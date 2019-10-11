Отмена банковского "роуминга" пока не обсуждалась со Сбербанком, но банк в 2020 году намерен начать отмену комиссии при межрегиональных переводах внутри банка. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

с чего всё началось

В 2020 году Сбербанк планирует отменить комиссию за переводы средств между регионами внутри банка, сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о недопустимости таких переводов.

Сбербанк отменит комиссию за межрегиональные переводы в 2020 году

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