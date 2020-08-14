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РИА Новости
РИА Новости

Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах

Сбербанк отключил бесплатное оповещение о входящих денежных переводах на дебетовые карты. Как сообщили РИА Новости в контактном центре банка, теперь эта услуга вместе с остальными уведомлениями входит в платный пакет. Раньше такие оповещения приходили с инициалами отправителя и суммой перевода.В источнике
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Известия

Сбербанк отменил бесплатные уведомления о переводах

Известия01:57
РИА Новости

Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах

РИА Новости03:31
RT на русском

Сбербанк отменил услугу бесплатных уведомлений о переводах

RT на русском01:57
Комсомольская правда

СМСки о переводе на карту уже платные. За что еще банки начнут брать деньги в ближайшее время

Комсомольская правда06:07
ТАСС

Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах

ТАСС01:51
Коммерсантъ

Сбербанк отменил бесплатные уведомления о переводах

Коммерсантъ00:36
РБК

Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений о переводах

РБК00:00

АЛРОСА отказалась от дивидендных выплат за первое полугодие

«Что касается дивидендов за первое полугодие 2020 года, то с учетом отрицательного результата по показателю «свободный денежный поток» в размере ₽8,3 млрд условия для выплаты промежуточных дивидендов, согласно дивидендной политике, отсутствуют», — сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Филипповский.
РБК04:54

Опрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса

Москва, 14 августа 2020, 06:04 — REGNUM Только четверть российских врачей (24,5%) согласились сделать прививку от коронавируса, созданную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.
REGNUM23:04
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«Роснефть» зафиксировала 113 млрд рублей убытка за I полугодие

Чистый убыток компании "Роснефть", приходящийся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе - июне 2020 года составил 113 млрд рублей против прибыли в размере 325 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль во втором квартале составила 43 млрд рублей.
ТАСС04:46
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Little Big представили клип на песню Tacos

В видео снялся актер Дмитрий Красилов (Пухляш), который принимал участие в клипе на песню Uno, с которой группа должна была представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2020».
NewInform05:54

Солист Большого театра Белоруссии отказался от президентской премии

Трижды лауреат президентской гранд-премии, солист Большого театра Белоруссии Илья Сильчуков (на фото) отказался от почётного звания в знак протеста против насилия над людьми, которые вышли на протестные митинги в разных городах страны.
Ореанда-Новости03:49
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МИД Белоруссии заявил о готовности к диалогу по ситуации в стране

«Была отмечена готовность белорусской стороны к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнерами по всем вопросам, связанным с развитием событий в Беларуси во время избирательной кампании и после ее завершения»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ05:25
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