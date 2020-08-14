Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений о переводах

Банк рассылает информацию по карточным транзакциям с помощью СМС- или push-уведомлений (в приложении). Раньше бесплатный тариф СМС-банкинга, без подключения услуги «Уведомления по картам», включал сообщения с кодами для подтверждения операций и сообщения о переводе на карту.