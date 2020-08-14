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Сбербанк отменил услугу бесплатных уведомлений о переводах

Сбербанк отменил бесплатные уведомления по переводам на дебетовые карты. Как сообщает РИА Новости, клиенту необходимо подключать платный пакет для всех уведомлений, кроме паролей и кодов для входа в «Сбербанк Онлайн» или оплаты на сайтах.В источнике
С чего всё началось
РБК

Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений о переводах

Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений (СМС и push) о поступившем переводе на карту, которая была доступна клиентам, не подключившим услугу «Уведомления по карте».
РБК00:00
Подробнее о событии
RT на русском

Сбербанк отменил услугу бесплатных уведомлений о переводах

RT на русском01:57
Известия

Сбербанк отменил бесплатные уведомления о переводах

Известия01:57
Коммерсантъ

Сбербанк отменил бесплатные уведомления о переводах

Коммерсантъ00:36
РИА Новости

Сбербанк отменил бесплатные уведомления о переводах

РИА Новости01:46
URA.Ru

Сбербанк отменил бесплатные уведомления о переводах

URA.Ru00:49
ТАСС

Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах

ТАСС01:51
РБК

Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений о переводах

РБК00:00

Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии

Основной владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин, бывший заместитель Российского фонда федерального имущества (РФФИ), замешанного в приватизационных скандалах в 1990-х годах, выступил с заявлением о необходимости создать Комитет национального спасения Белоруссии.
Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии
Вести.Ru03:03
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей
РИА Новостивчера в 14:54
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Глава пула журналистов президента Белоруссии уволился с госканала ОНТ

Увольнение журналиста Дмитрия Семченко, являющегося главой президентского пула журналистов в Белоруссии, с телеканала ОНТ подтвердила его супруга, 13 августа передал Telegram-канал The Village.
ИА Красная Веснавчера в 14:05
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В Белоруссии возобновились протесты

Вечером 13 августа глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за "травмы случайных людей", которые не участвовали в протестах, а попали "под раздачу", просто оказавшись рядом.
Интерфакс02:20
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новостивчера в 16:33
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