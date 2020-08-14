Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах
Смотрите также
В Минздраве отреагировали на недоверие врачей вакцине от коронавируса
Лукашенко высказался о призывах к забастовкам в Белоруссии
Боткинская больница уведомила суд о состоянии Ефремова
Гречка стала самым подорожавшим продуктом за последний год
Тихановская попросила помощи мирового сообщества
В Москве задержали убившего и расчленившего жену мужчину
Российский истребитель вновь перехватил самолеты США над Черным морем
Массовые мероприятия в российских школах запретили до конца 2020 года
ЦИК: Лукашенко официально переизбран президентом Беларуси
Путин: из-за коронавируса темпы ввода жилья в России снизились на 11%
Президент Литвы отказался считать Лукашенко легитимным президентом
Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
Против санкций США по «Северному потоку-2» выступили 24 страны ЕС
The Drive оценил второй серийный истребитель Су-57
Глава БПЦ попросил Лукашенко остановить насилие
Подольская официально подтвердила слухи о беременности
В России разработали новый пистолет для Росгвардии
Пожар на стройплощадке «Кузбасс-Арена» в Кемерове потушен
Собянин опроверг возврат в сентябре к ограничениям из-за коронавируса
Пухляш снялся в новом клипе Tacos группы Little Big
«Арсенал» победит «Уфу» во втором туре РПЛ 14 августа
Тихановская попросила помощи мирового сообщества
Минский тракторный завод частично прекратил работу из-за забастовки
ЦИК: Лукашенко официально переизбран президентом Беларуси
Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах
Массовые мероприятия в российских школах запретили до конца 2020 года
Минобороны предложило засекретить служебную информацию об обороне
«Организатор протестов» в Минске покаялся в связях с «московскими кукловодами»
В России разработали новый пистолет для Росгвардии
Российский истребитель вновь перехватил самолеты США над Черным морем
МИД России предложил сделать платной эвакуацию из-за рубежа
Сбербанк отменил бесплатную рассылку СМС и push-уведомлений о поступившем переводе на карту, сообщил ТАСС представитель кол-центра банка.В источнике
Подробнее о событии