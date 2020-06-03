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Накануне.RuНакануне.RuСбербанк отменяет «банковский роуминг»

Со 2 июня новые правила стали действовать во всех регионах без исключения. Раньше клиенты платили 1% банку за переводы в другой регион. Теперь можно совершать межрегиональные переводы без так называемого банковского роуминга.
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Стирая границы. Сбербанк отменяет комиссию на ряд внутренних переводов

Аргументы и Фактывчера в 02:00

Межрегиональные комиссии для клиентов Сбербанка будут упразднены

Newvz.ru01 июня в 03:09

Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

ТАСС01 июня в 17:00

Важное изменение ждёт клиентов Сбербанка с 14 июня

Deita.ru01 июня в 03:45

Сбербанк сделал переводы внутри банка бесплатными

Комсомольская правда01 июня в 18:00

В России отменяется «банковский роуминг»

Братская Студия Телевидения31 мая в 23:25

«Почему обязаны платить ещё одну дань?»: челябинцев возмутили комиссии Сбербанка в разгар «коронакризиса»

74.ru31 мая в 22:45
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Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти россиянки после пластической операции в частной клинике.
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Президент России Владимир Путин заявил, то поддержит кандидатуру действующего губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, если она решит выдвигаться на второй срок.
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Минздрав назвал первый симптом коронавируса

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