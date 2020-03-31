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Сбербанк принял решение временно отменить плату за сервисное обслуживание эквайринга и онлайн-касс. Она не будет взиматься с 1 марта по 31 мая, говорится на сайте кредитной организации.
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Сбербанк не будет взимать сервисную плату за обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга в период с 1 марта до 31 мая 2020 г., сообщает
 пресс-служба госбанка.
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