Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах
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Сбербанк отключил бесплатное оповещение о входящих денежных переводах на дебетовые карты. Как сообщили РИА Новости в контактном центре банка, теперь эта услуга вместе с остальными уведомлениями входит в платный пакет. Раньше такие оповещения приходили с инициалами отправителя и суммой перевода.В источнике
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