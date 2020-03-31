Сбербанк отменяет плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс в период с 1 марта до 31 мая. От этом сообщается в пресс-релизе банка.

Общество Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку В разгар эпидемии COVID-19 министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов попросил освободить его от занимаемой должности.

Общество В Китае остановили эпидемию коронавируса Представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что на территории Китая удалось остановить распространение коронавирусной инфекции.

Общество В Петербурге ввели режим полной самоизоляции Что касается жителей Петербурга старше 65 лет, то их документ обязывает соблюдать режим строгой самоизоляции до 14 апреля.

Здоровье В Кузбассе введен временный режим самоизоляции для всех граждан Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился временно ввести в регионе режим самоизоляции для всех граждан, чтобы остановить распространение нового коронавируса COVID-2019.

Экономика Госдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам Государственная Дума приняла закон, согласно которому НДФЛ со ставкой 13% с годовых доходов граждан по вкладам, превышающих сумму, которую можно получить при размещении миллиона рублей под ключевую ставку Центробанка.

Энергетика «Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.

Общество Москвичей на три месяца освободили от взносов на капремонт Собственники жилья в Москве с 1 апреля по 30 июня 2020 г. освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.

Здоровье Украина решила бороться с коронавирусом по модели Японии Чиновник заявил, что Украина будет ориентироваться на Японию, добавив, что введенный с большим запасом времени карантин должен позволить растягивать во времени количество больных коронавирусом, «с чем будем спокойно справляться».

Музыка Опубликовано видео Little Big в самоизоляции Участники группы Little Big опубликовали видео о том, как они проводят время в самоизоляции.

Общество Режим самоизоляции введен в Ростовской области Василий Голубев 30 марта подписал распоряжение, которое вводит дополнительные ограничительные меры на территории Ростовской области в связи с угрозой распространения коронавируса.

Общество В Челябинской области ввели режим обязательной самоизоляции Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении на территории области режима обязательной самоизоляции.

Общество В Новосибирской области введен режим самоизоляции Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.

Общество Суд утвердил передачу органам опеки девочки, живущей в медцентре Мосгорсуд во вторник признал законным передачу органам опеки девочки, пять лет живущей в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.