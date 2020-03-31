Коронавирус
ИнтерфаксСбербанк отменил плату за эквайринг для бизнеса до конца мая
Сбербанк сообщил, что отменил плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс (эквайринг) для бизнеса в период с 1 марта по 31 мая 2020 года. Эти "каникулы" банк может продлить в зависимости от развития ситуации.
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Сбербанк не будет взимать сервисную плату за обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга в период с 1 марта до 31 мая 2020 г., сообщает пресс-служба госбанка.Ведомости03:00
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Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
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Соединенные Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций.
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель
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Энергетика
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Общество
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Экономика
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Общество
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Общество
Мишустин поручил ввести смс-информирование о нарушении карантина
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Общество
Владимирцам с 1 апреля проиндексируют пенсии
С 1 апреля в России вступают в силу часть новшеств и изменений в текущее законодательство.
Экономика
Силуанов рассказал о «значительных ресурсах» на борьбу с коронавирусом
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Общество
На Кубани ввели режим самоизоляции: список ограничений
Согласно документу, на Кубани начинают действовать новые ограничения. В Краснодарском крае полностью закрыли парки, скверы, набережные.
Общество
В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
Политика
Российские призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая
В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 российские призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая.
Политика
ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг популярности поправок к Конституции
Что же касается политического блока поправок, то почти две трети россиян (65%) рассматривают как важную поправку о снятии ограничений для занимавшего или занимающего должность президента РФ на участие в следующих выборах президента нашей страны.
Общество
В России изменили порядок техосмотра для автомобилей
В России освободили от техосмотра автомобили младше четырех лет, такая поправка есть в принятом Госдумой законе о расширении полномочий правительства.
Общество
В Самарской области ввели режим полной самоизоляции
В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Общество
В России за сутки выявлено 500 случаев заражения коронавирусом
Как сообщает «РИА Новости», за последние сутки на территории Российской Федерации выявлено 500 случаев коронавирусной инфекции.
Общество
Мужчина сбежал на улицу во время карантина, прикинувшись кустом
Мэдлин Мэй-Дэвис и Николас Мюррей из английского города Стивенидж запечатлели на видео своего соседа в костюме куста.
Армия и оружие
Конструктор Су-57 назвал его преимущество перед F-22 и F-35
Генеральный конструктор российского истребителя Су-57 Михаил Стрелец в интервью журналу ОАК "Горизонты" рассказал, чем отечественная разработка превосходит аналогичные американские F-22 и F-35.
Религия
Патриарх Кирилл совершит объезд Москвы с чудотворной иконой «Умиление»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 3 апреля совершит объезд вокруг Москвы с чудотворной иконой "Умиление", сообщил во вторник глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Шоу-бизнес
Самойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Общество
Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина
Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Здоровье
Малышева назвала способ сократить сроки карантина в России
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что можно сделать, чтобы сократить сроки карантина, введенного в регионах России из-за распространения коронавируса.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл официально покинули королевскую семью
Пара теперь станет самыми обычными гражданами На днях Меган Маркл и принц Гарри посетили свой последний официальный прием в статусе членов королевской семьи.
Происшествия
У фельдшера из Челябинской области выявили коронавирус
Новая бригада справляется с оказанием медицинской помощи жителям района, — уточнили в пресс-службе областного минздрава.
Общество
Большинство россиян осталось без сбережений в кризис
Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
Общество
Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы
Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.