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РБК
РБК

Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений о переводах

Банк рассылает информацию по карточным транзакциям с помощью СМС- или push-уведомлений (в приложении). Раньше бесплатный тариф СМС-банкинга, без подключения услуги «Уведомления по картам», включал сообщения с кодами для подтверждения операций и сообщения о переводе на карту.В источнике
С чего всё началось
РБК

Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений о переводах

Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений (СМС и push) о поступившем переводе на карту, которая была доступна клиентам, не подключившим услугу «Уведомления по карте».
РБК00:00
Подробнее о событии
News.ru

Сбербанк ввёл плату за уведомления о переводе на карту

News.ru01:38
РЕН ТВ

Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений о переводах

РЕН ТВ01:28
Коммерсантъ

Сбербанк отменил бесплатные уведомления о переводах

Коммерсантъ00:36
URA.Ru

Сбербанк отменил бесплатные уведомления о переводах

URA.Ru00:49
Телеканал 360°

Сбербанк отказался от рассылки бесплатных уведомлений о переводах

Телеканал 360°00:57
REGNUM

Сбербанк отменил бесплатные уведомления пользователей о переводах

REGNUM00:28
РБК

Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений о переводах

РБК00:00

Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Специалистам американских спецслужб якобы удалось установить, что хакеры Fancy Bear используют некую программу под названием Drovorub, которая позволяет загружать и скачивать файлы с компьютера потенциальной жертвы, получать сведения об онлайн-активности с этого устройства и задавать компьютеру разные задачи.
Газета.Ruвчера в 15:20
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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАССвчера в 13:18
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В нескольких регионах ожидается аномально теплая погода

Температура выше нормы ожидается в ближайшие дни в Тюменской области, Красноярском крае и нескольких регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ01:01

Главного тренера «Рубина» Слуцкого отстранили на два матча

Главного тренера казанского футбольного клуба "Рубин" Леонида Слуцкого дисквалифицировали на два матча за оскорбление судей в перерыве матча 1-го тура "Тинькофф – Российской премьер-лиги" с "Локомотивом" (0:2).
Известия20:00