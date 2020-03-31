Коронавирус

ТАССТАСССбербанк отменяет плату за обслуживание эквайринга

Сбербанк отменяет плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс в период с 1 марта до 31 мая. От этом сообщается в пресс-релизе банка.
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Сбербанк отменяет плату за сервисное обслуживание по эквайрингу

Сиб.фм03:21

Сбербанк отменяет плату за обслуживание эквайринга

ТАСС03:19

Сбербанк до 31 мая отменил плату за обслуживание по эквайрингу

РИА Новости03:36

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Сбербанк отменил сервисную плату за онлайн-кассы и терминалы эквайринга

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Вести.Ru03:44

Сбербанк временно отменит плату за обслуживание эквайринга

News.ru03:45
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В Ливии сбит очередной турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 . Это произошло сегодня ночью к югу от Триполи.
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