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ТАСС
ТАСС

Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах

Сбербанк отменил бесплатную рассылку СМС и push-уведомлений о поступившем переводе на карту, сообщил ТАСС представитель кол-центра банка.В источнике
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RT на русском

Сбербанк отменил бесплатные уведомления о переводах

RT на русском08:50
URA.Ru

Банкир объяснил, зачем Сбербанку платные уведомления

URA.Ru07:28
Коммерсантъ

Сбербанк отменил бесплатные уведомления о переводах

Коммерсантъ00:36
РИА Новости

Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах

РИА Новости03:31
Известия

Сбербанк отменил бесплатные уведомления о переводах

Известия01:57
ТАСС

Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах

ТАСС01:51
РБК

Сбербанк отменил бесплатную рассылку СМС о переводах. Чем биткоин лучше

РБК06:13

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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В России разработали новый пистолет для Росгвардии

ЦНИИ точного машиностроения госкорпорации «Ростех» представил новый самозарядный пистолет под названием «Полоз», который предназначен для использования сотрудниками МВД и Росгвардии, говорится в сообщении «Ростеха».
РБК07:40
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Михаил Хазин: в России есть силы, с которыми Путин вынужден считаться

Как считает известный российский экономист Михаил Хазин, поручения президента РФ не будут исполняться до тех пор, пока в высшем руководстве страны остаются противостоящие лично Путину группы.
Век10 августа в 23:39
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