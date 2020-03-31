с чего всё началось

Сбербанк принял решение временно отменить плату за сервисное обслуживание эквайринга и онлайн-касс. Она не будет взиматься с 1 марта по 31 мая, говорится на сайте кредитной организации.

Общество Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

Общество Российский Gett и «Ситимобил» начали обсуждать возможность слияния «Ситимобил» получит весь российский бизнес Gett, а тот — долю в «Ситимобил» или в совместном предприятии Mail.ru Group и Сбербанка [куда входит сервис такси].

Общество В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Футбол Арустамян: Сезон РПЛ возобновится 30 мая По словам Арустамяна, руководство чемпионата в качестве наиболее реального варианта рассматривает возвращение турнира 30 мая.

Общество Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.

Общество Госдума разрешила уголовное наказание за нарушение карантина Если же, вследствие нарушения карантина, умерли двое и более людей, свободы могут лишать на срок до 7 лет.

Происшествия В Москве скончались пять пациентов с коронавирусом В Москве скончались пять человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с распространением инфекции.

Энергетика Норвегия намерена увеличить добычу нефти Норвежская энергокомпания Equinor уже к началу мая выйдет на планку добычи в 470 тыс. баррелей в сутки в рамках первой стадии эксплуатации крупнейшего месторождения шельфа Норвегии Johan Sverdrup.

Происшествия Умерший от коронавируса в Белоруссии артист заразился от иностранца Первый умерший в Белоруссии пациент, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция, заразился от иностранца на репетиции в театре, где он работал, сообщила во вторник замначальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома республики Людмила Ковалева.

Здоровье Ведомству Скворцовой привезут 79 аппаратов ИВЛ Минпромторг должен обеспечить поставку Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), которое возглавляет сейчас экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, 79 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 эстракорпоральных мембранных оксигенаций (ЭКМО).

Шоу-бизнес Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.

Кино Дуэйн Джонсон рассказал о продолжении фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» Напомним, первая часть представляла из себя боевик с элементами комедии, по сюжету которого агент Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) и уголовник Декард Шоу (Джейсон Стейтем) должны были преодолеть многочисленные межличностные разногласия, чтобы противостоять злодею с суперсилами.

Общество Главный инфекционист США предсказал вторую волну коронавируса осенью Как сообщил главный инфекционист США, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи, в стране осенью нынешнего года может возникнуть вторая волна распространения коронавирусной инфекции.