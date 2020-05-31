Экономика

Народные новостиНародные новостиСбербанк отменяет «банковский роуминг» по России

Комиссию за перевод денег в банке обещали отменить вместе с переводом клиентов банка на систему быстрых платежей (СБП). Как показал анализ рынка онлайн-переводов, Сбербанк занимает 94% операций по переводу средств, поэтому отмена комиссии в большей части введена для него.
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Стирая границы. Сбербанк отменяет комиссию на ряд внутренних переводов

Аргументы и Фактывчера в 02:00

Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

ТАСС01 июня в 17:00

«Почему обязаны платить ещё одну дань?»: челябинцев возмутили комиссии Сбербанка в разгар «коронакризиса»

74.ru31 мая в 22:45

Важное изменение ждёт клиентов Сбербанка с 14 июня

Deita.ru01 июня в 03:45

Межрегиональные комиссии для клиентов Сбербанка будут упразднены

Newvz.ru01 июня в 03:09

Сбербанк сделал переводы внутри банка бесплатными

Комсомольская правда01 июня в 18:00

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Российская газета31 мая в 12:18
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Авто

В России введут штраф за брошенные автомобили

Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
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Общество

Instagram заблокировал аккаунт воронежского губернатора

Личный аккаунт воронежского губернатора Александра Гусева удалили в первый же день работы.
Обозреватель Врн 00:46
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
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Общество

ВОЗ дала оценку ситуации с коронавирусом в России

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге дал оценку ситуации с распространением коронавируса в России.
Lenta.ru 05:01
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Авто

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ вчера в 05:00
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Общество

Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против

Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия вчера в 15:21
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
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Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
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Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 02:30
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Общество

Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию

Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
Sostav.ru 05:25
Общество

В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения

В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения.
REGNUM 05:03
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Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
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Происшествия

При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент

Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
BFM.ru 03:35
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Космос

Видео: скафандры SpaceX подключены к креслам и являются частью корабля Dragon

3DNews 05:15
Происшествия

Дела против основателя «Омбудсмена полиции» переданы из МВД в СКР

Уголовные дела, которые были возбуждены против основателя проекта «Омбудсмен полиции» в соцсетях Владимира Воронцова, переданы из московского управления МВД в Главное следственное управление СКР по Москве, сообщил «РИА Новости» адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 05:05
Общество

Обездвиженная москвичка подала иск за штрафы на выход из дома

11 мая, указывается в заявлении в суд, она получила уведомление от Главконтроля о нарушении режима самоизоляции и штрафе в 4000 руб. В течение трех дней истица пыталась сообщить, что она "физически не могла выйти из дома", в департамент здравоохранения Москвы, Роспотребнадзор, Главконтроль и департамент информационных технологий Москвы.
Ведомости 00:08
4
Происшествия

Дорожного чиновника подозревают в торговле госконтрактами

По версии следствия, чиновник получил деньги от директора частной фирмы за помощь в заключении госконтрактов на оказание услуг, а также за покровительство по службе.
ГТРК Липецк 03:43
2
Общество

В Роскачестве предупредили о токсинах в овощах и фруктах

Эксперты Роскачества предупредили потребителей о токсинах и ядах, которые могут содержаться в овощах и фруктах.
Известия 04:43
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Происшествия

Архиерей сообщил об убийстве священника в Ярославле

РИА Новости вчера в 16:59
15
Общество

Половина российских регионов начали открываться для туристов

Советник главы Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова заявила, что около половины регионов России приступили к снятию коронавирусных ограничений и стали открываться для туристов.
АБН 04:58
Здоровье

На Ямале выявлено 13 новых случаев коронавируса

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за сутки зарегистрировано 13 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в информационном центре по мониторингу коронавируса.
Коммерсантъ Екатеринбург 03:35
14
Происшествия

В Югре учитель школы подозревается в педофилии

Ханты-Мансийск, 3 июня 2020, 08:26 — REGNUM В Нижневартовске учитель одной из школ задержан по подозрению в педофилии.
REGNUM 01:26
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Армия и оружие

Появилось видео применения бетонобойной штурмовой бомбы

В Сети была опубликована видеозапись сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Военное дело 02:49
7
Происшествия

Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск

Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 04:56
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
1,8K
Общество

Еще 8,5 тысячи россиян заболели коронавирусом

Всего в России с начала эпидемии скончались 5 215 человек, у которых был диагностирован COVID-19. Выздоровели за сутки 8 972 человека.
Pravda.Ru 03:44
Общество

Основатель Superjob оценил число безработных в России в 10 млн человек

Реальное число безработных в России превышает официальные данные в 5-6 раз и составляет около 10 млн человек, выразил свое мнение «Интерфаксу» основатель сервиса поиска работы Superjob Алексей Захаров.
Ведомости 04:56
10
Футбол

РПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей чемпионата

В результате расписание концовки сезона чемпионата России выглядит следующим образом: РПЛ Была приостановлена из-за пандемии коронавируса в середине марта.
Metaratings вчера в 09:58
Происшествия

В Индии похороненный заживо сам выбрался из могилы

Газета.Ru 02:56
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Общество

Роскосмос начнет производить лифты

Газета.Ru вчера в 19:42
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Как работают Яндекс.Новости?
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