Экономика
Народные новостиСбербанк отменяет «банковский роуминг» по России
Комиссию за перевод денег в банке обещали отменить вместе с переводом клиентов банка на систему быстрых платежей (СБП). Как показал анализ рынка онлайн-переводов, Сбербанк занимает 94% операций по переводу средств, поэтому отмена комиссии в большей части введена для него.
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Стирая границы. Сбербанк отменяет комиссию на ряд внутренних переводов
Аргументы и Фактывчера в 02:00
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Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
Общество
Instagram заблокировал аккаунт воронежского губернатора
Личный аккаунт воронежского губернатора Александра Гусева удалили в первый же день работы.
Обозреватель Врн 00:46
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Общество
ВОЗ дала оценку ситуации с коронавирусом в России
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге дал оценку ситуации с распространением коронавируса в России.
Lenta.ru 05:01
Авто
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ вчера в 05:00
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия вчера в 15:21
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 02:30
Общество
Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию
Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
Sostav.ru 05:25
Общество
В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения
В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения.
REGNUM 05:03
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
Происшествия
При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент
Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
BFM.ru 03:35
Происшествия
Дела против основателя «Омбудсмена полиции» переданы из МВД в СКР
Уголовные дела, которые были возбуждены против основателя проекта «Омбудсмен полиции» в соцсетях Владимира Воронцова, переданы из московского управления МВД в Главное следственное управление СКР по Москве, сообщил «РИА Новости» адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 05:05
Общество
Обездвиженная москвичка подала иск за штрафы на выход из дома
11 мая, указывается в заявлении в суд, она получила уведомление от Главконтроля о нарушении режима самоизоляции и штрафе в 4000 руб. В течение трех дней истица пыталась сообщить, что она "физически не могла выйти из дома", в департамент здравоохранения Москвы, Роспотребнадзор, Главконтроль и департамент информационных технологий Москвы.
Ведомости 00:08
Происшествия
Дорожного чиновника подозревают в торговле госконтрактами
По версии следствия, чиновник получил деньги от директора частной фирмы за помощь в заключении госконтрактов на оказание услуг, а также за покровительство по службе.
ГТРК Липецк 03:43
Общество
В Роскачестве предупредили о токсинах в овощах и фруктах
Эксперты Роскачества предупредили потребителей о токсинах и ядах, которые могут содержаться в овощах и фруктах.
Известия 04:43
Происшествия
Архиерей сообщил об убийстве священника в Ярославле
РИА Новости вчера в 16:59
Общество
Половина российских регионов начали открываться для туристов
Советник главы Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова заявила, что около половины регионов России приступили к снятию коронавирусных ограничений и стали открываться для туристов.
АБН 04:58
Здоровье
На Ямале выявлено 13 новых случаев коронавируса
В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за сутки зарегистрировано 13 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в информационном центре по мониторингу коронавируса.
Коммерсантъ Екатеринбург 03:35
Происшествия
В Югре учитель школы подозревается в педофилии
Ханты-Мансийск, 3 июня 2020, 08:26 — REGNUM В Нижневартовске учитель одной из школ задержан по подозрению в педофилии.
REGNUM 01:26
Армия и оружие
Появилось видео применения бетонобойной штурмовой бомбы
В Сети была опубликована видеозапись сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Военное дело 02:49
Происшествия
Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск
Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 04:56
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
Еще 8,5 тысячи россиян заболели коронавирусом
Всего в России с начала эпидемии скончались 5 215 человек, у которых был диагностирован COVID-19. Выздоровели за сутки 8 972 человека.
Pravda.Ru 03:44
Общество
Основатель Superjob оценил число безработных в России в 10 млн человек
Реальное число безработных в России превышает официальные данные в 5-6 раз и составляет около 10 млн человек, выразил свое мнение «Интерфаксу» основатель сервиса поиска работы Superjob Алексей Захаров.
Ведомости 04:56
Футбол
РПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей чемпионата
В результате расписание концовки сезона чемпионата России выглядит следующим образом: РПЛ Была приостановлена из-за пандемии коронавируса в середине марта.
Metaratings вчера в 09:58
Происшествия
В Индии похороненный заживо сам выбрался из могилы
Газета.Ru 02:56
Общество
Роскосмос начнет производить лифты
Газета.Ru вчера в 19:42