Экономика
Накануне.RuСбербанк отменяет «банковский роуминг»
Со 2 июня новые правила стали действовать во всех регионах без исключения. Раньше клиенты платили 1% банку за переводы в другой регион. Теперь можно совершать межрегиональные переводы без так называемого банковского роуминга.
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В Приамурье клиенты Почты России стали в два раза чаще пользоваться банковскими картами
Телепорт01 июня в 20:18
Стирая границы. Сбербанк отменяет комиссию на ряд внутренних переводов
Аргументы и Факты02 июня в 02:00
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Экономика
Справороссы внесли законопроект о выплате почти 1,4 трлн рублей работающим пенсионерам
Документ признает утратившей силу статью 26.1 закона "О страховых пенсиях", согласно которой работающим пенсионерам сумма страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней выплачиваются в размере, исчисленном без учета индексации.
ТАСС 09:32
Общество
Минстрой утвердил критерии для стандартного жилья
Министерство строительства и ЖКХ утвердило критерии стандартного жилья и требования к его отделке. Документ в ступает в силу 6 июня.
Эксперт Северо-Запад 06:20
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Общество
YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию
Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI 07:25
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых звезд
Рейтинг самых высокооплачиваемых звезд мира возглавила модель Кайли Дженнер, заработавшая 590 миллионов долларов, сообщает Forbes.
РИА Новости 09:13
Общество
У ветеранов Амурской области потребовали вернуть выплаты ко Дню Победы
ИА Красная Весна 03:57
Общество
Социалиста Платошкина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 14:00
Футбол
Роман Павлюченко: Кейн раньше был никакой, «полный ноль»
Роман Павлюченко рассказал, какое впечатление на него произвёл лучший бомбардир ЧМ-2018 Гарри Кейн.
ГЛАС.RU 13:18
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru 16:11
Общество
Особое мнение: Виктор Шендерович
В. Шендерович― Нет, промывание мозгов всегда было эффективной мерой.
Эхо Москвы 13:59
Здоровье
Врач-офтальмолог рассказал об опасности отекших век
Отеки век могут свидетельствовать о некоторых заболеваниях, которым подвержен организм.
Online47.ru 18:42
Армия и оружие
Заработала новая российская система предупреждения о ракетном ударе
Вооруженные силы РФ сформировали базовую систему предупреждения о ракетном ударе "Купол".
Вести.Ru 05:32
Происшествия
Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске
Газета.Ru вчера в 10:36
Футбол
Селюк: зачем футболисты выступают в поддержку мародёрства, бунтов? При чём тут расизм?
Агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о ситуации в США, где проходят массовые акции протеста в защиту прав афроамериканцев.
Чемпионат 16:50
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Общество
В профсоюзе моряков рассказали об убийствах на судах в период COVID-19
Председатель дальневосточного профсоюза моряков Николай Сухов сообщил об убийствах на судах, которые происходили из-за отсутствия возможности сойти на берег в период пандемии COVID-19.
Ридус 15:22
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 10:18
Здоровье
В Тюменской области отменили самоизоляцию для приезжающих в регион
Самоизоляция для приезжающих в Тюменскую область отменена, сообщила главный санитарный врач региона Галина Шарухо во время трансляции в официальном аккаунте областного оперативного штаба в социальной сети "ВКонтакте".
ТАСС 05:04
Общество
Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества
Основатель Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование: он опроверг все «необоснованные» теории заговора с его участием.
Lenta.ru 18:43
Происшествия
Колонна протестующих в Вашингтоне достигла Белого дома
Колонна протестующих из нескольких сотен человек прошла в Вашингтоне от здания Конгресса и достигла улицы около Белого дома, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:40
Происшествия
Против убитого в Екатеринбурге СОБРом мужчины возбудили уголовное дело
Дело возбуждено по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
ИжевскИнфо.РУ 15:10
Армия и оружие
Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия
В указе президента говорится, что применение ядерного оружия должно быть крайней мерой и является исключительно средством сдерживания.
Деловое.ТВ 02 июня в 10:00
Общество
Обломки взорвавшегося бака «Фрегата» разлетелись на тысячи километров
Обломки бака российского разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, разлетелись на тысячи километров, следует из данных, размещенных на специализированном сайте ВВС США space-track.org.
РИА Новости 18:04
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса стартуют в России
Ранее NEWS.ru сообщал, что вакцина от коронавируса не будет единой для всех.
News.ru 18:06
Экономика
Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM 05:54
Общество
Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии
Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия 07:04
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Сериал «Бригада» открыл Сергею Безрукову и Екатерине Гусевой дорогу в большое кино.
SM News 05:58
Кино
Фильм «Годзилла против Конга» получил возрастной рейтинг
Лос-Анджелес, США, 4 июня 2020, 19:34 — REGNUM Будущий фильм «Годзилла против Конга» режиссёра Адама Вингарда получил возрастной рейтинг.
REGNUM 12:34