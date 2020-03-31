Коронавирус
ТАСССбербанк отменяет плату за обслуживание эквайринга
Сбербанк отменяет плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс в период с 1 марта до 31 мая. От этом сообщается в пресс-релизе банка.
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Общество
Госдума одобрила штрафы за нарушение карантина
Госдума одобрила закон, предусматривающий штрафы для здоровых людей за нарушение карантина.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После «верификации» на ресурсах столичного департамента информационных технологий (ДИТ) гражданину выдадут уникальный QR-код на одну операцию.
Общество
Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку
В разгар эпидемии COVID-19 министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов попросил освободить его от занимаемой должности.
Общество
В Минздраве допустили скорый пик заболеваемости коронавирусом в России
К настоящему моменту общее количество заболевших коронавирусом в России достигло 2337.
Общество
В Китае остановили эпидемию коронавируса
Представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что на территории Китая удалось остановить распространение коронавирусной инфекции.
Общество
В Петербурге ввели режим полной самоизоляции
Что касается жителей Петербурга старше 65 лет, то их документ обязывает соблюдать режим строгой самоизоляции до 14 апреля.
Общество
В России выявлены 500 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 500 новых случаев заболевания коронавирусом нового типа, сообщил оперативный штаб.
Здоровье
В Кузбассе введен временный режим самоизоляции для всех граждан
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился временно ввести в регионе режим самоизоляции для всех граждан, чтобы остановить распространение нового коронавируса COVID-2019.
Экономика
Госдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам
Государственная Дума приняла закон, согласно которому НДФЛ со ставкой 13% с годовых доходов граждан по вкладам, превышающих сумму, которую можно получить при размещении миллиона рублей под ключевую ставку Центробанка.
Общество
Крупные ритейлеры перестанут принимать наличные
Компании запретят принимать наличные или банковские карты.
Энергетика
«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним
После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.
Общество
В Краснодарском крае готовятся ввести жёсткий карантин
Губернатор сообщил, что за период карантина должна быть проведена полная дезинфекция улиц.
Общество
Москвичей на три месяца освободили от взносов на капремонт
Собственники жилья в Москве с 1 апреля по 30 июня 2020 г. освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.
Здоровье
Украина решила бороться с коронавирусом по модели Японии
Чиновник заявил, что Украина будет ориентироваться на Японию, добавив, что введенный с большим запасом времени карантин должен позволить растягивать во времени количество больных коронавирусом, «с чем будем спокойно справляться».
Общество
Радий Хабиров рассказал жителям Башкирии о режиме самоизоляции
С 20.00 часов вечера 31 марта в Башкирии вводится режим самоизоляции для всех жителей республики.
Музыка
Опубликовано видео Little Big в самоизоляции
Участники группы Little Big опубликовали видео о том, как они проводят время в самоизоляции.
Общество
Режим самоизоляции введен в Ростовской области
Василий Голубев 30 марта подписал распоряжение, которое вводит дополнительные ограничительные меры на территории Ростовской области в связи с угрозой распространения коронавируса.
Общество
В Челябинской области ввели режим обязательной самоизоляции
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении на территории области режима обязательной самоизоляции.
Происшествия
Женщина погибла на рельсах московского метро
Происшествия
В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Космос
Представление о ранней истории Марса изменили метеориты
Шоу-бизнес
Умер актер из «Санта-Барбары» Джон Каллахан
Политика
Россия прислала в США самолет с медоборудованием
Единоборства
Президент UFC: бой Хабиба и Фергюсона никто не отменял
Сегодня прочитал новость о том, что вероятно поединок Хабиба и Тони не состоится.
Общество
В Новосибирской области введен режим самоизоляции
Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
Общество
«Яндекс» начал рассчитывать индекс самоизоляции
В субботу, 28 марта, индекс самоизоляции в среднем по российским городам-миллионникам составил 3 балла.
Общество
Суд утвердил передачу органам опеки девочки, живущей в медцентре
Мосгорсуд во вторник признал законным передачу органам опеки девочки, пять лет живущей в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
Общество
В Воронежской области введен режим всеобщей самоизоляции
Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о всеобщей самоизоляции на территории региона.
Армия и оружие
В Ливии сбит турецкий ударный беспилотник
В Ливии сбит очередной турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 . Это произошло сегодня ночью к югу от Триполи.
Происшествия