Коронавирус
Накануне.RuСбербанк отменяет «банковский роуминг»
Со 2 июня новые правила стали действовать во всех регионах без исключения. Раньше клиенты платили 1% банку за переводы в другой регион. Теперь можно совершать межрегиональные переводы без так называемого банковского роуминга.
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Стирая границы. Сбербанк отменяет комиссию на ряд внутренних переводов
Аргументы и Фактывчера в 02:00
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Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные онкозаболевания в России
Самым распространенным видом онкологического заболевания в России в 2019 году стал рак кожи и меланома, на втором месте - рак молочной железы, на третьем - легких, следует из презентации к выступлению директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Екатерины Каракулиной на заседании экспертного совета по вопросам обращения лекарственных средств, развития фармацевтической и медицинской промышленности комитета ГД по охране здоровья.
РИА Новости 04:29
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия 10:47
Космос
Crew Dragon доставил на МКС работы художника стрит-арта
Rostov gazeta вчера в 06:00
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Политика
Мантуров перечислил четыре преимущества России перед другими странами
Преимущества России перед другими странами глава Минопромторга назвал в интервью с РИА Новости.
RuNews24.ru вчера в 22:49
Футбол
Мяч Павлюченко признан лучшим голом сборной на чемпионатах Европы
39-летний футболист, нападающий, заслуженный мастер спорт России Роман Павлюченко стал победителем конкурса на лучший гол сборной России по футболу на европейских чемпионатах.
SM News вчера в 07:45
Авто
Российский рынок подержанных машин возвращает свои позиции
Средняя цена подержанных машин в мае 2020 года по сравнению с апрелем текущего года выросла незначительно — всего на 1,4%.
Автоновости дня вчера в 02:55
Политика
Лукашенко отправил в отставку кабинет министров Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства, передает информационное агентство "БелТА".
Газета.Ru 17:02
Армия и оружие
США выводят бронетехнику из Литвы
Известно, что батальон будет выведен из Литвы в Германию, а оттуда авиацией будет переброшен в Техас.
Хакасия-Информ 01:04
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 15:12
Политика
Россия направила ноту США из-за неоказания помощи летчику Ярошенко
Посольство России в США направило ноту в Госдепартамент с требованием оказать медицинскую помощь летчику Константину Ярошенко, который отбывает наказание в тюрьме штата Коннектикут.
РБК 22:45
Происшествия
Полиция нашла машину напавших на инкассаторов в Красноярске
Полицейские нашли автомобиль, на котором передвигались напавшие на инкассаторов бандиты. Об этом сообщили на сайте краевого МВД.
Московский Комсомолец 23:02
Политика
Более 200 депутатов России подписали обращение к гражданам с призывом не поддерживать конституционные поправки Владимира Путина
16 марта 2020 года КС РФ признал предложенную президентом процедуру изменений основного закона с проведением плебисцита, а также сами поправки, в том числе про обнуление президентских сроков для Путина, соответствующими Конституции.
Фонтанка.Ру 08:18
Здоровье
Минздрав назвал препарат для профилактики коронавируса
В среду, 3 июня, Минздравом РФ опубликована седьмая версия рекомендаций по диагностике и лечению коронавирусной инфекции.
ОГТРК Ямал-Регион 11:40
Происшествия
В Приморье умерли еще два пациента с COVID-19
В Приморье, по последним данным, всего COVID-19 был выявлен у 2211 человек, 1290 выздоровели, 21 человек умер.
РИА Новости 22:40
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 02:34
Общество
Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
Армия и оружие
ЛНА Хафтара выбили из аэропорта Триполи
Взгляд.ру 22:57
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия 12:20
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Политика
Агитация голосовать за поправки в Конституцию споткнулась о Лебедева
Дизайнер Артемий Лебедев объявил, что оказался в просветительском ролике RT о важности внесения поправок в Конституцию путем обмана.
Infox.ru 06:16
Происшествия
Утопившая своих детей жительница Камчатки получила 15 лет колонии
"Суд приговорил виновную к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Российская газета 21:29
Армия и оружие
В США рассказали об экстремальных подлодках России
Известный американский специалист по подводному вооружению Хай Саттон высоко оценил возможности ВМФ РФ, назвав экстремальными темпы модернизации российского подводного флота.
ПолитРоссия 14:25
Политика
США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru 15:39
Общество
Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма
Российская газета 08:25
Киберспорт
Вышел многопользовательский шутер Valorant
Студия Riot Games 2 июня выпустила шутер Valorant в Европе и СНГ, поиграть в него может любой желающий.
Sibnet Новости вчера в 10:25
Технологии
Признаки, что ваш смартфон прослушивается: предупреждения эксперта
Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал, как пользователь может понять, что его смартфон прослушивается.
Вести.Ru 20:56