Коронавирус
АБНСбербанк отменил комиссию за переводы
Клиенты Сбербанка, начиная с 14 июня, смогут совершать межрегиональные переводы без так называемого банковского роуминга. Комиссия за переводы на сумму до 100 тысяч рублей взиматься не будет. Идея отменить «банковский роуминг» возикла еще в начале 2019 года, а к середине декабря она стала законом.
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Стирая границы. Сбербанк отменяет комиссию на ряд внутренних переводов
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