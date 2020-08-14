Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах

Сбербанк отключил бесплатное оповещение о входящих денежных переводах на дебетовые карты. Как сообщили РИА Новости в контактном центре банка, теперь эта услуга вместе с остальными уведомлениями входит в платный пакет. Раньше такие оповещения приходили с инициалами отправителя и суммой перевода.