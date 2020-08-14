Сбербанк отменил услугу бесплатных уведомлений о переводах

Сбербанк отменил бесплатные уведомления по переводам на дебетовые карты. Как сообщает РИА Новости, клиенту необходимо подключать платный пакет для всех уведомлений, кроме паролей и кодов для входа в «Сбербанк Онлайн» или оплаты на сайтах.