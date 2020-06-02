Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.

Происшествия Протестующие в Лондоне устроили потасовку с полицией Акция протеста в Лондоне против расизма переросла в столкновения с полицией перед резиденцией премьер-министра на Даунинг-стрит, сообщает телеканал Sky News. 79

Общество В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента ИКЕА Первый магазин датской мебельной компании и товаров для дома JYSK открылся 3 июня в торговом центре «Тройка» в Москве. 86

Политика Польше померещилась «угроза» в новой ядерной доктрине России Будзиш считает, что российская политика ядерного сдерживания тесно связана с политикой безопасности Польши, так как в документе говорится в том числе о системах Aegis Ashore, установленных в Польше и Румынии, которые, как полагает Москва, направлены на Россию. 1

Здоровье Глава Минздрава назвал условие для госпитализации с коронавирусом Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал условие для госпитализации пациентов с коронавирусом.

Экономика МВФ снял с повестки заседания вопрос о предоставлении кредита Украине Вопрос о выделении Украине первого транша в $1,9 млрд из кредитной программы на $5 млрд вычеркнут из графика официальных заседаний совета директоров Международного валютного фонда.

Шоу-бизнес Бывшая возлюбленная Аршавина показала новый дом Российская телеведущая и бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская показала свой новый дом. 61

Политика Трамп высказался за присутствие России в G7 Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio. 83

Общество Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл. 1,2K

Общество Кировские паломники собрались в Великорецкий крестный ход Жители Великорецкого просят паломников не идти в крестный ход и не подвергать опасности селян. 85

Общество Петербуржцам разрешили посещать храмы с 5 июня Губернатор внес изменение в постановление о мерах по противодействию распространению коронавируса, разрешив с 5 июня посещение храмов при условии обеспечения безопасности граждан, соблюдении требований и рекомендаций Роспотребнадзора. 137

Общество Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова. 458

Политика Персонально ваш: Елизавета Осетинская Елизавета Осетинская, основатель проектов The Bell и "Русские норм !", в эфире радио "Эхо Москвы".

Общество В РФ начнут выдавать новые автомобильные номера ГИБДД сможет выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До этого такой код начинался с 1 или 7. 734

Здоровье В Пензе от коронавируса умерла медсестра областной больницы Сегодня стало известно, что скончалась младшая медицинская сестра по уходу за больными приемного отделения Пензенской областной клинической больницы имени Бурденко Инна Кодилова. 1