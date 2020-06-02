Коронавирус
АБНСбербанк отменил комиссию за переводы
Клиенты Сбербанка, начиная с 14 июня, смогут совершать межрегиональные переводы без так называемого банковского роуминга. Комиссия за переводы на сумму до 100 тысяч рублей взиматься не будет. Идея отменить «банковский роуминг» возикла еще в начале 2019 года, а к середине декабря она стала законом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Стирая границы. Сбербанк отменяет комиссию на ряд внутренних переводов
Аргументы и Факты02 июня в 02:00
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 11:18, Ашберн
Здоровье
В Минздраве назвали самые распространенные виды рака в России
В 2019 году самым распространенным видом онкологического заболевания в России стал рак кожи.
Доктор Питер вчера в 05:16
Экономика
Коронавирус вогнал американцев в долги
Положение страдающих от нужды миллионов американцев серьезно усугубила пандемия COVID-19. Об этом говорят данные опросов.
НТВ 07:44
Общество
В Ростовской области отменили пропускной режим
Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции.
REGNUM 07:08
Политика
Путин: голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля
«Проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года», - сказал глава государства в ходе рабочего совещания.
Общественное телевидение России 01 июня в 09:55
Происшествия
Еще двум фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Еще двум фигурантам дела о публикации фотографий нацистских преступников на сайте "Бессмертный полк" предъявили обвинения по статье о реабилитации нацизма, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 10:58
Политика
Глава Центризбиркома рассказала о процедуре электронного голосования
Ранее 4 июня глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил, что портал госуслуг готов к приему заявок от граждан, желающих принять участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию.
Известия 09:14
Происшествия
На Невском проспекте петербуржцу выстрелили в голову
В центре Петербурга конфликт между мужчинами закончился выстрелом в голову. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Росбалт 08:48
Происшествия
СК проверит факты вымогательства биткоинов у сына генерала Арсланова
Как стало известно РЕН ТВ, Следственный комитет проводит проверку заявления сына арестованного экс-замглавы Генштаба ВС РФ Халила Арсланова о том, что неизвестные злоумышленники вымогают у него 500 биткоинов за освобождение отца.
РЕН ТВ 04:24
Общество
В Москве ввели новый вид пропуска
В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг.
Российская газета 09:32
Общество
Директор СГЭТ: весь транспорт вышел на линию, несмотря на забастовку
На встрече, как сообщается в соцсетях, выступила водитель Кировского троллейбусного депо Анастасия Оглоблина, которая объявила о создании на предприятии нового независимого профсоюза "Электротранспортник".
Московский Комсомолец 03:46
Армия и оружие
ВВС США раскрыли цель полета бомбардировщиков B-1B над Черным морем
Стала известна задача, которую выполняли американские стратегические бомбардировщики В-1В во время полета над Черным морем.
Российская газета вчера в 04:17
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках.
Российская газета 10:36
Происшествия
Московского водителя лишили прав за «бесконтактное» ДТП
Водитель пытался оспорить решение мирового судьи, который лишил его прав на год и два месяца по статье об оставлении места ДТП.
РИА Новости 07:39
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
Общество
Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»
Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске.
РИА Новости 09:51
Политика
Киевский суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сможет принудительно доставить на допрос бывшего президента страны Петра Порошенко.
РБК 10:20
Здоровье
Власти Ивановской области рассказали, сколько осталось свободных коек
Количество свободных коек для пациентов с коронавирусом в Ивановской области за сутки сократилось с 89 до 65, рассматривается вопрос развертывания дополнительных стационарных коек, сообщает облправительство.
РИА Новости 11:05
Фигурное катание
Морозов о самоизоляции, тренировках в США, поражениях и азартных играх
Вице-чемпионам мира в парном катании Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову пандемия поломала планы сильнее, чем кому-либо: фигуристы в экстренном порядке были вынуждены вернуться из США в Москву, расставшись со своим тренером Мариной Зуевой.
RT на русском 08:56
Общество
Карантин в Краснодарском крае продлили до 21 июня
Режим карантина, действующий в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, продлен до 21 июня, заявил в четверг в ходе заседания оперативного штаба региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 06:06
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Политика
Трамп рассказал о завоевавшем его доверие Путине
Президент США Дональд Трамп рассказал, как российскому лидеру Владимиру Путину удалось завоевать его доверие и получить приглашение в G7.
Lenta.ru вчера в 10:38
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Экономика
ПФР увеличит выплаты с 1 августа нескольким группам пенсионеров
Некоторые российские пенсионеры начнут получать с 1 августа повышенные выплаты, подтвердили в Пенсионном фонде России (ПФР).
NewInform 08:06
Хоккей
Сорокин может подписать контракт с ЦСКА, Капризов уедет в НХЛ
Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что клуб готов подписать новый контракт с голкипером Ильей Сорокиным.
Нева Спорт 04:03
Армия и оружие
«Адмирал Григорович» и «Профессор Николай Муру» прибыли на Шри-Ланку
Вести.Севастополь вчера в 02:14
Экономика
ЦБ РФ допустил возобновление инспекционных проверок банков в июле
ЦБ РФ обсуждает вопрос возобновления инспекционных проверок банков в июле, заявил руководитель Службы текущего банковского надзора (СТБН) ЦБ РФ Богдан Шабля в ходе веб-конференции, организованной Ассоциацией российских банков (АРБ).
Интерфакс 08:44
Экономика
Законопроект о расширении «ипотечных каникул» внесен в Госдуму
Принятие проекта закона позволит воспользоваться «ипотечными каникулами» на равных и справедливых условиях для всех заемщиков — физических лиц, не только получающих доходы по трудовым (гражданско-правовым) договорам, но и граждан — заемщиков, получающим доходы от предпринимательской (ИП) или иной деятельности с применением специальных налоговых режимов, в том числе самозанятым.
REGNUM 08:21
Общество
В МЧС нашли способ ликвидировать разлив нефтепродуктов в Норильске
Российская газета 03:16
Общество
В Йемене убили стрингера Ruptly
В столице Йемена неизвестные расстреляли стрингера видеоагентства Ruptly Набиля Хассана аль-Каити, сообщается в Telegram-канале RT.
РИА Новости 10:13