Экономика

АБНАБНСбербанк отменил комиссию за переводы

Клиенты Сбербанка, начиная с 14 июня, смогут совершать межрегиональные переводы без так называемого банковского роуминга. Комиссия за переводы на сумму до 100 тысяч рублей взиматься не будет. Идея отменить «банковский роуминг» возикла еще в начале 2019 года, а к середине декабря она стала законом.
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Стирая границы. Сбербанк отменяет комиссию на ряд внутренних переводов

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Комсомольская правда01 июня в 18:00

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Российская газета31 мая в 12:18
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Число больных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 тысячи

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В фильм «Джон Уик 4» войдут необычные экшн-сцены

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Центризбирком на заседании 2 июня показал образец бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции России.
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США начали расследование импорта ванадия из России и Китая

Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая, говорится на сайте ведомства.
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