Экономика

Народные новостиНародные новостиСбербанк отменяет «банковский роуминг» по России

Нововведение вступит в силу через две недели, сообщает пресс-служба Сбербанка. Комиссию за перевод денег в банке обещали отменить вместе с переводом клиентов банка на систему быстрых платежей (СБП).
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Сбербанк отменяет «банковский роуминг»

Накануне.Ruвчера в 08:38

Сбербанк отменяет «банковский роуминг» по России

Народные новостивчера в 04:35

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Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

ТАСС01 июня в 17:00
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В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
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