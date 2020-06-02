Экономика
Народные новостиСбербанк отменяет «банковский роуминг» по России
Нововведение вступит в силу через две недели, сообщает пресс-служба Сбербанка. Комиссию за перевод денег в банке обещали отменить вместе с переводом клиентов банка на систему быстрых платежей (СБП).
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В Приамурье клиенты Почты России стали в два раза чаще пользоваться банковскими картами
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Оксана Бондарь: Отмена «банковского роуминга» устраняет «межрегиональную дискриминацию»
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Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование, сообщает издание Business Insider.
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Потанин потерял за день 1,5 млрд долларов после аварии в Норильске
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Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
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В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
Как сообщает ToDay News Ufa источник, в Швеции появилась вакансия, на которой можно работать пожизненно и при этом почти ничего не делать.
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18 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области
2 июня в Амурской области подтверждено 18 новых случаев коронавируса: восемь - в Благовещенске, пять - в Свободном, два - в Райчихинске, по одному - в Белогорске, Благовещенском и Михайловском районах.
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Продажи первых Volkswagen Caddy узбекской сборки начнутся уже в июле
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В сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза может появиться Бэйн
Главной антагонистом нового «Бэтмена» может стать Бэйн, продюсеры планируют столкнуть персонажей.
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В Оренбурге завели дело о халатности после изъятия детей из семьи
Прокуратура Оренбургской области завела уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ), после того как стало известно, что чиновники без постановления суда изъяли детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный, сообщает местное издание 1743.ru.
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Офтальмолог предупредил об опасности отекших век
Если же человек не страдает никаким заболеванием, у него получится избавиться от отеков век обычными способами.
ФедералПресс 19:48
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СКР предъявил обвинения в убийстве лидера воровского сообщества России
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Газета.Ru 06:54
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В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
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Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru 16:53
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Бренд Haval показал новый кроссовер H5
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Автоновости дня 02 июня в 01:02
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Социалиста Платошкина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
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Профессор израильской клиники Хадасса Эйн Керем Давид Лурье объяснил, что носить защитные маски на улице — бессмысленно.
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Сериал «Бригада» открыл Сергею Безрукову и Екатерине Гусевой дорогу в большое кино.
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Селюк: зачем футболисты выступают в поддержку мародёрства, бунтов? При чём тут расизм?
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Депутат Рады Рабинович прокомментировал новые условия МВФ
По мнению депутата Верховной Рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича, условия новой программы Международного валютного фонда для страны являются "вопросом капитуляции".
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Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с резервуарами
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