Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк отменил плату за эквайринг для бизнеса до конца мая

Сбербанк сообщил, что отменил плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс (эквайринг) для бизнеса в период с 1 марта по 31 мая 2020 года. Эти "каникулы" банк может продлить в зависимости от развития ситуации.
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с чего всё началось
Сбербанк не будет взимать сервисную плату за обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга в период с 1 марта до 31 мая 2020 г., сообщает
 пресс-служба госбанка.
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