссер «Властелина колец» объяснил происхождение мема с Боромиром

Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу "Нельзя просто так взять и войти в Мордор", впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable.
Газета.Ru 01 июня в 03:41
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Наука

На Земле определен регион с самым чистым воздухом

Evo-rus.com вчера в 16:33
29
Происшествия

История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей

Многодетным родителям из посёлка Тюльпанный Оренбургской области Алёне Лихтенвальд и Николаю Самороку помогут снять жильё, чтобы ускорить возвращение их четырёх детей в семью.
RT на русском вчера в 15:58
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Происшествия

В Крыму суд арестовал обвиняемого в убийстве шестилетней девочки

Ленинский районный суд Республики Крым избрал меру пресечения 39-летнему жителю поселка Ленино, который обвиняется в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки - собственной крестницы.
Российская газета 11:29
1
Здоровье

Выявившим коронавирус врачам рекомендовали полоскать горло спиртом

Министерство здравоохранения РФ выпустило новый перечень рекомендаций, связанных с пандемией коронавируса.
Live24 10:09
1
Общество

Чиновники заставили амурских ветеранов вернуть выплаты ко Дню Победы

Ридус 05:39
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Происшествия

Дело о нападении на главного следователя Алушты вышло с карантина

Коммерсантъ 09:42
Политика

ЕСПЧ отклонил жалобу на водную блокаду Крыма

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу Красноперекопского рыбкомбината на перекрытие Украиной Северо-Крымского канала.
Коммерсантъ 04:19
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