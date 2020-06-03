Коронавирус
Накануне.RuСбербанк отменяет «банковский роуминг»
Со 2 июня новые правила стали действовать во всех регионах без исключения. Раньше клиенты платили 1% банку за переводы в другой регион. Теперь можно совершать межрегиональные переводы без так называемого банковского роуминга.
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Стирая границы. Сбербанк отменяет комиссию на ряд внутренних переводов
Аргументы и Факты02 июня в 02:00
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Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Политика
США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Отмечается, что данный законопроект может быть включен в американский закон о национальной обороне и согласно ему, санкции будут направлены против компаний, страхующих и предоставляющих портовые услуги российским судам, задействованным в завершении проекта.
Вести.Ru вчера в 15:39
Общество
Сергей Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений
Мэр Москвы предполагает, что подробнее говорить об этом графике можно будет в понедельник, 8 июня.
Комсомольская правда 12:55
Происшествия
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
Игры
EA массово выпустила в Steam множество своих игр
По данным VentureBeat, EA в ближайшее время добавит разные части Battlefield и Titanfall 2, а через пару недель — The Sims 4. При этом Valve в рамках сделки с EA хотела выпустить на своей платформе Apex Legends, а ЕА — запустить EA Access.
Игромания.ру 11:13
Футбол
«Фиорентина» не претендует на Алексея Миранчука
Сообщается, что итальянский клуб не претендует на игроков из России или других стран Восточной Европы.
Soccer.ru 12:54
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru вчера в 01:19
Религия
В предстоящее воскресенье православные отпразднуют Троицу
Газета Оренбуржье вчера в 07:03
Шоу-бизнес
Асмус смутила фанатов фотографией «рабочей стороны»
Актриса Кристина Асмус продемонстрировала фото в классических брюках и топе с открытой спиной.
Народные новости 05:00
Общество
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском 11:14
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия вчера в 03:45
Футбол
«Бешикташ» отказался продать Ларина в ЦСКА за один млн евро
Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА заинтересован в услугах канадского нападающего Ларина, которому готовы предложить заработную плату в размере 1,7 миллионов евро за один сезон.
Vprognoze.ru вчера в 04:15
Здоровье
Доктор Мясников назвал замену аптечным витаминам
Витаминные комплексы из аптеки можно заменить продуктами, содержащими естественные витамины, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
Взгляд.ру 10:09
Политика
Лукашенко назначил новый состав правительства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новый состав правительства страны.
RT на русском 04:58
Политика
Россия может ответить на решение Киева по аренде земельных участков
Двадцать седьмого мая Киевская городская государственная администрация уведомила посольство РФ на Украине о том, что Киевский городской совет принял решение о расторжении договоров аренды на три земельных участка, расположенных в Киеве и предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла.
РИА Новости 12:14
Здоровье
Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru вчера в 06:20
Экономика
Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
РБК вчера в 01:00
Фигурное катание
Загитова сдала отрицательный тест на коронавирус
Загитова заехала на базу 2 июня. Перед выходом на лед, согласно регламенту, спортсменка должна была сдать тест на коронавирус.
Sports.ru 12:37
Общество
ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции
Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции.
Вести.Ru 09:42
Музыка
Ольга Бузова представила в Сети новый трек «Орбит без сахара»
Певица и телеведущая Ольга Бузова представила в Сети новый клубный трек "Орбит без сахара".
РИА Новости 06:11
Авто
Составлен топ автомобилей с самыми ненадежными моторами
Новые автомобили 01 июня в 11:14
Происшествия
В пятиэтажке в подмосковной Ивантеевке произошел взрыв газа
29 мая один человек пострадал при взрыве бытового газа в жилом доме Амурска в Хабаровском крае. Несущие конструкции дома остались в целости.
РБК 12:54
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
Футбол
Семин прокомментировал информацию о назначении в киевское «Динамо»
Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал информацию о назначении в киевское "Динамо", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:35
Гаджеты
«Умные» телевизоры от Hyundai с «Яндексом» приехали в Россию
Продажи умных телевизоров корейского производителя Hyundai с установленной платформой Яндекс начнут продавать в России.
iReactor 11:26