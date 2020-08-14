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РИА Новости
РИА Новости

Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах

Сбербанк отключил бесплатное оповещение о входящих денежных переводах на дебетовые карты. Как сообщили РИА Новости в контактном центре банка, теперь эта услуга вместе с остальными уведомлениями входит в платный пакет. Раньше такие оповещения приходили с инициалами отправителя и суммой перевода.В источнике
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Известия

Сбербанк отменил бесплатные уведомления о переводах

Известия01:57
URA.Ru

В Госдуме обвинили Сбербанк в «выжимании» денег с пенсионеров

URA.Ru03:56
RT на русском

Сбербанк отменил услугу бесплатных уведомлений о переводах

RT на русском01:57
РИА Новости

Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах

РИА Новости03:31
ТАСС

Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах

ТАСС01:51
Коммерсантъ

Сбербанк отменил бесплатные уведомления о переводах

Коммерсантъ00:36
РБК

Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений о переводах

РБК00:00

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца
РБКвчера в 07:17
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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В России выявили 5065 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировали 5065 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19.Всего в стране зарегистрировано 912823 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Новгородские ведомости03:18
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Четыре человека с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 85 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели — 124 пациента, скончались 4 носителя коронавируса, в том числе двое непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com02:31
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Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии

Основной владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин, бывший заместитель Российского фонда федерального имущества (РФФИ), замешанного в приватизационных скандалах в 1990-х годах, выступил с заявлением о необходимости создать Комитет национального спасения Белоруссии.
Вести.Ru03:03
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Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
РБК04:17
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Четыре президента призвали Лукашенко прекратить насилие

Четыре восточноевропейских лидера обратились к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом прекратить насилие силовиков над гражданами страны и вступить с ними в переговоры для мирного урегулирования кризиса.
Octagon.Mediaвчера в 13:08
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