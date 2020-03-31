Коронавирус
КомпанияСбербанк отменил плату за обслуживание эквайринга
Сбербанк принял решение временно отменить плату за сервисное обслуживание эквайринга и онлайн-касс. Она не будет взиматься с 1 марта по 31 мая, говорится на сайте кредитной организации.
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с чего всё началось
Сбербанк не будет взимать сервисную плату за обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга в период с 1 марта до 31 мая 2020 г., сообщает пресс-служба госбанка.Ведомости03:00
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Общество
Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом
Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Общество
Российский Gett и «Ситимобил» начали обсуждать возможность слияния
«Ситимобил» получит весь российский бизнес Gett, а тот — долю в «Ситимобил» или в совместном предприятии Mail.ru Group и Сбербанка [куда входит сервис такси].
Общество
В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Здоровье
Минздрав Крыма оценил эффективность имбиря в борьбе с коронавирусом
Лучшим средством от коронавирусной инфекции является режим самоизоляции, а не народные средства, в том числе употребление имбиря.
Футбол
Арустамян: Сезон РПЛ возобновится 30 мая
По словам Арустамяна, руководство чемпионата в качестве наиболее реального варианта рассматривает возвращение турнира 30 мая.
Общество
Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин
В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
Общество
США опередили Китай по количеству смертей от коронавируса
Количество смертей от коронавируса в США превысило показатель Китая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на университет Джонса Хопкинса.
Здоровье
Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом
Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ, CIF Роттердам) упала 30 марта до $13 за баррель, это минимальный показатель с марта 1999 года.
Общество
Госдума разрешила уголовное наказание за нарушение карантина
Если же, вследствие нарушения карантина, умерли двое и более людей, свободы могут лишать на срок до 7 лет.
Происшествия
В Москве скончались пять пациентов с коронавирусом
В Москве скончались пять человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с распространением инфекции.
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсацию в связи с коронавирусом
В Москве окажут поддержку оставшимся безработным в связи с пандемией COVID-2019.
Экономика
Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Общество
Любой житель Дона по дороге в магазин может получить штраф 40 тыс. руб
Что касается пути в магазин, когда ни покупок, ни чеков еще нет, то доказать намерение невозможно.
Энергетика
Норвегия намерена увеличить добычу нефти
Норвежская энергокомпания Equinor уже к началу мая выйдет на планку добычи в 470 тыс. баррелей в сутки в рамках первой стадии эксплуатации крупнейшего месторождения шельфа Норвегии Johan Sverdrup.
Политика
Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом
Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня.
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
Происшествия
Умерший от коронавируса в Белоруссии артист заразился от иностранца
Первый умерший в Белоруссии пациент, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция, заразился от иностранца на репетиции в театре, где он работал, сообщила во вторник замначальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома республики Людмила Ковалева.
Игры
Gaijin Entertainment открыла доступ к военному шутеру Enlisted
В 2016 году компания Gaijin Entertainment анонсировала отрядный многопользовательский шутер Enlisted.
Здоровье
Ведомству Скворцовой привезут 79 аппаратов ИВЛ
Минпромторг должен обеспечить поставку Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), которое возглавляет сейчас экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, 79 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 эстракорпоральных мембранных оксигенаций (ЭКМО).
Шоу-бизнес
Себя без макияжа показала Наталья Бочкарева
На своей странице в Instagram Наталья Бочкарева разместила снимок, на котором запечатлена без макияжа.
Общество
У жителей итальянской Феррары обнаружен иммунитет к коронавирусу
Странная аномалия выявлена в Ферраре, входящей в область Эмилию-Романью, вторую по числу заразившихся коронавирусом в Италии.
Футбол
В «Локомотиве» рассказали об убытках клубов РПЛ из-за коронавируса
Кирилл Брейдо, директор по связям с общественностью «Локомотива» рассказал, какие потери понесет клуб из-за ситуации с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании
Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Кино
Дуэйн Джонсон рассказал о продолжении фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу»
Напомним, первая часть представляла из себя боевик с элементами комедии, по сюжету которого агент Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) и уголовник Декард Шоу (Джейсон Стейтем) должны были преодолеть многочисленные межличностные разногласия, чтобы противостоять злодею с суперсилами.
Общество
Главный инфекционист США предсказал вторую волну коронавируса осенью
Как сообщил главный инфекционист США, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи, в стране осенью нынешнего года может возникнуть вторая волна распространения коронавирусной инфекции.
Культура
Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России
Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
Кино