Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений о переводах
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Банк рассылает информацию по карточным транзакциям с помощью СМС- или push-уведомлений (в приложении). Раньше бесплатный тариф СМС-банкинга, без подключения услуги «Уведомления по картам», включал сообщения с кодами для подтверждения операций и сообщения о переводе на карту.В источнике
С чего всё началось
Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений о переводах
Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений (СМС и push) о поступившем переводе на карту, которая была доступна клиентам, не подключившим услугу «Уведомления по карте».
РБК00:00
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