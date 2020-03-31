с чего всё началось

Сбербанк сообщил, что отменил плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс (эквайринг) для бизнеса в период с 1 марта по 31 мая 2020 года. Эти "каникулы" банк может продлить в зависимости от развития ситуации.

Сбербанк отменил плату за эквайринг для бизнеса до конца мая

Экономика Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".

Общество В Башкирии введут режим полной самоизоляции Указ главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с нормой о необходимости полной самоизоляции для жителей региона вступает в силу сегодня в 20 часов по местному времени.

Политика США предложили создать в Венесуэле временное правительство Соединенные Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций.

Энергетика ВМФ не разрешил НОВАТЭКу строить терминал для газификации Камчатки Компания планирует запустить второй завод "Арктик СПГ-2" к 2026 году общей мощностью 19,8 млн т. НОВАТЭК собирается к концу 2022 года построить на Камчатке перевалочный терминал в бухте Бечевинская, где сжиженный газ будет перегружаться с газовозов ледового класса в обычные СПГ-танкеры.

Экономика Минпромторг удвоил финансирование программ льготного автокредитования Минпромторг России вдвое увеличил программы господдержки спроса на автомобили и вместе с программой льготного лизинга выделит на них 12,5 млрд рублей в текущем году, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

Общество Мишустин поручил ввести смс-информирование о нарушении карантина Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи, МВД, Минздраву и Роспотребнадзору обеспечить с 3 апреля 2020 года информирование граждан через смс-сервисы и Единый портал госуслуг о случаях нарушения ими условий карантина.

Общество Владимирцам с 1 апреля проиндексируют пенсии С 1 апреля в России вступают в силу часть новшеств и изменений в текущее законодательство.

Политика ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг популярности поправок к Конституции Что же касается политического блока поправок, то почти две трети россиян (65%) рассматривают как важную поправку о снятии ограничений для занимавшего или занимающего должность президента РФ на участие в следующих выборах президента нашей страны.

Общество В России изменили порядок техосмотра для автомобилей В России освободили от техосмотра автомобили младше четырех лет, такая поправка есть в принятом Госдумой законе о расширении полномочий правительства.

Религия Патриарх Кирилл совершит объезд Москвы с чудотворной иконой «Умиление» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 3 апреля совершит объезд вокруг Москвы с чудотворной иконой "Умиление", сообщил во вторник глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Шоу-бизнес Самойлова разводится с Джиганом Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.

Общество Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл официально покинули королевскую семью Пара теперь станет самыми обычными гражданами На днях Меган Маркл и принц Гарри посетили свой последний официальный прием в статусе членов королевской семьи.

Общество Большинство россиян осталось без сбережений в кризис Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.