Экономика
КоммерсантъСбербанк отменит комиссию за межрегиональные переводы в 2020 году
В 2020 году Сбербанк планирует отменить комиссию за переводы средств между регионами внутри банка, сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о недопустимости таких переводов.
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с чего всё началось
Отмена банковского "роуминга" пока не обсуждалась со Сбербанком, но банк в 2020 году намерен начать отмену комиссии при межрегиональных переводах внутри банка. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.ТАСС11 октября в 06:39
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Греф ответил на требование Медведева убрать комиссию за переводы внутри банка
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Сбербанк намерен в 2020 году запустить процесс отмены комиссий за внутренние переводы
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