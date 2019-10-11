Экономика
REGNUMМедведев ускорил отмену комиссии Сбербанка за внутренние переводы
Сбербанк планирует в 2020 году отменить комиссию за переводы денег между регионами внутри банка, заявил 11 октября председатель правления кредитного учреждения Герман Греф.
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с чего всё началось
Отмена банковского "роуминга" пока не обсуждалась со Сбербанком, но банк в 2020 году намерен начать отмену комиссии при межрегиональных переводах внутри банка. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.ТАССвчера в 06:39
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Том Харди намекнул на появление Человека-паука в «Веноме 2»
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Происшествия
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Министерство здравоохранения России подготовило требования к посещению родственниками пациентов в реанимации.
РЕН ТВ вчера в 12:22
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Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
РИА Новости 09:17
Армия и оружие
Россия не поддержала заявление Совбеза ООН по действиям Турции в Сирии
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BFM.ru 13:23
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Ведомости 10:58
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СОГАЗ-Мед напомнил о своевременном лечении заболеваний ЖКТ
СОГАЗ-Мед рассказал, как не допустить перехода гастрита в рак, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Страховой компании "СОГАЗ-Мед".
SakhalinMedia.ru вчера в 20:00
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM 00:10
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
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РИА Новости вчера в 07:15
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело вчера в 02:24
Общество
Суд отказался арестовывать квартиру Навального
Lenta.ru вчера в 07:27
Происшествия
Экс-губернатор Дубровский не знает о возбуждении уголовного дела
Как сообщало ИА REGNUM, Дубровский подозревается в злоупотреблении полномочиями на 20 млрд рублей.
REGNUM 00:32
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily вчера в 08:22
Общество
Фундамент церкви XV века нашли на дне Чудского озера
Как отметил ученый, в рамках поиска места Ледового побоища участники экспедиции установили, что глубины озера не превышают 2 метров, также обнаружены отдельные глубокие ложбины.
Интерфакс - Россия 09 октября в 07:38
Происшествия
Госдума открестилась от опроса о возвращении смертной казни
Советник председателя Государственной думы Анастасия Кашеварова заявила, что нижняя палата не давала никаких указаний о проведении опроса в соцсетях об отмене моратория на смертную казнь.
News.ru 07:30
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости вчера в 17:31
Политика
Трамп рассказал о заключённой торговой сделке с Китаем
RT на русском 10:28
Хоккей
Московское «Динамо» обыграло «Автомобилист» в матче КХЛ
РИА Новости 13:09
Технологии
«Магнит» в Краснодаре в ноябре откроет гипермаркет нового формата
В Сочи на конференции для партнеров «На Одной Волне 2019» директор по управлению розничной сети «Магнит» Руслан Исмаилов сообщил, что российский ретейлер разработал новую концепцию гипермаркетов.
Бизнес-газета 10:37
Футбол
Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов
Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку.
Donday.ru 07:07
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Кино
Фильм «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
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Единоборства
Усик оказался легче Уизерспуна на 12 кг, Бивол легче Кастильо
Россиянин в канун встречи с доминиканцем показал на весах 79,0 кг, а вес Кастильо составил 79,3 кг.
Чемпионат вчера в 15:31
Армия и оружие
В Сирии на пути российских военных взорвали две бомбы
Мойка78 вчера в 17:57
Происшествия
Избиение звезды «Дома-2» на корпоративе попало на видео
Участница реалити-шоу «Дом-2», 23-летняя Марго Овсянникова была избита на корпоративе в Москве, сообщает «Стархит».
Lenta.ru 11:26
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве
RT на русском 05:13
Шоу-бизнес
Телеведущая Ольга Ушакова объявила о четвёртой беременности
Телеведущая объявила о четвёртой беременности, поскольку скрывать данный факт больше не представлялось возможным.
Актуальные Новости 09:29
Теннис
Теннисист Медведев прокомментировал выход в финал турнира в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев проанализировал свой выход в финал турнира в Шанхае, передает ATPTour.
Газета.Ru 11:22
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