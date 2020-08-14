Сбербанк отменил услугу бесплатных уведомлений о переводах
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Сбербанк отменил бесплатные уведомления по переводам на дебетовые карты. Как сообщает РИА Новости, клиенту необходимо подключать платный пакет для всех уведомлений, кроме паролей и кодов для входа в «Сбербанк Онлайн» или оплаты на сайтах.В источнике
С чего всё началось
Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений о переводах
Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений (СМС и push) о поступившем переводе на карту, которая была доступна клиентам, не подключившим услугу «Уведомления по карте».
РБК00:00
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