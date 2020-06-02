Со 2 июня новые правила стали действовать во всех регионах без исключения. Раньше клиенты платили 1% банку за переводы в другой регион. Теперь можно совершать межрегиональные переводы без так называемого банковского роуминга.

Экономика Справороссы внесли законопроект о выплате почти 1,4 трлн рублей работающим пенсионерам Документ признает утратившей силу статью 26.1 закона "О страховых пенсиях", согласно которой работающим пенсионерам сумма страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней выплачиваются в размере, исчисленном без учета индексации. 27

Общество Минстрой утвердил критерии для стандартного жилья Министерство строительства и ЖКХ утвердило критерии стандартного жилья и требования к его отделке. Документ в ступает в силу 6 июня. 12

Общество Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы. 665

Шоу-бизнес Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых звезд Рейтинг самых высокооплачиваемых звезд мира возглавила модель Кайли Дженнер, заработавшая 590 миллионов долларов, сообщает Forbes. 1

Общество Социалиста Платошкина отправили под домашний арест Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда. 1,6K

Общество Особое мнение: Виктор Шендерович В. Шендерович― Нет, промывание мозгов всегда было эффективной мерой.

Здоровье Врач-офтальмолог рассказал об опасности отекших век Отеки век могут свидетельствовать о некоторых заболеваниях, которым подвержен организм.

Футбол Селюк: зачем футболисты выступают в поддержку мародёрства, бунтов? При чём тут расизм? Агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о ситуации в США, где проходят массовые акции протеста в защиту прав афроамериканцев.

Происшествия Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий. 316

Общество В профсоюзе моряков рассказали об убийствах на судах в период COVID-19 Председатель дальневосточного профсоюза моряков Николай Сухов сообщил об убийствах на судах, которые происходили из-за отсутствия возможности сойти на берег в период пандемии COVID-19.

Политика КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию. 621

Здоровье В Тюменской области отменили самоизоляцию для приезжающих в регион Самоизоляция для приезжающих в Тюменскую область отменена, сообщила главный санитарный врач региона Галина Шарухо во время трансляции в официальном аккаунте областного оперативного штаба в социальной сети "ВКонтакте". 4

Общество Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества Основатель Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование: он опроверг все «необоснованные» теории заговора с его участием. 9

Происшествия Колонна протестующих в Вашингтоне достигла Белого дома Колонна протестующих из нескольких сотен человек прошла в Вашингтоне от здания Конгресса и достигла улицы около Белого дома, передает корреспондент РИА Новости. 43

Общество Обломки взорвавшегося бака «Фрегата» разлетелись на тысячи километров Обломки бака российского разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, разлетелись на тысячи километров, следует из данных, размещенных на специализированном сайте ВВС США space-track.org. 1

Экономика Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан. 70